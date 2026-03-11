https://ukraina.ru/20260311/tramp-sdelal-putinu-podarok-greg-vayner-o-vzlete-tsen-na-neft-geopolitike-i-vygode-dlya-rossii-1076630733.html

"Трамп сделал Путину подарок": Грег Вайнер о взлете цен на нефть, геополитике и выгоде для России

Война в Иране привела к росту цен на нефть, что стало неожиданным подарком для российской экономики. На фоне дефицита бюджета Москва получает дополнительные доходы. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, американист Грег Вайнер

Размышляя о том, каких последствий России ждать от войны на Ближнем Востоке, эксперт пришел к неожиданному выводу. "Пусть прозвучит банально, но Трамп сделал Путину подарок последствиями с взлетом цен на нефть, особенно с учетом того, что в 2025 году дефицит федерального бюджета России составил около 6 триллионов рублей (это 2,6% ВВП). Это огромный подарок российскому народу от американского народа. Звучит тривиально, но это правда", — заявил Вайнер.Он предложил рассматривать ситуацию с разных сторон. "С точки зрения геополитики, ситуация, конечно, выглядит не очень. Но опять же: у каждой медали есть две стороны. Если нет политических побед, то есть финансовые. И неизвестно, какие лучше для России в данный момент, особенно на фоне финансовых затрат в конфликте с Украиной", — пояснил аналитик.Политолог подчеркнул практическую выгоду. "Война всегда стоит больших денег. А теперь эти деньги, благодаря Трампу, поступают в российский бюджет. Так что не все так плохо", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Грег Вайнер: Трамп оплатил России войну на Украине, когда пошел против Ирана" на сайте Украина.ру.О том, в каком направлении развивается ситуация на Ближнем Востоке — в материале "Евгений Ющук: Трамп боится давления стран Залива, поэтому хвастает победами над Ираном" на сайте Украина.ру.

