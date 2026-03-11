https://ukraina.ru/20260311/ukraina-yavno-ischezla-s-gorizonta-vayner-rasskazal-pochemu-kiev-bolshe-ne-interesuet-vashington-1076629726.html

"Украина явно исчезла с горизонта": Вайнер рассказал, почему Киев больше не интересует Вашингтон

На фоне войны в Иране Украина окончательно исчезла из поля зрения Вашингтона. Все военно-технические средства, на которые претендовал Киев, теперь расходуются на Ближнем Востоке. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, американист Грег Вайнер

Рассуждая о том, хватает ли у США сил на все конфликты сразу, эксперт пояснил ситуацию с Украиной. "Украина явно исчезла с горизонта (и я не вижу в этом ничего неожиданного), а все военно-технические средства, на которые она претендовала, остаются на полях сражения Ближнего Востока", — заявил Вайнер.По его мнению, Владимир Зеленский не случайно пожаловался на объемы применения американских ракет Patriot в ходе эскалации конфликта на Ближнем Востоке и сравнил их с поставками Киеву. Политолог напомнил, что около двух дней назад журналисты попытались задать президенту США ДональдуТрампу вопрос о том, что Россия помогает Ирану нацеливаться на американские цели. "Трамп грубо прервал прессу, даже не дав им договорить. При этом персональные отношения [президента РФ Владимира] Путина и Трампа, основанные на уважении и понимании, остались на прежнем уровне", — резюмировал американист.Полный текст материала "Грег Вайнер: Трамп оплатил России войну на Украине, когда пошел против Ирана" на сайте Украина.ру.О том, в каком направлении развивается ситуация на Ближнем Востоке — в материале "Евгений Ющук: Трамп боится давления стран Залива, поэтому хвастает победами над Ираном" на сайте Украина.ру.

