https://ukraina.ru/20260311/nikakoy-smeny-rezhima-ne-proizoydet-kazakov-o-strategicheskikh-proschetakh-ssha-i-izrailya--1076603492.html

"Никакой смены режима не произойдет": Казаков о стратегических просчетах США и Израиля

"Никакой смены режима не произойдет": Казаков о стратегических просчетах США и Израиля - 11.03.2026 Украина.ру

"Никакой смены режима не произойдет": Казаков о стратегических просчетах США и Израиля

Западные политики ставят в войнах недостижимые цели, что ведет либо к поражению, либо к вечному конфликту. Никакой смены режима в Иране не произошло и не произойдет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков

2026-03-11T05:00

2026-03-11T05:00

2026-03-11T05:00

новости

сша

израиль

иран

удар по ирану

война в иране

международные отношения

международная политика

али хаменеи

режим

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/0a/1076602719_0:39:3072:1767_1920x0_80_0_0_e4ec7280bf0808a9ec10717f73c627d2.jpg

Казаков обратил внимание на фундаментальную ошибку Запада. "И в случае с Украиной, и в случае с Ираном западные политики поставили недостижимые цели этой войны. А когда вы ставите недостижимые цели, вы либо потерпите поражение, либо война будет длиться вечно", — заявил эксперт.Он привел примеры таких целей. "Израиль поставил недостижимую цель еще в 2023 году. А США поставили ее сейчас: "Смена режима, народ Ирана". Какая смена режима? Никакой смены режима не произошло и не произойдет", — подчеркнул Казаков.По его словам, Израиль тоже не достигает заявленных целей. "Израиль же до сих пор говорит: "Мы убьем следующего рахбара. Это наша военная цель". Ну и что?" — задался вопросом аналитик.Эксперт объяснил, почему устранение лидера не приведет к смене режима. "Все сходятся на том, что Али Хаменеи сознательно стал мучеником. Если бы он прятался в бункере, его образ не стал бы знаменем для всего шиитского мира. А его сын Моджтаба Хаменеи спокойно может уйти в бункер и оттуда руководить сопротивлением. Поэтому не будет никакой смены режима", — подытожил Александр Казаков.Полный текст материала "Александр Казаков: Совсем скоро США поступят с Израилем так же, как они поступили с Европой и Украиной" на сайте Украина.ру.О том, почему Запад рассматривает возможность применения ядерного оружия — в интервью Ростислава Ищенко: Война США и Израиля против Ирана может привести к применению ядерного оружия на Украине на сайте Украина.ру.

сша

израиль

иран

ближний восток

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, израиль, иран, удар по ирану, война в иране, международные отношения, международная политика, али хаменеи, режим, война, главные новости, главное, срочно, ближний восток, моджтаба хаменеи