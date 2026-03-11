https://ukraina.ru/20260311/nikakoy-smeny-rezhima-ne-proizoydet-kazakov-o-strategicheskikh-proschetakh-ssha-i-izrailya--1076603492.html
"Никакой смены режима не произойдет": Казаков о стратегических просчетах США и Израиля
Западные политики ставят в войнах недостижимые цели, что ведет либо к поражению, либо к вечному конфликту. Никакой смены режима в Иране не произошло и не произойдет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков
Казаков обратил внимание на фундаментальную ошибку Запада. "И в случае с Украиной, и в случае с Ираном западные политики поставили недостижимые цели этой войны. А когда вы ставите недостижимые цели, вы либо потерпите поражение, либо война будет длиться вечно", — заявил эксперт.Он привел примеры таких целей. "Израиль поставил недостижимую цель еще в 2023 году. А США поставили ее сейчас: "Смена режима, народ Ирана". Какая смена режима? Никакой смены режима не произошло и не произойдет", — подчеркнул Казаков.По его словам, Израиль тоже не достигает заявленных целей. "Израиль же до сих пор говорит: "Мы убьем следующего рахбара. Это наша военная цель". Ну и что?" — задался вопросом аналитик.Эксперт объяснил, почему устранение лидера не приведет к смене режима. "Все сходятся на том, что Али Хаменеи сознательно стал мучеником. Если бы он прятался в бункере, его образ не стал бы знаменем для всего шиитского мира. А его сын Моджтаба Хаменеи спокойно может уйти в бункер и оттуда руководить сопротивлением. Поэтому не будет никакой смены режима", — подытожил Александр Казаков.Полный текст материала "Александр Казаков: Совсем скоро США поступят с Израилем так же, как они поступили с Европой и Украиной" на сайте Украина.ру.О том, почему Запад рассматривает возможность применения ядерного оружия — в интервью Ростислава Ищенко: Война США и Израиля против Ирана может привести к применению ядерного оружия на Украине на сайте Украина.ру.
Казаков обратил внимание на фундаментальную ошибку Запада. "И в случае с Украиной, и в случае с Ираном западные политики поставили недостижимые цели этой войны. А когда вы ставите недостижимые цели, вы либо потерпите поражение, либо война будет длиться вечно", — заявил эксперт.
Он привел примеры таких целей. "Израиль поставил недостижимую цель еще в 2023 году. А США поставили ее сейчас: "Смена режима, народ Ирана". Какая смена режима? Никакой смены режима не произошло и не произойдет", — подчеркнул Казаков.
По его словам, Израиль тоже не достигает заявленных целей. "Израиль же до сих пор говорит: "Мы убьем следующего рахбара. Это наша военная цель". Ну и что?" — задался вопросом аналитик.
Эксперт объяснил, почему устранение лидера не приведет к смене режима. "Все сходятся на том, что Али Хаменеи сознательно стал мучеником. Если бы он прятался в бункере, его образ не стал бы знаменем для всего шиитского мира. А его сын Моджтаба Хаменеи спокойно может уйти в бункер и оттуда руководить сопротивлением. Поэтому не будет никакой смены режима", — подытожил Александр Казаков.
О том, почему Запад рассматривает возможность применения ядерного оружия — в интервью Ростислава Ищенко: Война США и Израиля против Ирана может привести к применению ядерного оружия на Украине на сайте Украина.ру.