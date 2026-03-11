Выход к Верхней Писаревке открывает путь на Харьков: Алехин о перспективах наступления ВС РФ - 11.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260311/vykhod-k-verkhney-pisarevke-otkryvaet-put-na-kharkov-alekhin-o-perspektivakh-nastupleniya-vs-rf-1076609764.html
Выход к Верхней Писаревке открывает путь на Харьков: Алехин о перспективах наступления ВС РФ
Выход к Верхней Писаревке открывает путь на Харьков: Алехин о перспективах наступления ВС РФ - 11.03.2026 Украина.ру
Выход к Верхней Писаревке открывает путь на Харьков: Алехин о перспективах наступления ВС РФ
После освобождения Старицы и Графского российские штурмовики нарастили темпы продвижения к Верхней Писаревке. Выход к этому селу открывает возможность переправы через Северский Донец и дальнейшего продвижения на Харьков. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2026-03-11T05:45
2026-03-11T05:45
сво
новости сво сейчас
новости сво россия
новости сво
дзен новости сво
прогнозы сво
сводка сво
спецоперация
северский донец
харьков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/0a/1076604098_0:189:2898:1820_1920x0_80_0_0_54dd9133f8ba717f3120a54dfae3ad75.jpg
Алехин рассказал о ситуации на севере Харьковской области и о развитии успеха под Волчанском. "После взятия под контроль Старицы и Графского наши штурмовики нарастили темпы продвижения на юг в сторону села Верхняя Писаревка. Выход к ней дает российским войскам возможность переправиться на правый берег и развивать наступление в сторону Липцев и далее на Харьков", — пояснил эксперт.Он сообщил важную деталь о состоянии переправы. "Да, в Верхней Писаревке есть мост через Северский Донец. Он, как сообщают достоверные источники, до сих пор пригоден для передвижения. Легкая техника по нему пройти сможет, а танки — маловероятно", — добавил аналитик.При этом эксперт призвал не торопиться с выводами. "Но пока о таком развитии событий говорить ещё преждевременно. Основные бои сейчас идут южнее Графского и Симоновки", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия бьется за переправы через Северский Донец ради наступления на Харьков" на сайте Украина.ру.Также по теме — в статье Геннадия Алехина "Российский беспилотник идет на таран" на сайте Украина.ру.
харьков
харьков новости
харьковскийфронт
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/0a/1076604098_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_fa76f691b2ef266189a81c3211313d52.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сво, новости сво сейчас, новости сво россия, новости сво, дзен новости сво, прогнозы сво, сводка сво, спецоперация, северский донец , харьков, харьков новости, харьковскийфронт, наступление вс рф, наступление россии
СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, новости СВО, дзен новости СВО, прогнозы СВО, сводка СВО, Спецоперация, Северский Донец , Харьков, Харьков новости, ХарьковскийФронт, наступление ВС РФ, наступление России

Выход к Верхней Писаревке открывает путь на Харьков: Алехин о перспективах наступления ВС РФ

05:45 11.03.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
После освобождения Старицы и Графского российские штурмовики нарастили темпы продвижения к Верхней Писаревке. Выход к этому селу открывает возможность переправы через Северский Донец и дальнейшего продвижения на Харьков. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Алехин рассказал о ситуации на севере Харьковской области и о развитии успеха под Волчанском.
"После взятия под контроль Старицы и Графского наши штурмовики нарастили темпы продвижения на юг в сторону села Верхняя Писаревка. Выход к ней дает российским войскам возможность переправиться на правый берег и развивать наступление в сторону Липцев и далее на Харьков", — пояснил эксперт.
Он сообщил важную деталь о состоянии переправы. "Да, в Верхней Писаревке есть мост через Северский Донец. Он, как сообщают достоверные источники, до сих пор пригоден для передвижения. Легкая техника по нему пройти сможет, а танки — маловероятно", — добавил аналитик.
При этом эксперт призвал не торопиться с выводами. "Но пока о таком развитии событий говорить ещё преждевременно. Основные бои сейчас идут южнее Графского и Симоновки", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия бьется за переправы через Северский Донец ради наступления на Харьков" на сайте Украина.ру.
Также по теме — в статье Геннадия Алехина "Российский беспилотник идет на таран" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
СВОновости СВО сейчасновости СВО Россияновости СВОдзен новости СВОпрогнозы СВОсводка СВОСпецоперацияСеверский ДонецХарьковХарьков новостиХарьковскийФронтнаступление ВС РФнаступление России
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
08:00Как США воевали чужими руками. 85 лет со дня подписания закона о ленд-лизе
07:52Силы ПВО за ночь сбили 185 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны
07:31Дрон ударил по американскому центру дипломатической поддержки в Багдаде. Главные новости к этому часу
06:30Юрий Кнутов: Россия совершит технологический прорыв в сфере БПЛА, чтобы приблизить освобождение Донбасса
06:20Экономика Украины и война: рыночек порешал, "Дружбу" списали, а по мосту Патона можно ездить
06:10Российские бойцы давят ВСУ: Алехин о боях на Липцевском участке и уничтожении HIMARS
06:06Тест на доверие Мерц не прошёл, теперь под угрозой не только его планы, но и будущее правящей коалиции
06:00"Украина явно исчезла с горизонта": Вайнер рассказал, почему Киев больше не интересует Вашингтон
05:45Выход к Верхней Писаревке открывает путь на Харьков: Алехин о перспективах наступления ВС РФ
05:30"Операция США в Иране — это похороны НАТО": американист о "специфическом" расколе Европы
05:15"Термобарические снаряды выжигают опорники ВСУ": Алехин о ситуации на Харьковском направлении
05:00"Никакой смены режима не произойдет": Казаков о стратегических просчетах США и Израиля
04:45"Трамп сделал Путину подарок": Грег Вайнер о взлете цен на нефть, геополитике и выгоде для России
04:31ПВО сбивает беспилотники над Самарой и Сызранью, закрыты ещё два аэропорта
04:30"Распечатан кейс": Андрей Серенко рассказал о настоящих целях США в войне с Ираном
04:20"Готовят переправу": военный эксперт рассказал о понтонах ВСУ на Печенежском водохранилище
04:10"Персидский залив уже не будет прежним": Вайнер про первые итоги войны США и Израиля против Ирана
04:07Пушков рассказал о настроениях в США из-за войны с Ираном
04:00Были поражены HIMARS и "Ольха": Алехин об ударах по РСЗО и радарам ВСУ в Харьковской области
03:45США воюют с Ираном не за безопасность: Такер Карлсон рассказал о глубинной сути войны в Иране
Лента новостейМолния