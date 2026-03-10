https://ukraina.ru/20260310/1076601400.html

Полковник Геннадий Алехин: Россия бьется за переправы через Северский Донец ради наступления на Харьков

Полковник Геннадий Алехин: Россия бьется за переправы через Северский Донец ради наступления на Харьков - 10.03.2026 Украина.ру

Полковник Геннадий Алехин: Россия бьется за переправы через Северский Донец ради наступления на Харьков

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру

2026-03-10T12:29

2026-03-10T12:29

2026-03-10T12:29

эксклюзив

спецоперация

россия

харьков

харьковская область

геннадий алехин

вооруженные силы украины

волчанск

северский донец

дроны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/11/1073255751_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4e4698941923460b995c935da7056842.png.webp

В северо-восточных районах Харьковской области армия России продолжает отражать атаки противника, который перебрасывает новые силы, чтобы остановить продвижение наших подразделений.На ключевых участках продолжаются упорные встречные бои. Южнее и восточнее Волчанских Хуторов, где украинские подразделения регулярно проводят контратаки, активно отрабатывают огневые задачи расчеты тяжелых огнеметных систем группировки войск "Север". Термобарические снаряды выжигают опорные пункты ВСУ.На Липцевском участке в ходе боев отмечено продвижение наших штурмовиков в направлении Веселого. Плотную поддержку оказывают им реактивщики огнеметных систем и расчёты самоходных артиллерийских установок. На окраине Глубокого российская разведка обнаружила точку разгрузки вражеских боеприпасов, минометный расчет уничтожил все цели.Между Веселым и Графским наши подразделения дистанционными средствами уничтожают противника. На подступах к Верхней Писаревке ВС РФ проводят зачистку лесопосадок.По имеющейся информации, в Харьковскую область заехала колонна военных автомобилей ВСУ с понтонами. Скорее всего инженерные средства предназначены на Волчанском участке для развёртывания понтонных переправ через Печенежское водохранилище. Ранее ВС России уже разрушили понтонные переправы через водохранилище в Старом Салтове, серьезно повредив дамбу водохранилище с пересекающейся автодорогой.После взятия под контроль Старицы и Графского наши штурмовики нарастили темпы продвижения на юг в сторону села Верхняя Писаревка. Выход к ней дает российским войскам возможность переправиться на правый берег и развивать наступление в сторону Липцев и далее на Харьков.Да, в Верхней Писаревке есть мост через Северский Донец. Он, как сообщают достоверные источники, до сих пор пригоден для передвижения. Легкая техника по нему пройти сможет, а танки — маловероятно. Но пока о таком развитии событий говорить ещё преждевременно. Основные бои сейчас идут южнее Графского и Симоновки.Восточнее Избицкого в лесопосадке провалена контратака ВСУ. Западнее населенного пункта Старица наши бойцы давят противника. В районе Волоховского разведкой обнаружен пункт управления БПЛА врага, двумя нашими дронами удалось сжечь обнаруженный объект. За минувшие сутки точными ударами поражены склады боеприпасов, скопления техники и личный состав ВСУ в Верхней Писаревке, Печенегах и Колодезном. Липцевский участок остается зоной активного давления, где ВС РФ создают предпосылки для более масштабного прорыва.Накануне нашими огневыми средствами нанесено поражение трех пусковых установок реактивных систем залпового огня: HIMARS, MLRS и "Ольха" (украинский аналог нашего "Смерча"), а также две радиолокационные станции RADA RPS-42 (Израиль). Удары наносились в районе населенных пунктов Молодовая и Каменная Яруга. Село Молодовая находится в 32 км от Волчанска на правом берегу Печенежского водохранилища (река Северский Донец) и окружено большим лесным массивом (дуб) урочища Хотомлянская дача.Каменная Яруга расположена в девяти км от Чугуева на склонах оврага Каменного у истоков реки Студенок, ниже по течению на расстоянии в 2 км от села Чапаевское, в 5-и км — село Васильев Хутор. Рядом проходит автомобильная дорога М-03 Харьков-Ростов. Этот участок расположен в непосредственной близости от ЛБС, противник здесь основательно укрепил линию обороны.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20260304/1076376757.html

россия

харьков

харьковская область

волчанск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_a6df12046093b66c1d0e5cdf164b400e.jpg.webp

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_a6df12046093b66c1d0e5cdf164b400e.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_a6df12046093b66c1d0e5cdf164b400e.jpg.webp

эксклюзив, спецоперация, россия, харьков, харьковская область, геннадий алехин, вооруженные силы украины, волчанск, северский донец , дроны, рсзо