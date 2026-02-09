https://ukraina.ru/20260209/zakaz-iz-kieva-fsb-raskryla-skhemu-pokusheniya-na-generala-alekseeva-s-verbovkoy-i-oplatoy-1075403935.html

"Заказ из Киева": ФСБ раскрыла схему покушения на генерала Алексеева с вербовкой и оплатой

Федеральная служба безопасности России обнародовала подробности расследования покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Об этом 9 февраля сообщила пресс-служба ведомства

Отмечается, что подготовка и финансирование операции осуществлялись украинской Службой безопасности (СБУ), которая обещала исполнителю вознаграждение в 30 тысяч долларов.Согласно заявлению ФСБ, непосредственный исполнитель, Владислав Корба, был завербован сотрудниками СБУ в Тернополе и проник в Россию через территорию Молдовы и Грузии. Его сообщником является Павел Васин, которого следствие характеризует как сторонника запрещённого в России экстремистского ФБК*. В ходе обысков в Московской области был обнаружен тайник с оружием и ключами от подъезда, где проживал генерал. Для наблюдения за целью соучастница арендовала квартиру в его доме. По данным ФСБ, Корба длительное время вёл слежку за Алексеевым, получая за это ежемесячную оплату в криптовалюте, а 26 февраля произвёл в него четыре выстрела на лифтовой площадке.В пресс-службе ФСБ сообщили, что задержанные Корба и Васин полностью признали свою вину. Следствие продолжается, собранные материалы готовятся к передаче в суд. Официальной реакции от украинской стороны на эти обвинения пока не последовало.Кроме того, ФСБ сообщила, что исполнитель покушения на замначальника ГРУ Владимира Алексеева — 66-летний Любомир Корба — был завербован Службой безопасности Украины в августе 2025 года. По данным ФСБ, вербовка проходила при содействии польских спецслужб — они задействовали сына Корбы, гражданина Польши 1998 года рождения.Соучастница покушения Серебрицкая была гражданкой Украины до 2020 года и носила фамилию Антонюк. Она 5 февраля улетела из Москвы в Стамбул. Это следует из данных ФСБ. Женщина по профессии товаровед, с 2023 по 2025 год работала управляющей маркетом. В Москве она с 11 декабря снимала квартиру на Волоколамском шоссе.Утром в пятницу Корба открыл огонь из пистолета Макарова с глушителем по Алексееву, после чего скрылся, генерала госпитализировали в больницу. Спустя несколько часов киллер покинул страну. После экстрадиции из Дубая его арестовали в Москве. Накануне стало известно, что Алексеев пришел в сознание, угрозы его жизни нет.Подробности в публикации — Генерал Алексеев пришел в себя после покушения, его жизни ничего не угрожает.* Организация, признанная в России экстремистской и запрещённая.

новости, россия, тернополь, молдавия, фсб, сбу, гру, покушение, украина