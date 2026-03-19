БПЛА повредил дом в Севастополе, массовое минирование в Одессе. Новости к этому часу

Украинская армия продолжает совершать военные преступления в российских регионах. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 19 марта написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-03-19T14:22

дзен новости сво

новости сво сейчас

новости сво россия

новости сво

Новости к этому часу:🟥 В Севастополе в результате ночной атаки поврежден дом. Местные каналы публикуют последствия террористической атаки ВСУ на жилые районы. В доме на ул. Вакуленчука и еще нескольких жилых домах выбило окна, обломками беспилотника повредило 8 припаркованных во дворах автомобилей;🟥 За минувшие сутки агрессией киевского режима нанесён материальный ущерб личному и государственному имуществу Хеосонской области."Атакам БПЛА подверглись: Алешки, Великая Кардашинка, Виноградово, Голая Пристань, Горностаевка, Заводовка, Казачьи Лагери, Каирка, Каиры, Кардашинка, Корсунка, Крынки, Масловка, Нечаево, Николаевка, Новая Маячка, Новая Збурьевка, Новокиевка, Новониколаевка, Новые Лагери, Обрывка, Песчаное, Песчановка, Подстепное, Пролетарка, Раденск, Скадовск, Солонцы, Старая Збурьевка", - консттировал губернатор Владимир Сальдо.🟥 В Киеве происходит усиление мобилизации, сообщают украинские СМИ; 🟥 В Одессе происходят массовые минирования: заминированы все школы города, четыре колледжа и пять крупных торговых центров;🟦 Отбой ракетной опасности объявлен в Хомутовском районе - опрештаб Курской области.

