Военный эксперт Борис Рожин: Россия точно освободит Орехов, Доброполье, Константиновку и Красный Лиман

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2026-03-16T17:50

В Запорожской области активно развиваются операции к западу от Орехова. Там сейчас идут встречные бои. ВСУ за счет контратак стараются замедлить наше наступление с целью ударить в западный фланг их Ореховской группировке. При этом к западу от Гуляйполя продолжает активно развиваться продвижение российских войск. Тут у нас задача простая – продвинуться на 10-15 километров, чтобы начать брать под контроль ключевые дороги снабжения Ореховской группировки. Уже этой весной мы увидим предпосылки для полуохвата Орехова и последующего штурма с целью его освободить.В районе Доброполья наши войска усилили нажим на широком фронте с целью выхода на административные границы ДНР уже в этом году. Ведутся бои за Гришино. Если мы его возьмем, то сможем развивать операции как на само Доброполье, так и в сторону Днепропетровской области. Южнее Гришино наносятся вспомогательные удары на Сергеевку, которая находится на самой границе регионов. Также ведутся бои за Белицкое. Контроль над ним также необходим для последующих операций по освобождению Доброполья. До города нам осталось порядка 10-15 километров. Сейчас это уже не такой значимый логистический пункт, как раньше. Тем не менее, это все равно крупный город под Донбасса под украинской оккупацией. Его освобождение мы точно увидим в этом году.В районе Константиновки можно ожидать не только штурмовых действий в самом городе, но и попыток продвинуться к западу от него, в том числе в сторону Дружковки. Также за последнее время были достигнуты ощутимые успехи на юге города. Мы выбиваем ВСУ из поселков, которые расположены на его окраинах. Это закладывает предпосылки и для дальнейших штурмовых действий, и для выбивания логистики противника.Также есть продвижение на Краматорском и Славянском направлениях. За последние недели наши войска вышли к Рай-Александровке – ключевому участку обороны ВСУ к востоку от этой агломерации. Наши войска занимают поселки возле нее, противник медленно, но пятится. При этом сама Рай-Александровка находится на высотах. Бои за нее будут тяжелыми. Но установление контроля над ней обеспечит подходящие условия для продвижения к окраинам самого Славянска.Еще у нас есть небольшие подвижки под Красным Лиманом. Российские войска здесь пытаются отрубить логистику противника. Еще бои идут на окраинах Святогорска. В ближайшие месяцы мы увидим сражение, направленное на освобождение этих двух городов, чтобы наступать на Славянск с севера и северо-востока.В районе Купянска идут позиционные бои после тяжелейших зимних встречных боев. Все ждут изменений после того, как выйдет "зеленка". Пока же дроны играют парализующую роль, блокируя логистику с обеих сторон.На Харьковском направлении бои идут в позиционном ключе. При этом у нас есть успехи севернее Великого Бурлука и возле Волчанска. Там у нас зона контроля постепенно расширяется на юг.В Сумской области наши войска постепенно отъедают у противника куски приграничных территорий. Да, пока это небольшая зона безопасности. Но эта территория может стать территорией РФ в случае остановки войны на текущих рубежах.Кто-то может сказать, что наше продвижение слишком медленное. На самом деле мы сейчас закладываем фундамент для будущих операций, когда пойдут освобождения населенных пунктов и встанет вопрос о крупных городах. Работа над этим идет уже сейчас. В ближайшие месяцы в Запорожской области и в Донбассе стоит ожидать продвижения наших войск уже не с тактическими, а с оперативными результатами.

