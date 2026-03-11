https://ukraina.ru/20260311/test-na-doverie-merts-ne-proshl-teper-pod-ugrozoy-ne-tolko-ego-plany-no-i-buduschee-pravyaschey-koalitsii-1076616134.html

Тест на доверие Мерц не прошёл, теперь под угрозой не только его планы, но и будущее правящей коалиции

Тест на доверие Мерц не прошёл, теперь под угрозой не только его планы, но и будущее правящей коалиции - 11.03.2026 Украина.ру

Тест на доверие Мерц не прошёл, теперь под угрозой не только его планы, но и будущее правящей коалиции

8 марта в Германии состоялись первые в 2026 году региональные выборы, причём сразу в той федеральной земле, исход голосования в которой считается индикатором настроений немецкого электората. Количественные показатели ХДС улучшились, но выводы для канцлера ФРГ Фридриха Мерца неутешительные

2026-03-11T06:06

2026-03-11T06:06

2026-03-11T06:06

эксклюзив

германия

фридрих мерц

хдс

левая (партия)

выборы

союз 90/зеленые (партия)

альтернатива для германии (партия)

коалиция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1d/1074968804_356:32:941:361_1920x0_80_0_0_91e3bad22dbee425f7280943c42fd01c.jpg

В Баден-Вюртемберге Христианско-демократический союз, набрав 29,7% голосов, неожиданно проиграла "Зелёным" с их 30,2%. Разрыв минимальный, на уровне статистической погрешности, так что провалом такой результат политической силы канцлера ФРГ Фридриха Мерца назвать сложно, тем более, по сравнению с предыдущими выборами ХДС улучшил свой показатель и сократил отставание от "Зелёных", которые тогда также одержали победу, на целых 8% (в марте 2021 года у "Зелёных" было 32,6%, а у христианских демократов -24,1%). Однако, всё становится понятнее, если взглянуть на ход нынешней избирательной кампании: в течение 2025 года ХДС удерживал уверенное преимущество, доходившее до 14%, но с начала текущего года оно пошло на убыль и ко дню голосования составляло всего 2-3%. С этой точки зрения, конечно, проигрыш христианских демократов. Как верно подметила газета Taggeschau, "Зелёные" обогнали их на финишной прямой.Если первые две политические силы финишировали на тех же местах, что и 5 лет назад, то дальше расклад сил существенно изменился. Социал-демократическая партия Германии, которая тогда была третьей, в этот раз оказалась на грани и еле преодолела минимальный порог для попадания в ландтаг, набрав всего 5,5%, что стало худшим результатом за всю историю. В 2021 году её показатель был ровно вдвое выше – 11%. С "бронзовой" позиции СДПГ сместила партия, продемонстрировавшая наибольший рывок, — это "Альтернатива для Германии" с 18,8%, добавившая сразу 9,1%, т.е. улучшив свои позиции вдвое, даже чуть больше, поднявшись с 5-й позиции на 3-ю. Свободная демократическая партия из ландтаг вылетела, получив лишь 4,5% (как и Левая партия), а было 10,5%.Местные избиратели проявили гораздо больший интерес к выборам, о чём свидетельствует высокая явка - 69,6% (+5,8% по сравнению с предыдущими выборам). Этому могло способствовать сразу несколько факторов, в частности в результате проведённой реформы в Баден-Вюртемберге впервые голосовали граждане в возрасте 16 и 17 лет.Кроме того, решалась судьба руководства земли – единственный в ФРГ "зелёный" премьер-министр федеральной земли Винфрид Кречман, возглавлявший Баден-Вюртемберг с 2011 года, решил не баллотироваться на новый срок и уйти на пенсию. Ввиду минимального разрыва между партиями накануне выборов, преемником политика мог стать как его однопартиец Джем Оздемир, бывший министром сельского хозяйства ФРГ, так и руководитель местного отделения ХДС Мануэль Хагель.За пару недель до выборов один из них стал фигурантом громкого скандала, что, судя по всему, оказало немалое влияние на итоги выборов. Депутат Бундестага от "Зелёных" Зоя Майер опубликовала на своей странице в соцсетях фрагмент интервью Хагеля небольшому телеканалу, датированное аж 2018 годом, с рассказом, как он, будучи 29-летним депутатом ландтага, общался со старшеклассницами одной из школы федеральной земли: "Я никогда это не забуду, первый вопрос задала она, её звали Ева, тёмные волосы, глаза цвета косули. <…> Бывают места и похуже". В адрес политика посыпались гневные комментарии. ХДС назвал это спланированной акцией по дискредитации своего кандидата специально под выборы. На защиту Хагеля встал даже Оздемир, он хоть и назвал сказанное оппонентом недопустимым, но всё же призвал дать человеку возможность свою ошибку. Однако вместо этого (при том, что христианский демократ сам покаялся в своём проступке) последовала следующая: ученики другой школы, которую Хагель посетил незадолго до выборов, попросили политика объяснить суть парникового эффекта, он это сделал, но, скажем так, не совсем верно. Климатические активисты движения Fridays for Future опубликовали эту запись с припиской: "Мы и не знали, что Мануэль Хагель тоже прогуливал школу". А ещё пользователей возмутило отношение потенциального премьер-министра земли к учительнице того класса: он резко одёрнул женщину со словами "я сейчас разговариваю с учениками!", когда женщина попыталась задать уточняющий вопрос. Как бы то ни было, на фоне этих эпизодов ХДС и шедшие долгое время вторыми "Зелёные" сравнялись в соцопросах.Впрочем, не стоит полагать, что "Зелёные" выехали исключительно на этих компрометирующих конкурентов историях. Большую роль сыграла личность собственного кандидата – каждый второй избиратель голосовал за эту партию именно из-за личности Оздемира, воспринимая его как более опытного и компетентного политика по сравнению с Хагелем. А ещё он выбрал верный вектор своей избирательной кампании, позиционируя себя как защитника интересов Баден-Вюртемберга, зачастую используя швабский диалект немецкого языка в публичных выступлениях, сместив акцент с климатической повестки на экономику и поддержку автопрома, ведь в этой земле базируются автомобильные концерны Mercedes-Benz Group и Porsche, а ещё крупнейший производитель электроники Bosch. Обещание сократить бюрократическую нагрузку на предприятия привлекло даже консервативных избирателей ХДС, как и жёсткая позиция по миграционной политике (признал, что ресурсы по приёму беженцев исчерпан, и выступает за ограничение числа прибывающих и их полную интеграцию, привлечение исключительно квалифицированных трудовых кадров), что обычно более характерно для программы христианских демократов, из-за чего, к слову, политик подвергся критике некоторых однопартийцев, молодёжное крыло партии заявило, что такая позиция делает Оздемира "министром от ХДС в зелёной одежде". При этом кандидат не скрывает, что сам рождён в семье мигрантов, его родители переехали в Германию из Турции в 1960-х годах, где в 1966-м Джем и появился на свет, а вообще его отец по национальности черкес. Образ потомка турецких рабочих, который добился всего своим трудом, тоже подкупил электорат.На правах победителей "Зелёные" получат приоритетное право сформировать новое региональное правительство. С наибольшей вероятностью, они вновь образуют правящую коалицию с ХДС, а Оздемира выдвинут на пост премьер-министр, но его кандидатуру должны утвердить депутаты.Местные выборы в Баден-Вюртемберге стоит оценить и в масштабах всей страны."На федеральном уровне главным проигравшим этих выборов стал ХДС, потому что СДПГ проиграла ещё сильнее", - пишет журнал Focus.Хотя Мерц заверил, "этот результат не повлияет на коалицию в Берлине", в действительности исход голосования в Баден-Вюртемберге - третьей по численности населения земле - может стать "ядом" для правящей коалиции Германии, предупреждает Focus. Как это будет выглядеть на практике?Социал-демократы, раздосадованные своими показателями, могут пойти на дестабилизацию правительства канцлера-христианского демократа Мерца ради восстановления доверия избирателей, например, выдвигая невыполнимые требования. Журнал отмечает, что это типичная ситуация для немецкой политики, когда одна из партий приходит к выводу, что компромиссы с партнёрами по коалиции негативно отражаются на её рейтинге, и начинает проявлять себя подобным образом либо вообще выходит из состава правительства.Колумнисты агентства Bloomberg Арне Дельфс и Майкл Нинабер расценивают поражение ХДС на выборах в Баден-Вюртемберге как признак разногласий внутри правящей коалиции, а они впоследствии могут привести к проигрышу ещё в четырёх землях, где в 2026 году пройдут местные выборы (ближайшие - 22 марта в Рейнланд-Пфальце, где традиционно была сильна поддержка социал-демократов). А это в свою очередь помешает стремлениям Мерца восстановить экономику ФРГ, добавляют авторы публикации.Как раз провалы экономической политики канцлера, как отмечают немецкие СМИ, в немалой степени содействовали укреплению позиций "Альтернативы для Германии", ведь правительство, вопреки всем обещаниям, не просто не может вывести экономику из кризиса, а, наоборот, ещё больше загоняет федеративную республику в долги, что ставит под угрозу благосостояние богатых федеральных земель, Баден-Вюртемберга в том числе.В Баден-Вюртемберге, относящемся к состоятельным немецким регионам, около 80% жителей, согласно соцопросам, недовольны, что Мерц не выполнил почти ничего из обещанного перед прошлогодними досрочными выборами в Бундестаг, а половину респондентов возмущает огромный федеральный долг, накопленный нынешним кабинетом министров всего за несколько месяцев у власти, за счёт раздувания военного бюджета."Это явно означает, что подорванная репутация Мерца стала серьёзной проблемой для ХДС", - констатирует газета Taz, предрекая усиление давления на канцлера внутри однопартийцев, недовольных электоральными неудачами.Читайте также: Украина как повод для мести. За что Мерц хочет поквитаться с Макроном. Под угрозой оказался весь Евросоюз

https://ukraina.ru/20260217/oleg-nemenskiy-voyna-s-evropoy-neizbezhna-esli-k-vlasti-v-germanii-i-frantsii-ne-pridut-byvshie-1075696437.html

германия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, германия, фридрих мерц, хдс, левая (партия), выборы, союз 90/зеленые (партия), альтернатива для германии (партия), коалиция