Полковник Геннадий Алехин: Россия бьется за переправы через Северский Донец ради наступления на Харьков
Полковник Геннадий Алехин: Россия бьется за переправы через Северский Донец ради наступления на Харьков
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
В северо-восточных районах Харьковской области армия России продолжает отражать атаки противника, который перебрасывает новые силы, чтобы остановить продвижение наших подразделений.На ключевых участках продолжаются упорные встречные бои. Южнее и восточнее Волчанских Хуторов, где украинские подразделения регулярно проводят контратаки, активно отрабатывают огневые задачи расчеты тяжелых огнеметных систем группировки войск "Север". Термобарические снаряды выжигают опорные пункты ВСУ.На Липцевском участке в ходе боев отмечено продвижение наших штурмовиков в направлении Веселого. Плотную поддержку оказывают им реактивщики огнеметных систем и расчёты самоходных артиллерийских установок. На окраине Глубокого российская разведка обнаружила точку разгрузки вражеских боеприпасов, минометный расчет уничтожил все цели.Между Веселым и Графским наши подразделения дистанционными средствами уничтожают противника. На подступах к Верхней Писаревке ВС РФ проводят зачистку лесопосадок.По имеющейся информации, в Харьковскую область заехала колонна военных автомобилей ВСУ с понтонами. Скорее всего инженерные средства предназначены на Волчанском участке для развёртывания понтонных переправ через Печенежское водохранилище. Ранее ВС России уже разрушили понтонные переправы через водохранилище в Старом Салтове, серьезно повредив дамбу водохранилище с пересекающейся автодорогой.После взятия под контроль Старицы и Графского наши штурмовики нарастили темпы продвижения на юг в сторону села Верхняя Писаревка. Выход к ней дает российским войскам возможность переправиться на правый берег и развивать наступление в сторону Липцев и далее на Харьков.Да, в Верхней Писаревке есть мост через Северский Донец. Он, как сообщают достоверные источники, до сих пор пригоден для передвижения. Легкая техника по нему пройти сможет, а танки — маловероятно. Но пока о таком развитии событий говорить ещё преждевременно. Основные бои сейчас идут южнее Графского и Симоновки.Восточнее Избицкого в лесопосадке провалена контратака ВСУ. Западнее населенного пункта Старица наши бойцы давят противника. В районе Волоховского разведкой обнаружен пункт управления БПЛА врага, двумя нашими дронами удалось сжечь обнаруженный объект. За минувшие сутки точными ударами поражены склады боеприпасов, скопления техники и личный состав ВСУ в Верхней Писаревке, Печенегах и Колодезном. Липцевский участок остается зоной активного давления, где ВС РФ создают предпосылки для более масштабного прорыва.Накануне нашими огневыми средствами нанесено поражение трех пусковых установок реактивных систем залпового огня: HIMARS, MLRS и "Ольха" (украинский аналог нашего "Смерча"), а также две радиолокационные станции RADA RPS-42 (Израиль). Удары наносились в районе населенных пунктов Молодовая и Каменная Яруга. Село Молодовая находится в 32 км от Волчанска на правом берегу Печенежского водохранилища (река Северский Донец) и окружено большим лесным массивом (дуб) урочища Хотомлянская дача.Каменная Яруга расположена в девяти км от Чугуева на склонах оврага Каменного у истоков реки Студенок, ниже по течению на расстоянии в 2 км от села Чапаевское, в 5-и км — село Васильев Хутор. Рядом проходит автомобильная дорога М-03 Харьков-Ростов. Этот участок расположен в непосредственной близости от ЛБС, противник здесь основательно укрепил линию обороны.
Геннадий Алёхин
Геннадий Алёхин
Геннадий Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
В северо-восточных районах Харьковской области армия России продолжает отражать атаки противника, который перебрасывает новые силы, чтобы остановить продвижение наших подразделений.
На ключевых участках продолжаются упорные встречные бои. Южнее и восточнее Волчанских Хуторов, где украинские подразделения регулярно проводят контратаки, активно отрабатывают огневые задачи расчеты тяжелых огнеметных систем группировки войск "Север". Термобарические снаряды выжигают опорные пункты ВСУ.
На Липцевском участке в ходе боев отмечено продвижение наших штурмовиков в направлении Веселого. Плотную поддержку оказывают им реактивщики огнеметных систем и расчёты самоходных артиллерийских установок. На окраине Глубокого российская разведка обнаружила точку разгрузки вражеских боеприпасов, минометный расчет уничтожил все цели.
Между Веселым и Графским наши подразделения дистанционными средствами уничтожают противника. На подступах к Верхней Писаревке ВС РФ проводят зачистку лесопосадок.
По имеющейся информации, в Харьковскую область заехала колонна военных автомобилей ВСУ с понтонами. Скорее всего инженерные средства предназначены на Волчанском участке для развёртывания понтонных переправ через Печенежское водохранилище. Ранее ВС России уже разрушили понтонные переправы через водохранилище в Старом Салтове, серьезно повредив дамбу водохранилище с пересекающейся автодорогой.
После взятия под контроль Старицы и Графского наши штурмовики нарастили темпы продвижения на юг в сторону села Верхняя Писаревка. Выход к ней дает российским войскам возможность переправиться на правый берег и развивать наступление в сторону Липцев и далее на Харьков.
Да, в Верхней Писаревке есть мост через Северский Донец. Он, как сообщают достоверные источники, до сих пор пригоден для передвижения. Легкая техника по нему пройти сможет, а танки — маловероятно. Но пока о таком развитии событий говорить ещё преждевременно. Основные бои сейчас идут южнее Графского и Симоновки.
Восточнее Избицкого в лесопосадке провалена контратака ВСУ. Западнее населенного пункта Старица наши бойцы давят противника. В районе Волоховского разведкой обнаружен пункт управления БПЛА врага, двумя нашими дронами удалось сжечь обнаруженный объект. За минувшие сутки точными ударами поражены склады боеприпасов, скопления техники и личный состав ВСУ в Верхней Писаревке, Печенегах и Колодезном. Липцевский участок остается зоной активного давления, где ВС РФ создают предпосылки для более масштабного прорыва.
Накануне нашими огневыми средствами нанесено поражение трех пусковых установок реактивных систем залпового огня: HIMARS, MLRS и "Ольха" (украинский аналог нашего "Смерча"), а также две радиолокационные станции RADA RPS-42 (Израиль). Удары наносились в районе населенных пунктов Молодовая и Каменная Яруга. Село Молодовая находится в 32 км от Волчанска на правом берегу Печенежского водохранилища (река Северский Донец) и окружено большим лесным массивом (дуб) урочища Хотомлянская дача.
Каменная Яруга расположена в девяти км от Чугуева на склонах оврага Каменного у истоков реки Студенок, ниже по течению на расстоянии в 2 км от села Чапаевское, в 5-и км — село Васильев Хутор. Рядом проходит автомобильная дорога М-03 Харьков-Ростов. Этот участок расположен в непосредственной близости от ЛБС, противник здесь основательно укрепил линию обороны.