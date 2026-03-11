https://ukraina.ru/20260311/vykhod-k-verkhney-pisarevke-otkryvaet-put-na-kharkov-alekhin-o-perspektivakh-nastupleniya-vs-rf-1076609764.html

Выход к Верхней Писаревке открывает путь на Харьков: Алехин о перспективах наступления ВС РФ

После освобождения Старицы и Графского российские штурмовики нарастили темпы продвижения к Верхней Писаревке. Выход к этому селу открывает возможность переправы через Северский Донец и дальнейшего продвижения на Харьков. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

Алехин рассказал о ситуации на севере Харьковской области и о развитии успеха под Волчанском. "После взятия под контроль Старицы и Графского наши штурмовики нарастили темпы продвижения на юг в сторону села Верхняя Писаревка. Выход к ней дает российским войскам возможность переправиться на правый берег и развивать наступление в сторону Липцев и далее на Харьков", — пояснил эксперт.Он сообщил важную деталь о состоянии переправы. "Да, в Верхней Писаревке есть мост через Северский Донец. Он, как сообщают достоверные источники, до сих пор пригоден для передвижения. Легкая техника по нему пройти сможет, а танки — маловероятно", — добавил аналитик.При этом эксперт призвал не торопиться с выводами. "Но пока о таком развитии событий говорить ещё преждевременно. Основные бои сейчас идут южнее Графского и Симоновки", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия бьется за переправы через Северский Донец ради наступления на Харьков" на сайте Украина.ру.Также по теме — в статье Геннадия Алехина "Российский беспилотник идет на таран" на сайте Украина.ру.

