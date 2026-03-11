"Трамп сделал Путину подарок": Грег Вайнер о взлете цен на нефть, геополитике и выгоде для России - 11.03.2026 Украина.ру
https://ukraina.ru/20260311/tramp-sdelal-putinu-podarok-greg-vayner-o-vzlete-tsen-na-neft-geopolitike-i-vygode-dlya-rossii-1076630733.html
"Трамп сделал Путину подарок": Грег Вайнер о взлете цен на нефть, геополитике и выгоде для России
"Трамп сделал Путину подарок": Грег Вайнер о взлете цен на нефть, геополитике и выгоде для России - 11.03.2026 Украина.ру
"Трамп сделал Путину подарок": Грег Вайнер о взлете цен на нефть, геополитике и выгоде для России
Война в Иране привела к росту цен на нефть, что стало неожиданным подарком для российской экономики. На фоне дефицита бюджета Москва получает дополнительные доходы. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, американист Грег Вайнер
2026-03-11T04:45
2026-03-11T04:45
Размышляя о том, каких последствий России ждать от войны на Ближнем Востоке, эксперт пришел к неожиданному выводу. "Пусть прозвучит банально, но Трамп сделал Путину подарок последствиями с взлетом цен на нефть, особенно с учетом того, что в 2025 году дефицит федерального бюджета России составил около 6 триллионов рублей (это 2,6% ВВП). Это огромный подарок российскому народу от американского народа. Звучит тривиально, но это правда", — заявил Вайнер.Он предложил рассматривать ситуацию с разных сторон. "С точки зрения геополитики, ситуация, конечно, выглядит не очень. Но опять же: у каждой медали есть две стороны. Если нет политических побед, то есть финансовые. И неизвестно, какие лучше для России в данный момент, особенно на фоне финансовых затрат в конфликте с Украиной", — пояснил аналитик.Политолог подчеркнул практическую выгоду. "Война всегда стоит больших денег. А теперь эти деньги, благодаря Трампу, поступают в российский бюджет. Так что не все так плохо", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Грег Вайнер: Трамп оплатил России войну на Украине, когда пошел против Ирана" на сайте Украина.ру.О том, в каком направлении развивается ситуация на Ближнем Востоке — в материале "Евгений Ющук: Трамп боится давления стран Залива, поэтому хвастает победами над Ираном" на сайте Украина.ру.
новости, россия, ближний восток, иран, дональд трамп, грег вайнер, владимир путин, украина.ру, нефть, цена на нефть, удар по ирану, война в иране, деньги, бюджет, главные новости, главное
Новости, Россия, Ближний Восток, Иран, Дональд Трамп, Грег Вайнер, Владимир Путин, Украина.ру, нефть, цена на нефть, удар по Ирану, война в Иране, деньги, бюджет, Главные новости, главное

"Трамп сделал Путину подарок": Грег Вайнер о взлете цен на нефть, геополитике и выгоде для России

04:45 11.03.2026
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРабота нефтяных станков - качалок
Работа нефтяных станков - качалок - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Война в Иране привела к росту цен на нефть, что стало неожиданным подарком для российской экономики. На фоне дефицита бюджета Москва получает дополнительные доходы. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, американист Грег Вайнер
Размышляя о том, каких последствий России ждать от войны на Ближнем Востоке, эксперт пришел к неожиданному выводу.
"Пусть прозвучит банально, но Трамп сделал Путину подарок последствиями с взлетом цен на нефть, особенно с учетом того, что в 2025 году дефицит федерального бюджета России составил около 6 триллионов рублей (это 2,6% ВВП). Это огромный подарок российскому народу от американского народа. Звучит тривиально, но это правда", — заявил Вайнер.
Он предложил рассматривать ситуацию с разных сторон. "С точки зрения геополитики, ситуация, конечно, выглядит не очень. Но опять же: у каждой медали есть две стороны. Если нет политических побед, то есть финансовые. И неизвестно, какие лучше для России в данный момент, особенно на фоне финансовых затрат в конфликте с Украиной", — пояснил аналитик.
Политолог подчеркнул практическую выгоду. "Война всегда стоит больших денег. А теперь эти деньги, благодаря Трампу, поступают в российский бюджет. Так что не все так плохо", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Грег Вайнер: Трамп оплатил России войну на Украине, когда пошел против Ирана" на сайте Украина.ру.
О том, в каком направлении развивается ситуация на Ближнем Востоке — в материале "Евгений Ющук: Трамп боится давления стран Залива, поэтому хвастает победами над Ираном" на сайте Украина.ру.
