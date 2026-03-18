Решение об экстрадиции Бутягина. Итоги 18 марта

Польский суд принял решение экстрадировать на Украину российского археолога Александра Бутягина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Окружной суд Варшавы решил экстрадировать археолога Александра Бутягина на Украину, сообщил РИА Новости адвокат Адам Доманьский."Суд огласил постановление, в котором говорится о допустимости экстрадиции Александра Бутягина на Украину", — рассказал юрист.Защита археолога обжалует это решение. Сам Бутягин заявил, что его не удивила позиция польского суда.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение польского суда является политическим процессом, не имеющим под собой правовых оснований"Решение польского суда промежуточное, на его обжалование есть неделя", — рассказала госпожа Захарова на брифинге.Она добавила, что российские власти будут добиваться возвращения Бутягина на Родину.Примечательно, что вынесший решение об экстрадиции судья Дариуш Любовский ранее был уволен с должности в связи с утратой доверия из-за сомнений в его беспристрастности в политических делах. Однако руководство обязало его завершить уже начатые разбирательства.Во время процесса защита Бутягина привела ряд аргументов. Первый из них касался отсутствия доказательств обвинения. Так, защита указала, что в материалах дела, в том числе в заключении эксперта, на которое опирается обвинение, отсутствуют доказательства разрушения памятника. Ничем не подтверждена и "сумма ущерба"."Экспертное заключение классифицирует действия Бутягина как "проведение раскопок" и не указывает ни то, какие именно элементы объекта "Древний город Мирмекий" Бутягин якобы уничтожил, ни то, какова была бы их стоимость, а указанная выше сумма не имеет реальной связи с размером предполагаемого ущерба, а представляет собой так называемую "денежную оценку памятника", составленную на основе гипотетической стоимости археологических работ, проведенных на территории этого объекта в соответствующий период", - указывали адвокаты.Они отметили, что материалы дела описывают исключительно факт проведения раскопок без разрешения Украины, что согласно украинскому же Уголовному кодексу не предусматривает лишения свободы и не является экстрадиционным преступлением.Также адвокаты указали и на истечение срока давности по вменяемой статье. Так, по материалам самого обвинения предполагаемое разрушение памятника относится только к 2014–2019 годам, то есть предельный срок наступил 1 января 2024 года — ещё до предъявления обвинения в октябре 2024 года.Также адвокаты указали, что процесс на Украине может не соответствовать стандартам справедливого суда по статье 6 параграфу 1 Конвенции по защите прав и основных свобод человека (ЕКПЧ). Так, вопрос о виновности Бутягина будет решаться без проведения элементарных следственных действий."Украинский суд в постановлении о применении к моему доверителю меры пресечения в виде содержания под стражей использовал однозначные формулировки, заранее предрешающие вопрос о причастности и виновности Бутягина", — заявил адвокат Доманьский.Защита Бутягина указывала, что экстрадиция означает для археолога не только риск несправедливого суда, но и прямую угрозу его жизни и здоровью в случае помещения в украинский СИЗО.Но судья Любовский аргументам защиты не внял."В общем, весь смысл этой дичи состоял в том, чтобы взять заложника", – прокомментировал решение польского суда российский военный историк Евгений Норин.Он призвал помощь ВС РФ, чтобы наказать причастных к произошедшему с российским историком."Это плохая новость, но тут мы можем прям наказать причастных", – отметил Норин.Его коллега, автор одного из популярных российских телеграм-каналов, посвящённых истории, указал, что надеялся на реакцию руководства Польши."По археологу Бутягину, которого польский суд решил экстрадировать на Украину за раскопки в Крыму. Была у меня призрачная надежда на то, что польский президент как-то выскажется по данному поводу. Всё же Кароль Навроцкий сам историк, есть же так или иначе профессиональная и научная солидарность, тем более Бутягин учёный в Европе известный и признанный. Но такой солидарности, к сожалению, давно нет. Навроцкий промолчал поскольку сам не столько историк-исследователь, сколько госпропагандист специализирующийся на истории", – указал он.Он вспомнил о том, как контактировал с польскими историками, когда сам работал научным сотрудником Архангельского краеведческого музея."Ещё в 2009-2011 годах, когда вашему покорному слуге довелось контактировать с музеем Второй мировой войны в Гданьске, где в те годы работал Навроцкий, поразило то, что в целом сотрудников мало интересует научная истина, есть политические детерминированные идеологические установки, которые и определяют работу", – отмечалось в публикации.Автор указал, что то, что происходит в российской исторической науке – "это прежде всего реакция на ту русофобскую шизу, которую устроили исторические сообщества бывшего Соцлагеря и бывших стран СССР"."И вот мы приехали: историзация политики так радикализизировала стороны, что довела до захвата учёных-историков в заложники", – подытожил автор.Сам Бутягин находясь в СИЗО дал интервью BBC* (СМИ, выполняющее функции иноагента – Ред.). Статья с его комментариями вышла 7 марта."Я считал, что традиции свободы, разума и гуманности не позволят Европе присоединиться к охоте на ученых. <…> К сожалению, оказалось, что не все страны Европы решили не охотиться на ученых. Я горько расплачиваюсь за свою веру в Европу", — заявил Бутягин.Он также заявил о разочаровании в украинских учёных, стоящих за уголовными делами в отношении россиян."Я знаю от киевских коллег, что преследование российских археологов — дело рук инициативной группы из [киевского] Института археологии. Я понимаю гнев украинских археологов по отношению к России, но мне очень грустно, что коллеги, к которым я всегда испытывал уважение, так поступили", – отмечал Бутягин.Преследование Бутягина поддержали не только украинцы, но и некоторые британские специалисты. Так, ведущий британский криминолог в области охраны культурных ценностей в зонах конфликта и на оккупированных территориях Сэмюел Эндрю Харди в комментарии BBC* (СМИ, выполняющее функции иноагента – Ред.) заявил, что работающие в Крыму "приводят множество аргументов, которые в конечном счете сводятся к тому, что им следует разрешить продолжать делать то, что они хотят делать и что они и так делают".Однако и Бутягин, и многие другие археологи подчёркивают: прекращение раскопок сказалось бы сохранности античного города Мирмекия, которого и исследовал российский учёный."Археологический объект не виноват в том, что неожиданно оказался на спорной территории. Дело честного ученого — продолжить его исследование в интересах науки и человечества. Прекращение работ сказалось бы на состоянии памятника, который стал бы без присмотра разрушаться из-за естественных причин, а также из-за действий вандалов и мародёров", – заявил Бутягин британским журналистам.Также он отверг обвинение в вывозе культурных ценностей из Крыма и подивился украинской и европейской логике."Мы подчёркиваем, что это неправда, они все остаются там <…> Они в Керчи, в музее, на той территории, которую Украина считает своей, поэтому их судьба будет и далее связана с судьбой Крыма. Мне кажется, что тут нужно определиться. Крым, согласно законам России, является её частью, однако это не признают Европа и Украина. Почему же вы тогда признаёте вхождение предметов керченского музея в российский музейный фонд и считаете их российскими? Важно то, где физически находятся вещи", — недоумевал Бутягин.Но когда заходит речь о политической расправе, наука логики бессильна. Остаётся надеяться лишь на то, что поляки всё же будут уважать свои законы, согласно которым решение суда первой инстанции не означает немедленной экстрадиции. Защита Бутягина будет обжаловать решение судьи Любовского и добиваться отмены этого решения в суде высшей инстанции.Подробнее о деле Бутягина – в статье "Польская подлость и украинское лицемерие: почему в Варшаве задержали российского археолога".

Егор Леев

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

