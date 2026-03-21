Украинская делегация в США, бумажный тигр НАТО. Хроника событий на утро 21 марта - 21.03.2026 Украина.ру
Украинская делегация в США, бумажный тигр НАТО. Хроника событий на утро 21 марта
Украинская делегация в США, бумажный тигр НАТО. Хроника событий на утро 21 марта - 21.03.2026 Украина.ру
Украинская делегация в США, бумажный тигр НАТО. Хроника событий на утро 21 марта
Украинская делегация прибыла в Майами для переговоров с американцами. Президент США Дональд Трамп раскритиковал союзников по НАТО
2026-03-21T09:37
2026-03-21T09:37
Украинская переговорная группа прибыла в Майами для двусторонних переговоров с представителями США, сообщило агентство "Укринформ".В делегацию входят: секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов* (внесён в список экстремистов и террористов – Ред.), первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.Американскую сторону будут представлять спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украину на переговорах 21 марта будет представлять только политическая группа, потому что "политической воли" по прекращению боевых действий пока нет."У нас был прогресс на трёхстороннем заседании, именно в военном формате. Три стороны, в принципе, согласовали, как мониторить прекращение огня, когда будет политическая воля. Политической воли пока нет, именно поэтому в пути политическая подгруппа", – отметил Зеленский.По его словам, главной задачей украинской команды в США будет согласование чётких параметров трёхсторонних переговоров, а также подготовка к "соответствующим встречам" и готовность документов.Кроме того, команда украинских переговорщиков обсудит с американцами продолжение программы PURL по закупке оружия для Украины. Также поднимут вопрос украинско-американского соглашения о дронах.Сами украинцы не в восторге от того, как украинская власть пиарится на поставках дронов."По всем слухам, Украину ожидает в течении недели массовый дроновый удар на фоне того, что Зеленский отправил на БВ около 300 специалистов и даже украинские дроны, которые уже начали сбивать в Ливане (плохая реклама для Зеленского). Зеленский при этом продолжает упорно пиарится этим достижением. Рассказывает, что направил в ОАЭ, Катар, Саудовскую Аравию и Кувейт лучшие подразделения по дронам и ПВО, которые будут охранять арабских шейхов (их активы)", – писал 20 марта популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Авторы каналы указали, что "сама Украина ощущает дефицит дронов и защиты неба"."Зеленского, как мы понимаем, не волнует, что украинские города ежедневно обстреливаются дронами, а украинцы несут экономические потери.Такое ощущение, что он делает это специально, чтобы ВС РФ смогли нанести в этот момент критический удар по многим важным объектам в Украине. Как обычно Зеленскому важен ситуативный пиар и личная выгода, а не стратегические интересы Украины", – подытожили авторы канала.Другой популярный на Украине телеграм-канал – "Резидент" – сообщил о том, как Генштаб ВСУ отреагировал на решение Зеленского отправить на Ближний Восток дроноводов."Наш источник в ОП рассказал, что Зеленский уже отправил на Ближний Восток больше 500 военных ПВО, которые должны защитить НПЗ в арабских монархиях. Генштаб выступал против этой политической инициативы, так как у ВСУ сейчас острая нехватка ракет для западных ПВО, а групп способных сбивать БПЛА минимум. По информации источников Зеленский потребовал от Сырского найти ещё 40 групп, чтобы обеспечить прикрытие для всех стратегических предприятий", –указывалось в публикации канала от 19 марта.При этом сам Трамп заявил, что Украина не сделала ничего, чтобы помочь США в операции против Ирана, а слова Владимира Зеленского о помощи с дронами были политическим пиаром. Об этом рассказала беседовавшая с президентом США журналистка телеканала MS NOW Стефани Рул."Я спросила о помощи и поддержке со стороны Украины. И он (Трамп - ред.) сказал, что они (Украина - Ред.) ничего не сделали, что всё, о чём говорит Зеленский - о том, что Украина якобы сделала, чтобы помочь нам - это делается исключительно в политических и пиар-целях", – заявила Рул в эфире MS NOW.Также она сообщила, что, по словам Трампа, ему сложнее иметь дело с Зеленским, чем с президентом России Владимиром Путиным."С Зеленским сложнее иметь дело, чем с Путиным", – цитировала журналист слова Трампа.По ее словам, Трамп также отметил, что Путин не боится Европы и, как она утверждает, выражал больше доверия к нему, чем к любому из европейских союзников Вашингтона.Сам Трамп у себя в соцсетях раскритиковал союзников по НАТОСевероатлантический бумажный тигрПрезидент США в своей соцсети Truth Social подверг критике действия стран НАТО на фоне войны Соединённых Штатов и Израиля против Ирана. Трамп назвал НАТО "бумажным тигром" без американцев."Без США НАТО является бумажным тигром", – написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.Американский лидер добавил, что страны-члены Альянса только жалуются на рост цен на нефть, но не готовы помогать США в разблокировке Ормузского пролива, чтобы урегулировать ситуацию."Они не захотели присоединяться к боевым действиям и остановить ядерный Иран. Теперь, когда одержана военная победа, с очень небольшой опасностью для них, они жалуются на высокие цены на нефть, которые они вынуждены платить. И при этом они не хотят помогать открывать Ормузский пролив", – указал Трамп.По словам президента США, "простой военный маневр" в Ормузском проливе "так легко" осуществить, и он сопряжен с "таким маленьким риском" для партнёров США по НАТО."Они трусы, и мы запомним это", – написал президент США, обращаясь к НАТО.При этом США готовятся к наземной операции в Иране. Так, ранее США начали переброску 31-го экспедиционного корпуса морской пехоты с японского острова Окинава — одного из ключевых американских военных объектов в Тихом океане — в сторону Ирана.О том, что наземная операция состоится, заявил и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху."Революции не бывают с воздуха — это правда. Должна быть наземная составляющая. У этой наземной составляющей есть множество вариантов. Я позволю себе не раскрывать все эти варианты", – отметил Нетаньяху.Ранее Трамп заявлял, что США "не планируют никаких действий на земле".Подробнее о войне в Иране – в статье Виктории Титовой "Акела промахнулся? Каковы стратегия и тактика иранской авантюры Трампа".
Украинская делегация в США, бумажный тигр НАТО. Хроника событий на утро 21 марта

09:37 21.03.2026
 
Украинская делегация прибыла в Майами для переговоров с американцами. Президент США Дональд Трамп раскритиковал союзников по НАТО
Украинская переговорная группа прибыла в Майами для двусторонних переговоров с представителями США, сообщило агентство "Укринформ".
В делегацию входят: секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов* (внесён в список экстремистов и террористов – Ред.), первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Американскую сторону будут представлять спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украину на переговорах 21 марта будет представлять только политическая группа, потому что "политической воли" по прекращению боевых действий пока нет.
"У нас был прогресс на трёхстороннем заседании, именно в военном формате. Три стороны, в принципе, согласовали, как мониторить прекращение огня, когда будет политическая воля. Политической воли пока нет, именно поэтому в пути политическая подгруппа", – отметил Зеленский.
По его словам, главной задачей украинской команды в США будет согласование чётких параметров трёхсторонних переговоров, а также подготовка к "соответствующим встречам" и готовность документов.
Кроме того, команда украинских переговорщиков обсудит с американцами продолжение программы PURL по закупке оружия для Украины. Также поднимут вопрос украинско-американского соглашения о дронах.
Сами украинцы не в восторге от того, как украинская власть пиарится на поставках дронов.
"По всем слухам, Украину ожидает в течении недели массовый дроновый удар на фоне того, что Зеленский отправил на БВ около 300 специалистов и даже украинские дроны, которые уже начали сбивать в Ливане (плохая реклама для Зеленского). Зеленский при этом продолжает упорно пиарится этим достижением. Рассказывает, что направил в ОАЭ, Катар, Саудовскую Аравию и Кувейт лучшие подразделения по дронам и ПВО, которые будут охранять арабских шейхов (их активы)", – писал 20 марта популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".
Авторы каналы указали, что "сама Украина ощущает дефицит дронов и защиты неба".
"Зеленского, как мы понимаем, не волнует, что украинские города ежедневно обстреливаются дронами, а украинцы несут экономические потери.Такое ощущение, что он делает это специально, чтобы ВС РФ смогли нанести в этот момент критический удар по многим важным объектам в Украине. Как обычно Зеленскому важен ситуативный пиар и личная выгода, а не стратегические интересы Украины", – подытожили авторы канала.
Другой популярный на Украине телеграм-канал – "Резидент" – сообщил о том, как Генштаб ВСУ отреагировал на решение Зеленского отправить на Ближний Восток дроноводов.
"Наш источник в ОП рассказал, что Зеленский уже отправил на Ближний Восток больше 500 военных ПВО, которые должны защитить НПЗ в арабских монархиях. Генштаб выступал против этой политической инициативы, так как у ВСУ сейчас острая нехватка ракет для западных ПВО, а групп способных сбивать БПЛА минимум. По информации источников Зеленский потребовал от Сырского найти ещё 40 групп, чтобы обеспечить прикрытие для всех стратегических предприятий", –указывалось в публикации канала от 19 марта.
При этом сам Трамп заявил, что Украина не сделала ничего, чтобы помочь США в операции против Ирана, а слова Владимира Зеленского о помощи с дронами были политическим пиаром. Об этом рассказала беседовавшая с президентом США журналистка телеканала MS NOW Стефани Рул.
"Я спросила о помощи и поддержке со стороны Украины. И он (Трамп - ред.) сказал, что они (Украина - Ред.) ничего не сделали, что всё, о чём говорит Зеленский - о том, что Украина якобы сделала, чтобы помочь нам - это делается исключительно в политических и пиар-целях", – заявила Рул в эфире MS NOW.
Также она сообщила, что, по словам Трампа, ему сложнее иметь дело с Зеленским, чем с президентом России Владимиром Путиным.
"С Зеленским сложнее иметь дело, чем с Путиным", – цитировала журналист слова Трампа.
По ее словам, Трамп также отметил, что Путин не боится Европы и, как она утверждает, выражал больше доверия к нему, чем к любому из европейских союзников Вашингтона.
Сам Трамп у себя в соцсетях раскритиковал союзников по НАТО
Североатлантический бумажный тигр
Президент США в своей соцсети Truth Social подверг критике действия стран НАТО на фоне войны Соединённых Штатов и Израиля против Ирана. Трамп назвал НАТО "бумажным тигром" без американцев.
"Без США НАТО является бумажным тигром", – написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.
Американский лидер добавил, что страны-члены Альянса только жалуются на рост цен на нефть, но не готовы помогать США в разблокировке Ормузского пролива, чтобы урегулировать ситуацию.
"Они не захотели присоединяться к боевым действиям и остановить ядерный Иран. Теперь, когда одержана военная победа, с очень небольшой опасностью для них, они жалуются на высокие цены на нефть, которые они вынуждены платить. И при этом они не хотят помогать открывать Ормузский пролив", – указал Трамп.
По словам президента США, "простой военный маневр" в Ормузском проливе "так легко" осуществить, и он сопряжен с "таким маленьким риском" для партнёров США по НАТО.
"Они трусы, и мы запомним это", – написал президент США, обращаясь к НАТО.
При этом США готовятся к наземной операции в Иране. Так, ранее США начали переброску 31-го экспедиционного корпуса морской пехоты с японского острова Окинава — одного из ключевых американских военных объектов в Тихом океане — в сторону Ирана.
О том, что наземная операция состоится, заявил и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
"Революции не бывают с воздуха — это правда. Должна быть наземная составляющая. У этой наземной составляющей есть множество вариантов. Я позволю себе не раскрывать все эти варианты", – отметил Нетаньяху.
Ранее Трамп заявлял, что США "не планируют никаких действий на земле".
Подробнее о войне в Иране – в статье Виктории Титовой "Акела промахнулся? Каковы стратегия и тактика иранской авантюры Трампа".
