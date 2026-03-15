"Вокруг Булгакова": история болезни

Михаил Афанасьевич Булгаков скончался 10 марта 1940 года. Смерти предшествовала долгая и мучительная болезнь. Писатель предвидел, что умрёт так же как отец, потому в 1932 году предупредил свою третью жену Елену Сергеевну: "имей в виду, я буду очень тяжело умирать, — дай мне клятву, что ты не отдашь меня в больницу, а я умру у тебя на руках"

2026-03-15T12:00

В последнее время распространилось множество самых фантастических версий относительно того, что причиной смерти писателя стала застарелая наркомания или что он был убит по приказу Сталина.Что касается "убийства по приказу Сталина", то в те времена вопросы вообще не так решались. Всё было проще. Для того, чтобы обосновать столь странный способ избавления от лишнего человека нужны столь же странные основания. Их ищут и находят в местах столь странных, что авторы подобных исследований уже в предисловиях просят читателей книжку не читать – всё равно ничего не поймут.Увлечение наркотиками, конечно, состояния здоровья Булгакова не улучшило, но к моменту переезда в Москву он от наркомании полностью вылечился, а опять начал принимать морфий незадолго до смерти – по тем временам это было наиболее сильное обезболивающее средство.С тем же основанием причиной расстроенного здоровья можно было считать тяжелейший возвратный тиф, перенесённый им во Владикавказе, долгие периоды самого настоящего голода, в конце-концов – тяжелейшие нервные потрясения.Сам же Булгаков предполагал, что умрёт по той же причине, по которой умер его отец – Афанасий Михайлович Булгаков. Он скончался в возрасте 48 лет от нефросклероза. Его сын протянул немного дольше.Что думают по поводу смерти Булгакова врачи?Врачи, ознакомившись с историей болезни драматурга пришли к выводу, что причиной смерти стали почечная недостаточность и повышенное артериальное давление. Эти два заболевания между собой связаны – почечная недостаточность провоцирует давление, повышенное давление приводит к склерозу (патологоанатом констатировал, что сосуды Булгакова были как у 70-летнего) и оказывает негативное влияние на работу почек.Почечная недостаточность могла иметь наследственное происхождение, но многие медики обращают внимание на частые приступы головной боли у Булгакова, которые он пытался забить порошками. Судя по красочному описанию в "Мастере и Маргарите", писатель не понаслышке знал, что такое гемикрания (мигрень), от которой обычные обезболивающие обычно не помогают или помогают очень плохо. Вообще же ему обычно прописывали "тройчатку" – кофеин, фенацетин, пирамидон или аспирин, кофеин, кодеин. Нестероидные анальгетики не слишком хорошо отражаются на состоянии почек – сейчас их вообще не рекомендуют принимать. Фенацетин сам по себе провоцирует нефрит, но в то время врачи об этом не знали.В определении и лечении нефросклероза врачи помочь не могли. Для того, чтобы определить изменения в почках на ранних стадиях, нужно УЗИ. УЗИ тогда ещё не было изобретено. Не говоря уже о компьютерной томографии. А рентген, применявшийся, например, в 1933 году, ничего не показал.Не был изобретён и гемодиализ, который мог бы помочь писателю. Да и пересадки почек тогда не практиковались.Современные медики удивляются, почему лечащие врачи не вели последовательной борьбы с повышенным давлением, ограничиваясь тем, что старались убрать провоцирующие его факторы (не нервничать). А давление у него было очень высокое – до 209/120 (норма – 120/80).Правда, высокое давление было выявлено только под конец жизни, при острой фазе заболевания. До этого информации о жалобах пациента на повышенное давление или результатов исследований не было (хотя аппараты для измерения давления использовались достаточно широко).Ну и практиковавшиеся тогда способы борьбы с повышенным давлением были вполне средневековыми – пиявки и кровопускания.Вообще же по тем временам средняя продолжительность жизни пациента с таким диагнозом составляла около месяца (консультант Лечсанупра Кремля, профессор Мирон Вовси в октябре 1939 года и вовсе дал ему три дня), Булгаков, заболевший в сентябре 1939 года, после прекращения работы над постановкой пьесы "Батум", жил и работал ещё полгода. Трудно сказать – благодаря или вопреки усилиям врачей.

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

михаил булгаков, история, литература, медицина, болезнь, врач, здоровье, писатель, русская литература