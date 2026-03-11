"Готовят переправу": военный эксперт рассказал о понтонах ВСУ на Печенежском водохранилище - 11.03.2026 Украина.ру
"Готовят переправу": военный эксперт рассказал о понтонах ВСУ на Печенежском водохранилище
По имеющимся данным, в Харьковскую область зашла колонна военных автомобилей ВСУ с понтонами. Инженерные средства, скорее всего, предназначены для развертывания переправ через Печенежское водохранилище. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2026-03-11T04:20
2026-03-11T04:20
Оценивая ситуацию под Волчанском, эксперт сообщил о передвижениях украинских войск. "По имеющейся информации, в Харьковскую область заехала колонна военных автомобилей ВСУ с понтонами. Скорее всего инженерные средства предназначены на Волчанском участке для развёртывания понтонных переправ через Печенежское водохранилище", — заявил Алехин.Он напомнил о других успехах российских войск. "Ранее ВС России уже разрушили понтонные переправы через водохранилище в Старом Салтове, серьезно повредив дамбу водохранилища с пересекающейся автодорогой", — добавил аналитик.По словам Алехина, новые попытки противника вряд ли будут успешными. Российские подразделения контролируют ситуацию и готовы к уничтожению переправ.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия бьется за переправы через Северский Донец ради наступления на Харьков" на сайте Украина.ру.Также по теме — в статье Геннадия Алехина "Российский беспилотник идет на таран" на сайте Украина.ру.
"Готовят переправу": военный эксперт рассказал о понтонах ВСУ на Печенежском водохранилище

04:20 11.03.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУПереправа ВСУ
Переправа ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
По имеющимся данным, в Харьковскую область зашла колонна военных автомобилей ВСУ с понтонами. Инженерные средства, скорее всего, предназначены для развертывания переправ через Печенежское водохранилище. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Оценивая ситуацию под Волчанском, эксперт сообщил о передвижениях украинских войск.
"По имеющейся информации, в Харьковскую область заехала колонна военных автомобилей ВСУ с понтонами. Скорее всего инженерные средства предназначены на Волчанском участке для развёртывания понтонных переправ через Печенежское водохранилище", — заявил Алехин.
Он напомнил о других успехах российских войск. "Ранее ВС России уже разрушили понтонные переправы через водохранилище в Старом Салтове, серьезно повредив дамбу водохранилища с пересекающейся автодорогой", — добавил аналитик.
По словам Алехина, новые попытки противника вряд ли будут успешными. Российские подразделения контролируют ситуацию и готовы к уничтожению переправ.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия бьется за переправы через Северский Донец ради наступления на Харьков" на сайте Украина.ру.
Также по теме — в статье Геннадия Алехина "Российский беспилотник идет на таран" на сайте Украина.ру.
