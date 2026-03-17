Топлива не хватит для ВСУ и посевной. Что говорят на Украине о войне против Ирана

Топлива не хватит для ВСУ и посевной. Что говорят на Украине о войне против Ирана - 17.03.2026 Украина.ру

Топлива не хватит для ВСУ и посевной. Что говорят на Украине о войне против Ирана

Война США и Израиля против Ирана длится уже третью неделю, что заметно бьёт по Украине, с каждым днем ухудшая экономическую ситуацию. Украинские эксперты начали понимать, что конфликт может оказаться затяжным, поэтому некоторые рекомендуют готовиться к взлету цен на все товары, а не только на бензин.

2026-03-17T15:19

2026-03-17T15:19

2026-03-17T15:34

Украинский оппозиционный Telegram-канал "Легитимный" считает, что затяжной иранский кризис даже в мягкой форме снизит внимание к украинскому конфликту не только со стороны США, но и самого ЕС, который начнет ощущать на себе крупный дефицит газа и нефти уже к осени."Все указывают, что иранский кризис может в моменте обрушить рынки, как было при "ковиде". Больше всего пострадают именно европейцы", - пишет "Легитимный". При таком сценарии Киев лишается последних спонсоров для ведения войны.Кроме того, Зеленский настойчиво предлагает свою помощь США, хотя Трамп от нее и отказывается. Тем не менее, МИД Ирана заявляет, что Украина может стать соучастницей агрессии, а это ей обещают не простить. В Киеве допускают даже некие показательные ракетные удары Ирана по территории Украины, но националист и журналист Виталий Портников считает, что прилететь из Ирана может и по американским базам в Польше.Тем не менее, как полагает одесский анархист Вячеслав Азаров, несмотря на официальное возмущение спикера МИД Украины Тихого по поводу причисления иранцами Украины к списку своих законных целей, для Банковой это прекрасная новость. По его мнению, при такой вновь озвученной угрозе у Зеленского появляется шанс вписаться в ведущую тему международной политики, выставить себя частью этого кризиса и уже с обновленных позиций требовать дополнительной поддержки. Однако в итоге Киев просто может получить нового противника и "дополнительные налеты под дружный визг второстепенных союзников, которые ничего не решают".Украинский провластный политолог Владимир Фесенко сетует, что война против Ирана может продлиться до осени, поскольку пока не видит предпосылок для её завершения. По его мнению, этот конфликт слишком укрепляет экономические позиции России, снижая для неё цену военных действий на Украине. "Сейчас, к большому сожалению, повышение цены на нефть, плюс то, что Россия снова может продавать свою нефть на рынках, и американцы снимают свои ограничения. Это, к сожалению, дает больше возможности России продолжить эту войну", - сетует политолог.Нардеп Александр Дубинский, обвиненный в госизмене, полагает, что из-за войны против Ирана ситуация на Украине стала критической, примерно как в феврале 2022 года."Общество и армия истощены. Пошли вверх курс, стоимость энергоносителей и цены. Дефицит бюджета расширяется. При этом, неопределенность – растет", - резюмирует Дубинский.Тем не менее, в Киеве, по его словам, рассчитывают, что в глобальной игре Украину видят слишком важной, чтобы дать ей упасть, поэтому деньги все равно найдут, несмотря на коррупцию.Украинский экономист Алексей Кущ прогнозирует рост цен на нефть до 150 долларов за баррель, но считает дальнейший рост, до 200 долларов, маловероятным. По его мнению, в таком случае сформируется кризис себестоимости товаров, мировая экономика отреагирует рецессией и сокращением потребления топлива. Однако за энергетическим кризисом, по его словам, последует вторая волна – продовольственный кризис.Коснуться он может и Украины. Министр обороны и бывший премьер-министр Денис Шмыгаль рассказывает в Раде, что приоритетом являются поставки топлива для нужд ВСУ, а посевная кампания – это, дескать, дело второстепенное.Нардеп Юрий Бойко говорит, что если нефть будет по $200 за баррель — это почувствуют на себе все. "В таком случае, и посевная будет под угрозой, и цены на товары вырастут. Украинцы и так живут не богато, так что этого допустить нельзя", — отмечает депутат.Как пишет украинский оппозиционный Telegram-канал "Наблюдатель", стоимость топлива на Украине продолжает стремительно расти и заправить обычный автомобильный бак сегодня уже стоит 5–6 тысяч гривен (10-12 тыс. р.).Депутат Верховной Рады Михаил Цимбалюк заявил в эфире "Вечер.Live", что дорогой бензин уже влияет и на обороноспособность страны. По его словам, топлива, которое выделяет Минобороны, не хватает военным и волонтёрам, из-за чего возникают проблемы даже с эвакуацией раненых. "Взлетевший в цене бензин стал серьезным сигналом для ВСУ", — отметил депутат.Европейские партнеры Киева еще какое-то время будут буквально отрывать от себя, чтобы обеспечить ВСУ бензином даже в ущерб своим гражданам. Однако с каждым месяцем и с каждой неделей продолжения войны с Ираном цена такой помощи для них будет повышаться.В целом о ситуации в мировой энергетике на момент публикации статьи - в материале "Энергетические войны. В Азии энергетический кризис, США рассчитывают заработать на этом миллиарды"

украина

киев

иран

банковая

сша

Дмитрий Ковалевич

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

украина, киев, иран, трамп и зеленский, владимир зеленский, александр дубинский, вооруженные силы украины, мид, ес, эксклюзив, украина.ру, украина.ру, всу, вс рф, минобороны, денис шмыгаль, рада, верховная рада, сельское хозяйство, коррупция, мид украины, банковая, офис президента, киевский режим, сша, конгресс сша