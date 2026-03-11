Были поражены HIMARS и "Ольха": Алехин об ударах по РСЗО и радарам ВСУ в Харьковской области - 11.03.2026 Украина.ру
Были поражены HIMARS и "Ольха": Алехин об ударах по РСЗО и радарам ВСУ в Харьковской области
Российские огневые средства нанесли удар по трем реактивным системам залпового огня ВСУ в Харьковской области. Были уничтожены установки HIMARS, MLRS, "Ольха" и две радиолокационные станции RADA RPS-42. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2026-03-11T04:00
2026-03-11T04:00
Эксперт сообщил подробности об успешной огневой операции ВС РФ в Харьковской области. "Накануне нашими огневыми средствами нанесено поражение трех пусковых установок реактивных систем залпового огня: HIMARS, MLRS и 'Ольха' (украинский аналог нашего 'Смерча'), а также две радиолокационные станции RADA RPS-42 (Израиль)", — заявил Алехин.По его словам, удары наносились в конкретных населенных пунктах. "Удары наносились в районе населенных пунктов Молодовая и Каменная Яруга", — уточнил аналитик.Алехин рассказал о расположении этих объектов. "Село Молодовая находится в 32 км от Волчанска на правом берегу Печенежского водохранилища и окружено большим лесным массивом урочища Хотомлянская дача. Каменная Яруга расположена в девяти км от Чугуева на склонах оврага Каменного у истоков реки Студенок", — пояснил эксперт.Он также обратил внимание на важность этого участка. "Рядом проходит автомобильная дорога М-03 Харьков-Ростов. Этот участок расположен в непосредственной близости от ЛБС, противник здесь основательно укрепил линию обороны", — резюмировал Геннадий Алехин.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия бьется за переправы через Северский Донец ради наступления на Харьков" на сайте Украина.ру.Также про ситуацию на Украине в статье "Разоблачение "Госпитальеров": станет ли оно началом большой ревизии военных донатов на Украине" на сайте Украина.ру.
04:00 11.03.2026
 
Российские огневые средства нанесли удар по трем реактивным системам залпового огня ВСУ в Харьковской области. Были уничтожены установки HIMARS, MLRS, "Ольха" и две радиолокационные станции RADA RPS-42. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Эксперт сообщил подробности об успешной огневой операции ВС РФ в Харьковской области. "Накануне нашими огневыми средствами нанесено поражение трех пусковых установок реактивных систем залпового огня: HIMARS, MLRS и 'Ольха' (украинский аналог нашего 'Смерча'), а также две радиолокационные станции RADA RPS-42 (Израиль)", — заявил Алехин.
По его словам, удары наносились в конкретных населенных пунктах. "Удары наносились в районе населенных пунктов Молодовая и Каменная Яруга", — уточнил аналитик.
Алехин рассказал о расположении этих объектов. "Село Молодовая находится в 32 км от Волчанска на правом берегу Печенежского водохранилища и окружено большим лесным массивом урочища Хотомлянская дача. Каменная Яруга расположена в девяти км от Чугуева на склонах оврага Каменного у истоков реки Студенок", — пояснил эксперт.
Он также обратил внимание на важность этого участка. "Рядом проходит автомобильная дорога М-03 Харьков-Ростов. Этот участок расположен в непосредственной близости от ЛБС, противник здесь основательно укрепил линию обороны", — резюмировал Геннадий Алехин.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия бьется за переправы через Северский Донец ради наступления на Харьков" на сайте Украина.ру.
Также про ситуацию на Украине в статье "Разоблачение "Госпитальеров": станет ли оно началом большой ревизии военных донатов на Украине" на сайте Украина.ру.
Харьковская область
 
Лента новостейМолния