"Украина явно исчезла с горизонта": Вайнер рассказал, почему Киев больше не интересует Вашингтон - 11.03.2026
"Украина явно исчезла с горизонта": Вайнер рассказал, почему Киев больше не интересует Вашингтон
"Украина явно исчезла с горизонта": Вайнер рассказал, почему Киев больше не интересует Вашингтон - 11.03.2026 Украина.ру
"Украина явно исчезла с горизонта": Вайнер рассказал, почему Киев больше не интересует Вашингтон
На фоне войны в Иране Украина окончательно исчезла из поля зрения Вашингтона. Все военно-технические средства, на которые претендовал Киев, теперь расходуются на Ближнем Востоке. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, американист Грег Вайнер
2026-03-11T06:00
2026-03-11T06:00
Рассуждая о том, хватает ли у США сил на все конфликты сразу, эксперт пояснил ситуацию с Украиной. "Украина явно исчезла с горизонта (и я не вижу в этом ничего неожиданного), а все военно-технические средства, на которые она претендовала, остаются на полях сражения Ближнего Востока", — заявил Вайнер.По его мнению, Владимир Зеленский не случайно пожаловался на объемы применения американских ракет Patriot в ходе эскалации конфликта на Ближнем Востоке и сравнил их с поставками Киеву. Политолог напомнил, что около двух дней назад журналисты попытались задать президенту США ДональдуТрампу вопрос о том, что Россия помогает Ирану нацеливаться на американские цели. "Трамп грубо прервал прессу, даже не дав им договорить. При этом персональные отношения [президента РФ Владимира] Путина и Трампа, основанные на уважении и понимании, остались на прежнем уровне", — резюмировал американист.Полный текст материала "Грег Вайнер: Трамп оплатил России войну на Украине, когда пошел против Ирана" на сайте Украина.ру.О том, в каком направлении развивается ситуация на Ближнем Востоке — в материале "Евгений Ющук: Трамп боится давления стран Залива, поэтому хвастает победами над Ираном" на сайте Украина.ру.
Новости, Украина, Киев, Иран, Дональд Трамп, Грег Вайнер, Владимир Зеленский, война, Ближний Восток, удар по Ирану

"Украина явно исчезла с горизонта": Вайнер рассказал, почему Киев больше не интересует Вашингтон

06:00 11.03.2026
 
© AP / Stefan Jeremiah
- РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© AP / Stefan Jeremiah
На фоне войны в Иране Украина окончательно исчезла из поля зрения Вашингтона. Все военно-технические средства, на которые претендовал Киев, теперь расходуются на Ближнем Востоке. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, американист Грег Вайнер
Рассуждая о том, хватает ли у США сил на все конфликты сразу, эксперт пояснил ситуацию с Украиной. "Украина явно исчезла с горизонта (и я не вижу в этом ничего неожиданного), а все военно-технические средства, на которые она претендовала, остаются на полях сражения Ближнего Востока", — заявил Вайнер.
По его мнению, Владимир Зеленский не случайно пожаловался на объемы применения американских ракет Patriot в ходе эскалации конфликта на Ближнем Востоке и сравнил их с поставками Киеву.
"По его словам, за первые сутки операции против Ирана было израсходовано более 800 ракет PAC-3, тогда как Украина не имела такого количества боеприпасов с 2022 года", — добавил аналитик.
Политолог напомнил, что около двух дней назад журналисты попытались задать президенту США ДональдуТрампу вопрос о том, что Россия помогает Ирану нацеливаться на американские цели.
"Трамп грубо прервал прессу, даже не дав им договорить. При этом персональные отношения [президента РФ Владимира] Путина и Трампа, основанные на уважении и понимании, остались на прежнем уровне", — резюмировал американист.
Полный текст материала "Грег Вайнер: Трамп оплатил России войну на Украине, когда пошел против Ирана" на сайте Украина.ру.
О том, в каком направлении развивается ситуация на Ближнем Востоке — в материале "Евгений Ющук: Трамп боится давления стран Залива, поэтому хвастает победами над Ираном" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния