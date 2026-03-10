Путин и Трамп обсудили Иран, ФРГ шлёт ВСУ ракеты к Patriot. Итоги 10 марта

https://ukraina.ru/20260310/putin-i-tramp-obsudili-iran-frg-shlt-vsu-rakety-k-patriot-itogi-10-marta-1076613144.html

Президенты России и США обсудили войну в Иране, после чего Вашингтон допустил возможность переговоров с Тегераном. Германия одна уже не справляется с военной помощью режиму Зеленского, который сам предлагает помощь воюющим с Ираном.

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Главы государств обсудили войну в Иране, которую ведут США вместе с Израилем против исламской республики при поддержке союзников и партнёров. Обсудили они и украинскую проблему."Дональд Трамп позвонил Владимиру Владимировичу Путину, чтобы обсудить ряд крайне важных тем, связанных с текущим развитием международной обстановки. Акцент, естественно, был сделан на ситуации вокруг конфликта с Ираном и на ведущихся при участии представителей США трёхсторонних переговорах по украинскому урегулированию", - рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.По его словам, согласно публикации на Сайте Кремля, Трамп "вновь выразил заинтересованность в том, чтобы конфликт на Украине завершился скорейшим выходом на прекращение огня для достижения долгосрочного урегулирования".Путин позитивно оценил усилия команды Трампа и им лично в ситуации урегулирования на Украине. В ходе разговора президентов была дана характеристика происходящего в зоне СВО, где российские войска продвигаются весьма успешно. "Это, как было отмечено, является фактором, который должен побудить режим в Киеве пойти наконец по пути к переговорному урегулированию конфликта", - отметил Песков. Он также сообщил, что Путин довел до Трампа конкретные предложения по урегулированию кризиса вокруг Ирана. Обсудили главы государств и Венесуэлу, президента которой Николаса Мадуро спецназ США похитил и содержит в заключении.После этого Трамп допустил возможность переговоров с Ираном и заявил, что Тегеран очень хочет диалога с США, рассказал журналист Fox News Трей Ингст. До этого и Трамп, и глава Пентагона Пит Хегсет неоднократно заявляли, что исламская республика фактически побеждена и разговаривать Вашингтону с Тегераном не о чем. В своей соцсети президент США особо отметил, что речь может идти лишь о безоговорочной капитуляции. Однако развитие ближневосточного конфликта внесло ряд корректив в позицию Белого дома по войне с Ираном. Армия исламской республики ответными ударами по сопредельным странам, где размещены базы США, нанесла большой ущерб не только им. Сильно пострадала мировая торговля. В первую очередь это коснулось транспортировки нефти из нефтедобывающих стран и СПГ - в них Евросоюз и США видели альтернативу российским углеводородам.В сложившейся ситуации Вашингтон разрешил Индии и другим странам закупать российскую нефть без угрозы применения санкций. Трамп позже уточнил, что возвращать действие ограничительных мер может и не понадобиться.Евросоюз и Британия свои антироссийские санкции не отменили. Они демонстрируют готовность покупать "альтернативные" нефть и газ из источников, которые либо ограничены в предложении (например, Норвегия), либо удалены и тоже страдают от заблокированной торговли через Персидский залив. Ближний Восток чрезвычайно зависим от опреснения воды. Соответствующие станции находятся на побережье и являются лёгкой добычей для КСИР. Альтернативные маршруты экспорта углеводородов из региона тоже доступны БПЛА и ракетам иранской армии. Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что Украина могла бы помочь воевать с Ираном. Владимир Зеленский сначала отрицал такое предложение "партнёров", а затем горячо откликнулся и анонсировал отправку военных специалистов в регион. Согласно заявлениям киевских официальных лиц и обозревателей западной прессы, речь идёт об украинских специалистах по БПЛА и ПВО. При этом высказывается скепсис, обусловленный неспособностью этих специалистов обеспечить защиту киевского режима от ударов ВС РФ.Пока союзники США и Израиля подсчитывали свои возможности в помощи агрессорам в войне, официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари поддержал возможное участие России в умиротворении региона Ближнего Востока."Роль любой стороны, вносящей вклад в прекращение войны, приветствуется", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о возможном участии Москвы в этом процессе.Вместе с этим на Западе растёт волна протестов против войны в Иране. Западная пресса заказала экспертизу видеозаписей ударов по иранской начальной школе для девочек в городе Минаб - там погибло почти 200 учениц и учителей.Западные эксперты пришли к выводу, что на видеозаписи до удара по школе видна американская ракета Tomahawk. В субботу президент США Дональд Трамп заявлял, что ответственность за удар по школе несет Иран, а исламская республика обвинила в военном преступлении США, отметив, что ракета выпущена с американской военной базы в соседней стране.Эксперты также отметили, что у Ирана нет и не было ракета Tomahawk - на этом строится линия защиты официальных лиц США. Выяснилось также, что дезинформацию о якобы иранском ударе по своей же школе распространяли аккаунты, продвигающие восстановление монархии в ещё не побеждённой исламской республике. Именно в США находится сын последнего иранского шаха, сбежавшего от исламской революции вместе с государственной казной.Украинское руководство тем временем продолжает выпрашивать военную помощь у Запада, увязшего в войне с Ираном. Белый дом давно дал понять, что спонсирование киевского режима придётся осуществлять европейским партнёрам. Они не готовы нести такое бремя, отмечали эксперты и политики по обе стороны Атлантики.Особые надежды на военную помощь защитникам режима Зеленского возлагались на ФРГ. Выяснилось, что сейчас Германия согласилась поставить на Украину 35 новейших зенитных ракет PAC-3 для ЗРК Patriot. Как сообщает Der Spiegel, глава Минобороны ФРГ Борис Писториус провернул сложную дипломатическую сделку. На полях Мюнхенской конференции по безопасности он заявил, Берлин выделит пять ракет из запасов бундесвера при условии, что другие страны-партнеры добавят еще 30 единиц. Этого хватит примерно на полмесяца для украинской ПВО, однако "коалиция Рамштайн" из полусотни государств и организаций (в том числе НАТО) не может дать больше. Ситуация осложнена войной в Иране, куда Вашингтон с союзниками экстренно перебрасывают огромные объёмы боеприпасов.При этом немецкий канцлер Фридрих Мерц, выступая на тему войны США и Израиля в ближневосточном регионе, пытается демонстрировать оптимизм. "Мы не должны рассматривать драматические события вокруг Ирана в изоляции. Они тесно связаны с агрессивной войной России против Украины, и именно поэтому мы не должны ослаблять нашу поддержку Киева сейчас", - сказал он.Мерц признал, что США самоустраняются от этой миссии, фактически обозначенной западноевропейскими политиками для самих себя."В то время как другие партнёры выводят силы с восточного и северного флангов НАТО, мы продолжаем участвовать там, - добавил Мерц. - С моей точки зрения - нет причин рассматривать вопрос об ослаблении санкций против России. И если столкнуться с выбором между санкциями или солидарностью [с партнерами по вопросам снятия санкций — прим. ред.], наша позиция ясна: мы стоим на стороне Украины".В отличие от ФРГ, Венгрия и другие государства ЕС различают Украину и коррумпированный киевский режим, погрязший в многочисленных преступлениях. Венгерский парламент выразил единство в отказе от поддержки киевского режима: большинством голосов он одобрил резолюцию об отказе от поддержки вступления Украины в ЕС и дальнейшего финансирования ее военных потребностей странами Евросоюза, сообщает венгерский телеканал ATV. "За" проголосовали 142 члена парламента, против — 28, и четыре депутата воздержались.В резолюции парламент призывает правительство не поддерживать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС из-за конфликта и "несоответствия" страны критериям членства; не отправлять Украине деньги и оружие и препятствовать отправке средств из европейских фондов. ЕС планирует финансировать военные потребности Украины за счет сокращения сельскохозяйственных субсидий, от чего пострадают венгерские фермеры. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан обращал внимание также на гуманитарные проблемы на Украине - от дискриминации этнических венгров в повседневной жизни до смертей их в ходе насильственной мобилизации на защиту киевского режима ("бусификации").Глава МИД Венгрии Петер Сийярто разъяснял, почему официальный Будапешт 18 февраля остановил поставки дизтоплива на Украину, а 20 февраля заблокировал предоставление киевскому режиму кредита Евросоюза на 90 миллиардов евро. Венгрия намерена сохранять эти меры до возобновления прокачки нефти из России по нефтепроводу "Дружба", который, как заявляют в МИД Украины, якобы повреждён российскими ударами. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис признал, что протокол соглашения между Еврокомиссией и Украиной о предоставлении Киеву кредита на 90 миллиардов евро не готов. По его словам, ведётся работа "над завершением финансовой стратегии и протокола соглашения, который устанавливает условия получения кредита".Венгрия также обвиняет украинские власти во вмешательстве в венгерские выборы. Официальный Будапешт обвиняет Киев в шантаже и таких неприемлемых методах, как угрозы жизни главы государства ЕС."Если результаты выборов будут такими, на какие мы надеемся, то 13 апреля станет ясно, что уровень инженерных знаний на Украине настолько высок, что они за день найдут решение, как сделать этот трубопровод работоспособным. Им придется пойти на компромисс с нами, если им придется жить с нами еще четыре года, и от нас будет зависеть, пройдет ли военный кредит ЕС", - сказал Сийярто.Домбровскис в свою очередь признал, что Еврокомиссия не имеет альтернативного плана действий в нынешней ситуации. Она настаивает, чтобы США соблюдали установленные "Большой семеркой" санкции против российской нефти, в частности - установленной G7 цены на чужие товары ("потолок цен"), сообщило агентство Reuters. "Очень важно строго соблюдать ценовой потолок, введенный G7 и, возможно, перейти к полному запрету морских перевозок, чтобы ограничить военные доходы России, потому что обратное было бы обречено на провал", — поведал еврокомиссар.Армия России в это же время продолжала проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Армия и флот демонстрировали готовность наносить поражение противнику на поле боя, в небесах и на море.Минобороны России в сводке от 10 марта сообщило, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ "нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения, подготовки и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах".Расчёты РСЗО "Ураган" российской группировки войск "Восток" накрыли плотным огнём район размещения подразделений и огневых средств ВСУ в Запорожской области. Расчет РСЗО "Торнадо-С" 79-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады группировки "Запад" уничтожил замаскированный пункт временной дислокации с живой силой ВСУ.ПВО России уничтожила десятки украинских БПЛА над Крымом, Белгородской и Курской областями, а также другими регионами. Минобороны РФ сообщило также, что ВКС России сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины. ВМФ Украины в сводках не фигурировал.Актуальное интервью на эту тему: Богдан Безпалько: Россия впервые применила энергетическое оружие, чтобы нанести удар экономике ЕвросоюзаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

