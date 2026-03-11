https://ukraina.ru/20260311/gotovyat-perepravu-voennyy-ekspert-rasskazal-o-pontonakh-vsu-na-pechenezhskom-vodokhranilische-1076607324.html

"Готовят переправу": военный эксперт рассказал о понтонах ВСУ на Печенежском водохранилище

По имеющимся данным, в Харьковскую область зашла колонна военных автомобилей ВСУ с понтонами. Инженерные средства, скорее всего, предназначены для развертывания переправ через Печенежское водохранилище. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

Оценивая ситуацию под Волчанском, эксперт сообщил о передвижениях украинских войск. "По имеющейся информации, в Харьковскую область заехала колонна военных автомобилей ВСУ с понтонами. Скорее всего инженерные средства предназначены на Волчанском участке для развёртывания понтонных переправ через Печенежское водохранилище", — заявил Алехин.Он напомнил о других успехах российских войск. "Ранее ВС России уже разрушили понтонные переправы через водохранилище в Старом Салтове, серьезно повредив дамбу водохранилища с пересекающейся автодорогой", — добавил аналитик.По словам Алехина, новые попытки противника вряд ли будут успешными. Российские подразделения контролируют ситуацию и готовы к уничтожению переправ.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия бьется за переправы через Северский Донец ради наступления на Харьков" на сайте Украина.ру.Также по теме — в статье Геннадия Алехина "Российский беспилотник идет на таран" на сайте Украина.ру.

