https://ukraina.ru/20260320/vengriya-obvinila-ukrainu-v-terrorizme-frantsiya-zakhvatila-tanker-novosti-k-etomu-chasu-1077011572.html
Венгрия обвинила Украину в терроризме, Франция захватила танкер. Новости к этому часу
Нынешнее военно-политическое руководство Украины атаками на газопроводы других стран демонстрирует признаки террористического государства, считают в Евросоюзе. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 20 марта написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-03-20T15:49
новости
венгрия
украина
франция
виктор орбан
эммануэль макрон
ес
мчс
северный поток
иран
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/06/1076472178_0:158:3071:1886_1920x0_80_0_0_53056575e71175bff2259ac330faeece.jpg.webp
🟦 Венгрия считает взрыв "Северного потока" и нападения на "Турецкий поток" террористическими действиями со стороны Украины, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Он отметил, что обратится к международному сообществу и объявит действия Украины государственным терроризмом, если та взорвет "Турецкий поток";🟦 У ЕС нет "плана Б" по передаче Киеву €90 млрд, заявил польский премьер Дональд Туск."Если какое-то государство, в данном случае Венгрия, упрётся и продолжит блокировать изменения в бюджете сообщества, то у него это получится с успехом", - сказал он.🟦 ЦБ РФ снизил ключевую ставку с 15,5 до 15% и ослабил курс российского рубля. Глава госрегулятора Эльвира Набиуллина пояснила, что ослабление курса рубля связано с очень низкой ценой на нефть в начале года и "приостановкой действия бюджетного правила, потому что в обычной ситуации, если цена падает ниже базовой цены, то происходит продажа валюты из ФНБ, которая частично компенсирует эти эффекты";🟦 Российский экспорт рыбы и морепродуктов в Китай в январе-феврале 2026 года вырос на 22% в весе и увеличился на 41% в деньгах - до 194 тысяч тонн на $614 млн. Об этом заявили в российском Рыбном союзе;🟦 ВМС Франции захватили в Средиземном море танкер Deyna, следовавший из России под флагом Мозамбика, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.🟦 До 4,5 тыс. кв. метров выросла площадь пожара на строительном рынке в подмосковном Солнечногорске, сообщает МЧС. По информации оперативных служб, возгорание началось с неэксплуатируемого здания, с него огонь перешел на торговый павильон. Тушение осложняет сильный дым;🟦 Белоруссия вернёт в ЕС фуры, задержанные в 2025 году. Об этом по итогам переговоров с делегацией США заявил белорусский президент Александр Лукашенко."Это решение до понедельника я обязан принять", - заявил он.Лукашенко отметил, что ему "жалко поляков, литовцев" и стоимость охраны около тысячи фур 120 евро в сутки может быть снижена. 🟥 Системы ПВО ОАЭ сегодня перехватили уже 4 баллистические ракеты и 26 беспилотников, запущенных из Ирана. Военное ведомство заявило, что ПВО ОАЭ перехватили 338 баллистических ракет, 15 крылатых ракет и 1740 беспилотников, запущенных Ираном с начала боевых действий;🟥 США и их союзники задействовали ударную авиацию, включая штурмовики A-10 и вертолеты Apache, против иранских морских сил и беспилотников в рамках операции по восстановлению судоходства через Ормузский пролив, пишет Wall Street Journal со ссылкой на американских военных;🟦 США рассматривают морскую блокаду или захват иранского острова Харк, сообщает Axios со ссылкой на источники. По информации портала, так Вашингтон хочет заставить Иран "открыть" Ормузский пролив;🟦 Резкая реакция министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи последовала на оскорбление Иисуса Христа и восхваление Чингисхана со стороны израильского премьера Биньямина Нетаньяху. "Эти высказывания соответствуют его нынешнему статусу разыскиваемого военного преступника", - сказал глава МИД исламской республики. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/06/1076472178_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_755497d092b54633f0fbb100af319d26.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
