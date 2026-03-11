США воюют с Ираном не за безопасность: Такер Карлсон рассказал о глубинной сути войны в Иране - 11.03.2026 Украина.ру
США воюют с Ираном не за безопасность: Такер Карлсон рассказал о глубинной сути войны в Иране
США воюют с Ираном не за безопасность: Такер Карлсон рассказал о глубинной сути войны в Иране - 11.03.2026 Украина.ру
США воюют с Ираном не за безопасность: Такер Карлсон рассказал о глубинной сути войны в Иране
Война США и Израиля против Ирана призвана утвердить новый мировой порядок и носит теологический характер, уверен американский журналист Такер Карлсон. Об этом в ночь на 11 марта сообщает телеграм-канал Украина.ру
"Это война призвана ознаменовать наступление новой эры человечества, нового исторического периода, нового мира. И поэтому такие войны по своей сути являются теологическими. Это теология, будь она светской или религиозной, это все равно теология. Это вопросы веры", — заявил Карлсон в своём YouTube-канале.По мнению журналиста, военное противостояние на Ближнем Востоке движимо двумя силами: религиозным фанатизмом и светским милитаризмом. Карлсон уверен, что истинная цель войны лежит за пределами нераспространения ядерного оружия, поэтому конфликт будет затяжным.В субботу, 28 февраля, министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о нанесении "превентивных" ударов по Ирану. Вслед за этим президент США Дональд Трамп заявил о начале масштабной военной операции против Ирана, подчеркнув, что она направлена "на защиту американского народа путем устранения непосредственной угрозы". По его словам, деятельность Исламской республики "напрямую угрожает" США, их войскам, базам за рубежом и союзникам по всему миру.В результате военной операции погиб Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В связи с кончиной главы государства в Иране объявлен 40-дневный траур. Российская сторона выразила решительное осуждение произошедшего: президент Владимир Путин назвал случившееся циничным нарушением норм морали и международного права, а официальный представитель МИД РФ призвал стороны к немедленному прекращению огня и деэскалации конфликта, возложив ответственность за атаку на США и Израиль.Позднее представители Пентагона на закрытом брифинге для Конгресса США признали, что у американской разведки отсутствовали данные о планах Ирана нанести первый удар по американским войскам.Ранее Такер Карлсон заявил, что общественность США должна быть уверена в том, что гибель малолетних девочек в иранской школе в Минабе не была намеренным ударом — иначе нет смысла бороться за ту страну, которая совершила такое деяние.
США воюют с Ираном не за безопасность: Такер Карлсон рассказал о глубинной сути войны в Иране

03:45 11.03.2026
 
Война США и Израиля против Ирана призвана утвердить новый мировой порядок и носит теологический характер, уверен американский журналист Такер Карлсон. Об этом в ночь на 11 марта сообщает телеграм-канал Украина.ру
"Это война призвана ознаменовать наступление новой эры человечества, нового исторического периода, нового мира. И поэтому такие войны по своей сути являются теологическими. Это теология, будь она светской или религиозной, это все равно теология. Это вопросы веры", — заявил Карлсон в своём YouTube-канале.
По мнению журналиста, военное противостояние на Ближнем Востоке движимо двумя силами: религиозным фанатизмом и светским милитаризмом. Карлсон уверен, что истинная цель войны лежит за пределами нераспространения ядерного оружия, поэтому конфликт будет затяжным.
В субботу, 28 февраля, министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о нанесении "превентивных" ударов по Ирану. Вслед за этим президент США Дональд Трамп заявил о начале масштабной военной операции против Ирана, подчеркнув, что она направлена "на защиту американского народа путем устранения непосредственной угрозы". По его словам, деятельность Исламской республики "напрямую угрожает" США, их войскам, базам за рубежом и союзникам по всему миру.
В результате военной операции погиб Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В связи с кончиной главы государства в Иране объявлен 40-дневный траур. Российская сторона выразила решительное осуждение произошедшего: президент Владимир Путин назвал случившееся циничным нарушением норм морали и международного права, а официальный представитель МИД РФ призвал стороны к немедленному прекращению огня и деэскалации конфликта, возложив ответственность за атаку на США и Израиль.
Позднее представители Пентагона на закрытом брифинге для Конгресса США признали, что у американской разведки отсутствовали данные о планах Ирана нанести первый удар по американским войскам.
Ранее Такер Карлсон заявил, что общественность США должна быть уверена в том, что гибель малолетних девочек в иранской школе в Минабе не была намеренным ударом — иначе нет смысла бороться за ту страну, которая совершила такое деяние. Подробнее в публикации - Карлсон: После атаки на иранскую начальную школу США стали не той страной, "за которую стоит воевать".
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
