"Распечатан кейс": Андрей Серенко рассказал о настоящих целях США в войне с Ираном

"Распечатан кейс": Андрей Серенко рассказал о настоящих целях США в войне с Ираном

Удары по Ирану преследуют несколько целей — лишить Китай дешевой нефти, а Россию — транспортного коридора Север-Юг. Американцы разрушили порты Бендер-Аббас и Чебахар и теперь уничтожают НПЗ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор аналитического центра Российского общества политологов, специалист по Ближнему Востоку Андрей Серенко

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/03/1076298058_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_05f08fac187229d09947e82f2fd31979.jpg

На вопрос, стоит ли за войной с Ираном желание лишить Китай дешевой нефти, Серенко ответил утвердительно. "Равно как и лишить русских возможности пользоваться транспортным коридором Север-Юг. В том числе, благодаря которому Москва четыре года не без успеха обходит санкции", — заявил эксперт.По его словам, в ближайшее время этот коридор не заработает снова, потому что разрушена портовая инфраструктура Бендер-Аббаса и Чебахара, на которые опирался маршрут коридора Север-Юг.Что касается нефтянки для Китая, то здесь у США особый подход. "Американцы оттуда не улетят до тех пор, пока не снесут под ноль все НПЗ. И далеко не факт, что все это можно будет восстановить безболезненно", — подчеркнул Серенко.Эксперт обратил внимание на изменение в подходах Вашингтона. "Главный итог всех этих событий — распечатан кейс возможности нанесения ракетных ударов, воздушных ударов по Ирану в любой момент. До июньской войны прошлого года американцы и израильтяне с опаской относились к прямым ударам по территории Ирана", — констатировал Андрей Серенко.Полный текст интервью "Андрей Серенко: Украина использует войну США и Ирана, чтобы стать лидером западного мира" на сайте Украина.ру.Подробнее о том, в каком направлении развивается ситуация на Ближнем Востоке — в материале "Евгений Ющук: Трамп боится давления стран Залива, поэтому хвастает победами над Ираном" на сайте Украина.ру.

