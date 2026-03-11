https://ukraina.ru/20260311/pushkov-rasskazal-o-nastroeniyakh-v-ssha-iz-za-voyny-s-iranom-1076632979.html

Пушков рассказал о настроениях в США из-за войны с Ираном

Пушков рассказал о настроениях в США из-за войны с Ираном

Среди жителей США растёт недовольство последствиями войны против Ирана, развязанной администрацией президента Дональда Трампа. Об этом сенатор, член комитета Совфеда РФ по конституционному законодательству Алексей Пушков 10 марта написал в своём телеграм-канале

"В случае, если война затянется на более долгий срок, как сообщает британская газета Telegraph, её цена достигнет 90-100 миллиардов долларов, а может быть, и более высокой. Эти суммы, наряду с повышением цен на бензин, уже широко обсуждаются в США. Среди американцев растёт недовольство последствиями войны", — написал Пушков.Сенатор отмечает, что в этом конфликте "не срабатывает и излюбленная тактика Трампа — быстрый удар и быстрый результат"."Он всё время твердит, что война практически завершена и Иран повержен, но это далеко не так: Иран не повержен и наносит болезненные ответные удары по военным объектам США и по Израилю. И это очевидно всему миру", — подчёркивает Пушков."По информации "Тhe Wall Street Journal", некоторые советники Трампа, встревоженные ростом цен на топливо и политическими последствиями перед выборами в конгресс, настаивают на том, чтобы Трамп начал готовить выход из войны", — отмечает сенатор.Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что война США и Израиля против Ирана призвана утвердить новый мировой порядок и носит теологический характер.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

