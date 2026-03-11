https://ukraina.ru/20260311/persidskiy-zaliv-uzhe-ne-budet-prezhnim-vayner-pro-pervye-itogi-voyny-ssha-i-izrailya-protiv-irana-1076629322.html
"Персидский залив уже не будет прежним": Вайнер про первые итоги войны США и Израиля против Ирана
Война США и Израиля против Ирана длится уже вторую неделю и Персидский залив изменился навсегда. Все страны региона уже в той или иной мере поучаствовали в конфликте, подвергшись обстрелам. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, американист Грег Вайнер
Подводя первые итоги войны США и Израиля против Ирана, эксперт констатировал тектонические сдвиги в регионе. "Персидский залив никогда не будет таким, как прежде. Все страны этого региона уже в какой-то мере поучаствовали в войне, в том числе подверглись иранскому обстрелу", — заявил Вайнер.Он подчеркнул, что Саудовская Аравия, ОАЭ и остальные государства Залива "находятся в шоке", потому что еще в конце февраля, когда еще война не началась. Политолог добавил, что у них были налаженные дипломатические отношения с Ираном — несмотря на разницу между суннитами и шиитами.Политолог также отметил провал первоначальных планов Вашингтона. "Соединенные Штаты не скрывали, что готовят операцию против Ирана — это все знали и видели. И, конечно, готовился блицкриг, но его не случилось, Иран сражается. Это сильно удивляет цивилизацию, по моим ощущениям", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Грег Вайнер: Трамп оплатил России войну на Украине, когда пошел против Ирана" на сайте Украина.ру.
Подводя первые итоги войны США и Израиля против Ирана, эксперт констатировал тектонические сдвиги в регионе.
"Персидский залив никогда не будет таким, как прежде. Все страны этого региона уже в какой-то мере поучаствовали в войне, в том числе подверглись иранскому обстрелу", — заявил Вайнер.
Он подчеркнул, что Саудовская Аравия, ОАЭ и остальные государства Залива "находятся в шоке", потому что еще в конце февраля, когда еще война не началась. Политолог добавил, что у них были налаженные дипломатические отношения с Ираном — несмотря на разницу между суннитами и шиитами.
Политолог также отметил провал первоначальных планов Вашингтона. "Соединенные Штаты не скрывали, что готовят операцию против Ирана — это все знали и видели. И, конечно, готовился блицкриг, но его не случилось, Иран сражается. Это сильно удивляет цивилизацию, по моим ощущениям", — подытожил собеседник издания.
