"Персидский залив уже не будет прежним": Вайнер про первые итоги войны США и Израиля против Ирана - 11.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260311/persidskiy-zaliv-uzhe-ne-budet-prezhnim-vayner-pro-pervye-itogi-voyny-ssha-i-izrailya-protiv-irana-1076629322.html
"Персидский залив уже не будет прежним": Вайнер про первые итоги войны США и Израиля против Ирана
"Персидский залив уже не будет прежним": Вайнер про первые итоги войны США и Израиля против Ирана - 11.03.2026 Украина.ру
"Персидский залив уже не будет прежним": Вайнер про первые итоги войны США и Израиля против Ирана
Война США и Израиля против Ирана длится уже вторую неделю и Персидский залив изменился навсегда. Все страны региона уже в той или иной мере поучаствовали в конфликте, подвергшись обстрелам. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, американист Грег Вайнер
2026-03-11T04:10
2026-03-11T04:10
новости
иран
сша
израиль
грег вайнер
дональд трамп
украина.ру
удар по ирану
война в иране
война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/06/1076458697_0:195:1872:1248_1920x0_80_0_0_8fafa2789a4fe2e39aaa6f397681ac22.jpg.webp
Подводя первые итоги войны США и Израиля против Ирана, эксперт констатировал тектонические сдвиги в регионе. "Персидский залив никогда не будет таким, как прежде. Все страны этого региона уже в какой-то мере поучаствовали в войне, в том числе подверглись иранскому обстрелу", — заявил Вайнер.Он подчеркнул, что Саудовская Аравия, ОАЭ и остальные государства Залива "находятся в шоке", потому что еще в конце февраля, когда еще война не началась. Политолог добавил, что у них были налаженные дипломатические отношения с Ираном — несмотря на разницу между суннитами и шиитами.Политолог также отметил провал первоначальных планов Вашингтона. "Соединенные Штаты не скрывали, что готовят операцию против Ирана — это все знали и видели. И, конечно, готовился блицкриг, но его не случилось, Иран сражается. Это сильно удивляет цивилизацию, по моим ощущениям", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Грег Вайнер: Трамп оплатил России войну на Украине, когда пошел против Ирана" на сайте Украина.ру.О том, в каком направлении развивается ситуация на Ближнем Востоке — в материале "Евгений Ющук: Трамп боится давления стран Залива, поэтому хвастает победами над Ираном" на сайте Украина.ру.
иран
сша
израиль
ближний восток
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/06/1076458697_208:0:1872:1248_1920x0_80_0_0_5cb2d3937fd24ba7c407777763225ad7.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, иран, сша, израиль, грег вайнер, дональд трамп, украина.ру, удар по ирану, война в иране, война, ближний восток, международные отношения, международная политика, украина.ру дзен
Новости, Иран, США, Израиль, Грег Вайнер, Дональд Трамп, Украина.ру, удар по Ирану, война в Иране, война, Ближний Восток, международные отношения, Международная политика, Украина.ру Дзен

"Персидский залив уже не будет прежним": Вайнер про первые итоги войны США и Израиля против Ирана

04:10 11.03.2026
 
© REUTERS / Amr Alfiky
- РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© REUTERS / Amr Alfiky
Читать в
ДзенTelegram
Война США и Израиля против Ирана длится уже вторую неделю и Персидский залив изменился навсегда. Все страны региона уже в той или иной мере поучаствовали в конфликте, подвергшись обстрелам. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, американист Грег Вайнер
Подводя первые итоги войны США и Израиля против Ирана, эксперт констатировал тектонические сдвиги в регионе.
"Персидский залив никогда не будет таким, как прежде. Все страны этого региона уже в какой-то мере поучаствовали в войне, в том числе подверглись иранскому обстрелу", — заявил Вайнер.
Он подчеркнул, что Саудовская Аравия, ОАЭ и остальные государства Залива "находятся в шоке", потому что еще в конце февраля, когда еще война не началась. Политолог добавил, что у них были налаженные дипломатические отношения с Ираном — несмотря на разницу между суннитами и шиитами.
Политолог также отметил провал первоначальных планов Вашингтона. "Соединенные Штаты не скрывали, что готовят операцию против Ирана — это все знали и видели. И, конечно, готовился блицкриг, но его не случилось, Иран сражается. Это сильно удивляет цивилизацию, по моим ощущениям", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Грег Вайнер: Трамп оплатил России войну на Украине, когда пошел против Ирана" на сайте Украина.ру.
О том, в каком направлении развивается ситуация на Ближнем Востоке — в материале "Евгений Ющук: Трамп боится давления стран Залива, поэтому хвастает победами над Ираном" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиИранСШАИзраильГрег ВайнерДональд ТрампУкраина.руудар по Иранувойна в ИраневойнаБлижний Востокмеждународные отношенияМеждународная политикаУкраина.ру Дзен
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
04:45"Трамп сделал Путину подарок": Грег Вайнер о взлете цен на нефть, геополитике и выгоде для России
04:31ПВО сбивает беспилотники над Самарой и Сызранью, закрыты ещё два аэропорта
04:30"Распечатан кейс": Андрей Серенко рассказал о настоящих целях США в войне с Ираном
04:20"Готовят переправу": военный эксперт рассказал о понтонах ВСУ на Печенежском водохранилище
04:10"Персидский залив уже не будет прежним": Вайнер про первые итоги войны США и Израиля против Ирана
04:07Пушков рассказал о настроениях в США из-за войны с Ираном
04:00Были поражены HIMARS и "Ольха": Алехин об ударах по РСЗО и радарам ВСУ в Харьковской области
03:45США воюют с Ираном не за безопасность: Такер Карлсон рассказал о глубинной сути войны в Иране
02:57Росавиация закрыла для полётов седьмой аэропорт — Самары
02:42ВМС США отказывают судоходным компаниям в сопровождении через Ормузский пролив — Reuters
02:16Силы ПВО отражают атаку БПЛА на Сочи и Сириус, закрыт ещё один аэропорт
01:51США не та страна, "за которую стоит воевать". События 10 марта "одной строкой" от канала "Украина.ру"
01:22Росавиация закрыла для полётов ещё два аэропорта из-за угрозы БПЛА
01:06Россия донесёт до ООН сведения об атаке на Брянск и ожидает реакции генсека — Захарова
00:37Ракетная опасность, угроза вражеских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
00:19Анапа под ударом: ПВО отражает атаку украинских дронов, прогремело около пяти взрывов
00:16Российские войска продвигаются на Харьковском направлении, уничтожая позиции ВСУ и расширяя зону контроля
00:10Константиновка в тактическом окружении, Лиман отрезан от снабжения, Сырский требует усилить мобилизацию
00:03Удары по объектам США и Израиля на Ближнем Востоке продолжаются
23:44Угроза атаки БПЛА объявлена в Сочи
Лента новостейМолния