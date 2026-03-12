Проплатили ещё 2 года войны! Что пытаются успеть элиты в ЕС, пока умирают люди на Украине — Суслов - 12.03.2026 Украина.ру
https://ukraina.ru/20260312/proplatili-esch-2-goda-voyny-chto-pytayutsya-uspet-elity-v-es-poka-umirayut-lyudi-na-ukraine--suslov-1076714090.html
Проплатили ещё 2 года войны! Что пытаются успеть элиты в ЕС, пока умирают люди на Украине — Суслов
Проплатили ещё 2 года войны! Что пытаются успеть элиты в ЕС, пока умирают люди на Украине — Суслов - 12.03.2026 Украина.ру
Проплатили ещё 2 года войны! Что пытаются успеть элиты в ЕС, пока умирают люди на Украине — Суслов
Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов в эфире Украина.ру объяснил, зачем... Украина.ру, 12.03.2026
2026-03-12T19:33
2026-03-12T19:33
видео
украина
сша
брянск
дональд трамп
линдси грэм
ес
украина.ру
международные отношения
международная политика
Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов в эфире Украина.ру объяснил, зачем Евросоюз проплатил украинцам ещё два года войны, а также назвал фундаментальную ошибку Трампа и оценил её возможные последствия: 00:24 - Массированный обстрел Брянска;03:58 - ЕС заплатит Киеву за затягивание конфликта?07:17 - Что успеет Европа за два года?09:18 - Теория управляемого хаоса США;12:56 - Свержение режима в Иране; 14:49 - Главная ошибка команды Трампа;18:32 - Последствия политического раскола в США. *в материале упоминается Линдси Грэм, внесённый Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистовУкраина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: ukraina.ru
украина
сша
брянск
иран
британия
Украина.ру
Проплатили ещё 2 года войны! Что пытаются успеть элиты в ЕС, пока умирают люди на Украине — Суслов

19:33 12.03.2026
 
Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов в эфире Украина.ру объяснил, зачем Евросоюз проплатил украинцам ещё два года войны, а также назвал фундаментальную ошибку Трампа и оценил её возможные последствия:

00:24 - Массированный обстрел Брянска;
03:58 - ЕС заплатит Киеву за затягивание конфликта?
07:17 - Что успеет Европа за два года?
09:18 - Теория управляемого хаоса США;
12:56 - Свержение режима в Иране;
14:49 - Главная ошибка команды Трампа;
18:32 - Последствия политического раскола в США.

*в материале упоминается Линдси Грэм, внесённый Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов

Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru

Наш сайт: ukraina.ru
