https://ukraina.ru/20260311/termobaricheskie-snaryady-vyzhigayut-oporniki-vsu-alekhin-o-situatsii-na-kharkovskom-napravlenii-1076606947.html

"Термобарические снаряды выжигают опорники ВСУ": Алехин о ситуации на Харьковском направлении

"Термобарические снаряды выжигают опорники ВСУ": Алехин о ситуации на Харьковском направлении - 11.03.2026 Украина.ру

"Термобарические снаряды выжигают опорники ВСУ": Алехин о ситуации на Харьковском направлении

В северо-восточных районах Харьковской области идут упорные встречные бои. ВСУ перебрасывают новые силы, пытаясь остановить продвижение российских подразделений. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2026-03-11T05:15

2026-03-11T05:15

2026-03-11T05:15

харьковская область

россия

геннадий алехин

война

сво

новости сво сейчас

новости сво россия

новости сво

дзен новости сво

прогнозы сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/09/1058775464_0:32:3525:2015_1920x0_80_0_0_3cc4187cf2a64f32795b7b7a00ad0d42.jpg

Оценивая ситуацию на севере Харьковской области, эксперт отметил, что на ключевых участках продолжаются активные боевые действия. "Южнее и восточнее Волчанских Хуторов, где украинские подразделения регулярно проводят контратаки, активно отрабатывают огневые задачи расчеты тяжелых огнеметных систем группировки войск "Север". Термобарические снаряды выжигают опорные пункты ВСУ", — сообщил Алехин.По его данным, на Липцевском участке отмечено продвижение наших штурмовиков в направлении Веселого. Плотную поддержку им оказывают реактивщики огнеметных систем и расчёты САУ.Эксперт сообщил, что окраине Глубокого российская разведка обнаружила точку разгрузки украинских боеприпасов, минометный расчет уничтожил все цели. "Между Веселым и Графским наши подразделения дистанционными средствами уничтожают противника. На подступах к Верхней Писаревке ВС РФ проводят зачистку лесопосадок", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия бьется за переправы через Северский Донец ради наступления на Харьков" на сайте Украина.ру.Также по теме — в статье Геннадия Алехина "Российский беспилотник идет на таран" на сайте Украина.ру.

харьковская область

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

харьковская область, россия, геннадий алехин, война, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, новости сво, дзен новости сво, прогнозы сво, сводка сво, спецоперация, всу, разгром всу, наступление вс рф, наступление россии, военный эксперт, война на украине, новости украины