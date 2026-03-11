https://ukraina.ru/20260311/rossiyskie-boytsy-davyat-vsu-alekhin-o-boyakh-na-liptsevskom-uchastke-i-unichtozhenii-himars-1076611164.html

Российские бойцы давят ВСУ: Алехин о боях на Липцевском участке и уничтожении HIMARS

Российские бойцы давят ВСУ: Алехин о боях на Липцевском участке и уничтожении HIMARS - 11.03.2026 Украина.ру

Российские бойцы давят ВСУ: Алехин о боях на Липцевском участке и уничтожении HIMARS

На Липцевском участке российские войска продолжают активно давить противника, создавая предпосылки для масштабного прорыва. За минувшие сутки уничтожены склады, техника и три реактивные системы залпового огня ВСУ. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2026-03-11T06:10

2026-03-11T06:10

2026-03-11T06:10

геннадий алехин

вооруженные силы украины

сво

новости сво сейчас

новости сво россия

новости сво

дзен новости сво

прогнозы сво

спецоперация

харьков новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/12/1059747682_0:0:3188:1793_1920x0_80_0_0_0496ae63a7ad483de3086aabf1fce750.jpg

Эксперт сообщил о текущей ситуации на нескольких участках. "Восточнее Избицкого в лесопосадке провалена контратака ВСУ. Западнее населенного пункта Старица наши бойцы давят противника. В районе Волоховского разведкой обнаружен пункт управления БПЛА врага, двумя нашими дронами удалось сжечь обнаруженный объект", — рассказал Алехин.Он сообщил, что за минувшие сутки точными ударами были поражены склады боеприпасов, скопления техники и личный состав ВСУ в Верхней Писаревке, Печенегах и Колодезном. При этом Липцевский участок остается зоной активного давления, где ВС РФ создают предпосылки для более масштабного прорыва, добавил аналитик.Особое внимание эксперт уделил уничтожению украинской артиллерии. "Накануне нашими огневыми средствами нанесено поражение трех пусковых установок реактивных систем залпового огня: HIMARS, MLRS и "Ольха'" (украинский аналог нашего "Смерча"), а также две радиолокационные станции RADA RPS-42 (Израиль). Удары наносились в районе населенных пунктов Молодовая и Каменная Яруга", — резюмировал Геннадий Алехин.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия бьется за переправы через Северский Донец ради наступления на Харьков" на сайте Украина.ру.Также по теме — в статье Геннадия Алехина "Российский беспилотник идет на таран" на сайте Украина.ру.

харьков новости

харьковскийфронт

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

геннадий алехин, вооруженные силы украины, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, новости сво, дзен новости сво, прогнозы сво, спецоперация, харьков новости, новости харькова, харьковскийфронт, россия, himars, военный эксперт