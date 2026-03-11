https://ukraina.ru/20260311/byli-porazheny-himars-i-olkha-alekhin-ob-udarakh-po-rszo-i-radaram-vsu-v-kharkovskoy-oblasti-1076628987.html

Были поражены HIMARS и "Ольха": Алехин об ударах по РСЗО и радарам ВСУ в Харьковской области

Были поражены HIMARS и "Ольха": Алехин об ударах по РСЗО и радарам ВСУ в Харьковской области - 11.03.2026 Украина.ру

Были поражены HIMARS и "Ольха": Алехин об ударах по РСЗО и радарам ВСУ в Харьковской области

Российские огневые средства нанесли удар по трем реактивным системам залпового огня ВСУ в Харьковской области. Были уничтожены установки HIMARS, MLRS, "Ольха" и две радиолокационные станции RADA RPS-42. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2026-03-11T04:00

2026-03-11T04:00

2026-03-11T04:00

харьковская область

россия

геннадий алехин

украина.ру

сво

новости сво сейчас

новости сво россия

новости сво

дзен новости сво

прогнозы сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/10/1075670451_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9b5c4f82def275baae82a5bffb6641f9.jpg

Эксперт сообщил подробности об успешной огневой операции ВС РФ в Харьковской области. "Накануне нашими огневыми средствами нанесено поражение трех пусковых установок реактивных систем залпового огня: HIMARS, MLRS и 'Ольха' (украинский аналог нашего 'Смерча'), а также две радиолокационные станции RADA RPS-42 (Израиль)", — заявил Алехин.По его словам, удары наносились в конкретных населенных пунктах. "Удары наносились в районе населенных пунктов Молодовая и Каменная Яруга", — уточнил аналитик.Алехин рассказал о расположении этих объектов. "Село Молодовая находится в 32 км от Волчанска на правом берегу Печенежского водохранилища и окружено большим лесным массивом урочища Хотомлянская дача. Каменная Яруга расположена в девяти км от Чугуева на склонах оврага Каменного у истоков реки Студенок", — пояснил эксперт.Он также обратил внимание на важность этого участка. "Рядом проходит автомобильная дорога М-03 Харьков-Ростов. Этот участок расположен в непосредственной близости от ЛБС, противник здесь основательно укрепил линию обороны", — резюмировал Геннадий Алехин.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия бьется за переправы через Северский Донец ради наступления на Харьков" на сайте Украина.ру.Также про ситуацию на Украине в статье "Разоблачение "Госпитальеров": станет ли оно началом большой ревизии военных донатов на Украине" на сайте Украина.ру.

харьковская область

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

харьковская область, россия, геннадий алехин, украина.ру, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, новости сво, дзен новости сво, прогнозы сво, сводка сво, спецоперация, военный эксперт, главные новости, главное, война, война на украине