Пушков рассказал о настроениях в США из-за войны с Ираном - 11.03.2026
Пушков рассказал о настроениях в США из-за войны с Ираном
Пушков рассказал о настроениях в США из-за войны с Ираном - 11.03.2026 Украина.ру
Пушков рассказал о настроениях в США из-за войны с Ираном
Среди жителей США растёт недовольство последствиями войны против Ирана, развязанной администрацией президента Дональда Трампа. Об этом сенатор, член комитета Совфеда РФ по конституционному законодательству Алексей Пушков 10 марта написал в своём телеграм-канале
новости
украина.ру
россия
алексей пушков
совет федерации
сша
иран
дональд трамп
такер карлсон
удар по ирану
"В случае, если война затянется на более долгий срок, как сообщает британская газета Telegraph, её цена достигнет 90-100 миллиардов долларов, а может быть, и более высокой. Эти суммы, наряду с повышением цен на бензин, уже широко обсуждаются в США. Среди американцев растёт недовольство последствиями войны", — написал Пушков.Сенатор отмечает, что в этом конфликте "не срабатывает и излюбленная тактика Трампа — быстрый удар и быстрый результат"."Он всё время твердит, что война практически завершена и Иран повержен, но это далеко не так: Иран не повержен и наносит болезненные ответные удары по военным объектам США и по Израилю. И это очевидно всему миру", — подчёркивает Пушков."По информации "Тhe Wall Street Journal", некоторые советники Трампа, встревоженные ростом цен на топливо и политическими последствиями перед выборами в конгресс, настаивают на том, чтобы Трамп начал готовить выход из войны", — отмечает сенатор.Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что война США и Израиля против Ирана призвана утвердить новый мировой порядок и носит теологический характер.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
сша
иран
ближний восток
Среди жителей США растёт недовольство последствиями войны против Ирана, развязанной администрацией президента Дональда Трампа. Об этом сенатор, член комитета Совфеда РФ по конституционному законодательству Алексей Пушков 10 марта написал в своём телеграм-канале
"В случае, если война затянется на более долгий срок, как сообщает британская газета Telegraph, её цена достигнет 90-100 миллиардов долларов, а может быть, и более высокой. Эти суммы, наряду с повышением цен на бензин, уже широко обсуждаются в США. Среди американцев растёт недовольство последствиями войны", — написал Пушков.
Сенатор отмечает, что в этом конфликте "не срабатывает и излюбленная тактика Трампа — быстрый удар и быстрый результат".
"Он всё время твердит, что война практически завершена и Иран повержен, но это далеко не так: Иран не повержен и наносит болезненные ответные удары по военным объектам США и по Израилю. И это очевидно всему миру", — подчёркивает Пушков.
"По информации "Тhe Wall Street Journal", некоторые советники Трампа, встревоженные ростом цен на топливо и политическими последствиями перед выборами в конгресс, настаивают на том, чтобы Трамп начал готовить выход из войны", — отмечает сенатор.
Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что война США и Израиля против Ирана призвана утвердить новый мировой порядок и носит теологический характер.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Новости Украина.ру Россия Алексей Пушков Совет Федерации США Иран Дональд Трамп Такер Карлсон удар по Ирану война в Иране Ближний Восток военная эскалация эскалация цены топливо нефть Бензин население настроения война
 
