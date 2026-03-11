https://ukraina.ru/20260311/operatsiya-ssha-v-irane--eto-pokhorony-nato-amerikanist-o-spetsificheskom-raskole-evropy-1076630290.html
"Операция США в Иране — это похороны НАТО": американист о "специфическом" расколе Европы
Действуя в Иране вместе с Израилем, Трамп полностью проигнорировал НАТО, фактически отправив альянс в историю. Европа при этом расколота, а Литва, как всегда, рвется в бой. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, американист Грег Вайнер
Возвращаясь к вопросу о единстве Запада, эксперт объяснил принципиальное отличие этой кампании. Обычно США и Европа действовали вместе посредством НАТО, а в этот раз Трамп решил НАТО не привлекать вообще и действует вместе с Израилем, указал политолог."То есть Америка показала альянсу, что может без его участия решать любые вопросы, и он ей, в принципе, не нужен. Я думаю, что операция Соединенных Штатов на Ближнем Востоке — это похороны НАТО", — заявил Вайнер.Он также затронул ситуацию в Европе. "Европа расколота, вне всякого сомнения, и это довольно специфичный раскол. Нидерланды и Испания — в одной упряжке. А Литва, как всегда, впереди планеты всей: предложила США использовать свои воинские формирования для участия в борьбе с Ираном", — пояснил аналитик.Касаясь экономических последствий, политолог отметил, что более мощный кризис ждет Европу на топливном рынке. "Цена на газ сегодня составляет 600 долларов за тысячу кубометров. Единственное, что спасает европейцев — отопительный сезон закончился. А так бы Европа приползла в Москву с протянутой рукой", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Грег Вайнер: Трамп оплатил России войну на Украине, когда пошел против Ирана" на сайте Украина.ру.О том, в каком направлении развивается ситуация на Ближнем Востоке — в материале "Евгений Ющук: Трамп боится давления стран Залива, поэтому хвастает победами над Ираном" на сайте Украина.ру.
