"Вокруг Булгакова": история болезни
© Фото : коллаж Украина.ру
Михаил Афанасьевич Булгаков скончался 10 марта 1940 года. Смерти предшествовала долгая и мучительная болезнь. Писатель предвидел, что умрёт так же как отец, потому в 1932 году предупредил свою третью жену Елену Сергеевну: "имей в виду, я буду очень тяжело умирать, — дай мне клятву, что ты не отдашь меня в больницу, а я умру у тебя на руках"
В последнее время распространилось множество самых фантастических версий относительно того, что причиной смерти писателя стала застарелая наркомания или что он был убит по приказу Сталина.
Что касается "убийства по приказу Сталина", то в те времена вопросы вообще не так решались. Всё было проще. Для того, чтобы обосновать столь странный способ избавления от лишнего человека нужны столь же странные основания. Их ищут и находят в местах столь странных, что авторы подобных исследований уже в предисловиях просят читателей книжку не читать – всё равно ничего не поймут.
Увлечение наркотиками, конечно, состояния здоровья Булгакова не улучшило, но к моменту переезда в Москву он от наркомании полностью вылечился, а опять начал принимать морфий незадолго до смерти – по тем временам это было наиболее сильное обезболивающее средство.
С тем же основанием причиной расстроенного здоровья можно было считать тяжелейший возвратный тиф, перенесённый им во Владикавказе, долгие периоды самого настоящего голода, в конце-концов – тяжелейшие нервные потрясения.
Сам же Булгаков предполагал, что умрёт по той же причине, по которой умер его отец – Афанасий Михайлович Булгаков. Он скончался в возрасте 48 лет от нефросклероза. Его сын протянул немного дольше.
Что думают по поводу смерти Булгакова врачи?
Врачи, ознакомившись с историей болезни драматурга пришли к выводу, что причиной смерти стали почечная недостаточность и повышенное артериальное давление. Эти два заболевания между собой связаны – почечная недостаточность провоцирует давление, повышенное давление приводит к склерозу (патологоанатом констатировал, что сосуды Булгакова были как у 70-летнего) и оказывает негативное влияние на работу почек.
Почечная недостаточность могла иметь наследственное происхождение, но многие медики обращают внимание на частые приступы головной боли у Булгакова, которые он пытался забить порошками. Судя по красочному описанию в "Мастере и Маргарите", писатель не понаслышке знал, что такое гемикрания (мигрень), от которой обычные обезболивающие обычно не помогают или помогают очень плохо. Вообще же ему обычно прописывали "тройчатку" – кофеин, фенацетин, пирамидон или аспирин, кофеин, кодеин. Нестероидные анальгетики не слишком хорошо отражаются на состоянии почек – сейчас их вообще не рекомендуют принимать. Фенацетин сам по себе провоцирует нефрит, но в то время врачи об этом не знали.
В определении и лечении нефросклероза врачи помочь не могли. Для того, чтобы определить изменения в почках на ранних стадиях, нужно УЗИ. УЗИ тогда ещё не было изобретено. Не говоря уже о компьютерной томографии. А рентген, применявшийся, например, в 1933 году, ничего не показал.
Не был изобретён и гемодиализ, который мог бы помочь писателю. Да и пересадки почек тогда не практиковались.
Современные медики удивляются, почему лечащие врачи не вели последовательной борьбы с повышенным давлением, ограничиваясь тем, что старались убрать провоцирующие его факторы (не нервничать). А давление у него было очень высокое – до 209/120 (норма – 120/80).
Правда, высокое давление было выявлено только под конец жизни, при острой фазе заболевания. До этого информации о жалобах пациента на повышенное давление или результатов исследований не было (хотя аппараты для измерения давления использовались достаточно широко).
Ну и практиковавшиеся тогда способы борьбы с повышенным давлением были вполне средневековыми – пиявки и кровопускания.
Вообще же по тем временам средняя продолжительность жизни пациента с таким диагнозом составляла около месяца (консультант Лечсанупра Кремля, профессор Мирон Вовси в октябре 1939 года и вовсе дал ему три дня), Булгаков, заболевший в сентябре 1939 года, после прекращения работы над постановкой пьесы "Батум", жил и работал ещё полгода. Трудно сказать – благодаря или вопреки усилиям врачей.
