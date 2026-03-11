https://ukraina.ru/20260311/termobaricheskie-snaryady-vyzhigayut-oporniki-vsu-alekhin-o-situatsii-na-kharkovskom-napravlenii-1076606947.html
"Термобарические снаряды выжигают опорники ВСУ": Алехин о ситуации на Харьковском направлении
В северо-восточных районах Харьковской области идут упорные встречные бои. ВСУ перебрасывают новые силы, пытаясь остановить продвижение российских подразделений. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Оценивая ситуацию на севере Харьковской области, эксперт отметил, что на ключевых участках продолжаются активные боевые действия. "Южнее и восточнее Волчанских Хуторов, где украинские подразделения регулярно проводят контратаки, активно отрабатывают огневые задачи расчеты тяжелых огнеметных систем группировки войск "Север". Термобарические снаряды выжигают опорные пункты ВСУ", — сообщил Алехин.По его данным, на Липцевском участке отмечено продвижение наших штурмовиков в направлении Веселого. Плотную поддержку им оказывают реактивщики огнеметных систем и расчёты САУ.Эксперт сообщил, что окраине Глубокого российская разведка обнаружила точку разгрузки украинских боеприпасов, минометный расчет уничтожил все цели. "Между Веселым и Графским наши подразделения дистанционными средствами уничтожают противника. На подступах к Верхней Писаревке ВС РФ проводят зачистку лесопосадок", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия бьется за переправы через Северский Донец ради наступления на Харьков" на сайте Украина.ру.Также по теме — в статье Геннадия Алехина "Российский беспилотник идет на таран" на сайте Украина.ру.
