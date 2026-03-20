Венгрия обвинила Украину в терроризме, Франция захватила танкер. Новости к этому часу
Нынешнее военно-политическое руководство Украины атаками на газопроводы других стран демонстрирует признаки террористического государства, считают в Евросоюзе. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 20 марта написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-03-20T15:49
Венгрия обвинила Украину в терроризме, Франция захватила танкер. Новости к этому часу

15:49 20.03.2026
 
Нынешнее военно-политическое руководство Украины атаками на газопроводы других стран демонстрирует признаки террористического государства, считают в Евросоюзе. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 20 марта написал Телеграм-канал Украина.ру
🟦 Венгрия считает взрыв "Северного потока" и нападения на "Турецкий поток" террористическими действиями со стороны Украины, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Он отметил, что обратится к международному сообществу и объявит действия Украины государственным терроризмом, если та взорвет "Турецкий поток";
🟦 У ЕС нет "плана Б" по передаче Киеву €90 млрд, заявил польский премьер Дональд Туск.
"Если какое-то государство, в данном случае Венгрия, упрётся и продолжит блокировать изменения в бюджете сообщества, то у него это получится с успехом", - сказал он.
🟦 ЦБ РФ снизил ключевую ставку с 15,5 до 15% и ослабил курс российского рубля. Глава госрегулятора Эльвира Набиуллина пояснила, что ослабление курса рубля связано с очень низкой ценой на нефть в начале года и "приостановкой действия бюджетного правила, потому что в обычной ситуации, если цена падает ниже базовой цены, то происходит продажа валюты из ФНБ, которая частично компенсирует эти эффекты";
🟦 Российский экспорт рыбы и морепродуктов в Китай в январе-феврале 2026 года вырос на 22% в весе и увеличился на 41% в деньгах - до 194 тысяч тонн на $614 млн. Об этом заявили в российском Рыбном союзе;
🟦 ВМС Франции захватили в Средиземном море танкер Deyna, следовавший из России под флагом Мозамбика, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
🟦 До 4,5 тыс. кв. метров выросла площадь пожара на строительном рынке в подмосковном Солнечногорске, сообщает МЧС. По информации оперативных служб, возгорание началось с неэксплуатируемого здания, с него огонь перешел на торговый павильон. Тушение осложняет сильный дым;
🟦 Белоруссия вернёт в ЕС фуры, задержанные в 2025 году. Об этом по итогам переговоров с делегацией США заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
"Это решение до понедельника я обязан принять", - заявил он.
Лукашенко отметил, что ему "жалко поляков, литовцев" и стоимость охраны около тысячи фур 120 евро в сутки может быть снижена.
🟥 Системы ПВО ОАЭ сегодня перехватили уже 4 баллистические ракеты и 26 беспилотников, запущенных из Ирана. Военное ведомство заявило, что ПВО ОАЭ перехватили 338 баллистических ракет, 15 крылатых ракет и 1740 беспилотников, запущенных Ираном с начала боевых действий;
🟥 США и их союзники задействовали ударную авиацию, включая штурмовики A-10 и вертолеты Apache, против иранских морских сил и беспилотников в рамках операции по восстановлению судоходства через Ормузский пролив, пишет Wall Street Journal со ссылкой на американских военных;
🟦 США рассматривают морскую блокаду или захват иранского острова Харк, сообщает Axios со ссылкой на источники. По информации портала, так Вашингтон хочет заставить Иран "открыть" Ормузский пролив;
🟦 Резкая реакция министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи последовала на оскорбление Иисуса Христа и восхваление Чингисхана со стороны израильского премьера Биньямина Нетаньяху.
"Эти высказывания соответствуют его нынешнему статусу разыскиваемого военного преступника", - сказал глава МИД исламской республики.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
