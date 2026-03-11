"Термобарические снаряды выжигают опорники ВСУ": Алехин о ситуации на Харьковском направлении - 11.03.2026 Украина.ру
https://ukraina.ru/20260311/termobaricheskie-snaryady-vyzhigayut-oporniki-vsu-alekhin-o-situatsii-na-kharkovskom-napravlenii-1076606947.html
"Термобарические снаряды выжигают опорники ВСУ": Алехин о ситуации на Харьковском направлении
"Термобарические снаряды выжигают опорники ВСУ": Алехин о ситуации на Харьковском направлении - 11.03.2026 Украина.ру
"Термобарические снаряды выжигают опорники ВСУ": Алехин о ситуации на Харьковском направлении
В северо-восточных районах Харьковской области идут упорные встречные бои. ВСУ перебрасывают новые силы, пытаясь остановить продвижение российских подразделений. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2026-03-11T05:15
2026-03-11T05:15
харьковская область
россия
геннадий алехин
война
сво
новости сво сейчас
новости сво россия
новости сво
дзен новости сво
прогнозы сво
Оценивая ситуацию на севере Харьковской области, эксперт отметил, что на ключевых участках продолжаются активные боевые действия. "Южнее и восточнее Волчанских Хуторов, где украинские подразделения регулярно проводят контратаки, активно отрабатывают огневые задачи расчеты тяжелых огнеметных систем группировки войск "Север". Термобарические снаряды выжигают опорные пункты ВСУ", — сообщил Алехин.По его данным, на Липцевском участке отмечено продвижение наших штурмовиков в направлении Веселого. Плотную поддержку им оказывают реактивщики огнеметных систем и расчёты САУ.Эксперт сообщил, что окраине Глубокого российская разведка обнаружила точку разгрузки украинских боеприпасов, минометный расчет уничтожил все цели. "Между Веселым и Графским наши подразделения дистанционными средствами уничтожают противника. На подступах к Верхней Писаревке ВС РФ проводят зачистку лесопосадок", — подытожил собеседник издания.
харьковская область
россия
Украина.ру
харьковская область, россия, геннадий алехин, война, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, новости сво, дзен новости сво, прогнозы сво, сводка сво, спецоперация, всу, разгром всу, наступление вс рф, наступление россии, военный эксперт, война на украине, новости украины
Харьковская область, Россия, Геннадий Алехин, война, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, новости СВО, дзен новости СВО, прогнозы СВО, сводка СВО, Спецоперация, ВСУ, разгром ВСУ, наступление ВС РФ, наступление России, военный эксперт, война на Украине, Новости Украины

"Термобарические снаряды выжигают опорники ВСУ": Алехин о ситуации на Харьковском направлении

05:15 11.03.2026
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкIV Международный военно-технический форум "Армия-2018". День первый
IV Международный военно-технический форум Армия-2018. День первый - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
В северо-восточных районах Харьковской области идут упорные встречные бои. ВСУ перебрасывают новые силы, пытаясь остановить продвижение российских подразделений. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Оценивая ситуацию на севере Харьковской области, эксперт отметил, что на ключевых участках продолжаются активные боевые действия.
"Южнее и восточнее Волчанских Хуторов, где украинские подразделения регулярно проводят контратаки, активно отрабатывают огневые задачи расчеты тяжелых огнеметных систем группировки войск "Север". Термобарические снаряды выжигают опорные пункты ВСУ", — сообщил Алехин.
По его данным, на Липцевском участке отмечено продвижение наших штурмовиков в направлении Веселого. Плотную поддержку им оказывают реактивщики огнеметных систем и расчёты САУ.
Эксперт сообщил, что окраине Глубокого российская разведка обнаружила точку разгрузки украинских боеприпасов, минометный расчет уничтожил все цели.
"Между Веселым и Графским наши подразделения дистанционными средствами уничтожают противника. На подступах к Верхней Писаревке ВС РФ проводят зачистку лесопосадок", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия бьется за переправы через Северский Донец ради наступления на Харьков" на сайте Украина.ру.
Также по теме — в статье Геннадия Алехина "Российский беспилотник идет на таран" на сайте Украина.ру.
