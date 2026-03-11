https://ukraina.ru/20260311/rossiya-donest-do-oon-svedeniya-ob-atake-na-bryansk-i-ozhidaet-reaktsii-genseka--zakharova-1076628825.html
Россия донесёт до ООН сведения об атаке на Брянск и ожидает реакции генсека — Захарова
Постоянное представительство России при ООН донесёт до секретариата организации сведения о преднамеренной атаке киевского режима на жителей Брянска и рассчитывает на адекватную реакцию. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ночь на 11 марта сообщила в своём телеграм-канале
"Киевский режим наносил удар по гражданскому населению преднамеренно. Секретариат ООН, регулярно комментирующий ситуацию вокруг украинского кризиса, не может этого не видеть. Не может не видеть он и количество убитых и раненых мирных жителей. Постоянное представительство России обязательно доведёт и эту информацию до ооновцев. Неужели в очередной раз Генсек и его представители отмолчатся?" — написала Захарова.Ранее представитель ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал ракетную атаку ВСУ на Брянск, в результате которой погибли мирные граждане, словами о том, что в организации выступают против ударов по мирным жителям и гражданской инфраструктуре.Вечером 10 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате ракетной атаки ВСУ на Брянск погибли шесть мирных жителей, 37 человек получили ранения.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Россия донесёт до ООН сведения об атаке на Брянск и ожидает реакции генсека — Захарова
01:06 11.03.2026 (обновлено: 01:08 11.03.2026)
Постоянное представительство России при ООН донесёт до секретариата организации сведения о преднамеренной атаке киевского режима на жителей Брянска и рассчитывает на адекватную реакцию. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ночь на 11 марта сообщила в своём телеграм-канале
"Киевский режим наносил удар по гражданскому населению преднамеренно. Секретариат ООН, регулярно комментирующий ситуацию вокруг украинского кризиса, не может этого не видеть. Не может не видеть он и количество убитых и раненых мирных жителей. Постоянное представительство России обязательно доведёт и эту информацию до ооновцев. Неужели в очередной раз Генсек и его представители отмолчатся?" — написала Захарова.
Ранее представитель ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал ракетную атаку ВСУ на Брянск, в результате которой погибли мирные граждане, словами о том, что в организации выступают против ударов по мирным жителям и гражданской инфраструктуре.
Вечером 10 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате ракетной атаки ВСУ на Брянск погибли шесть мирных жителей, 37 человек получили ранения. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.