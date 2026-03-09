https://ukraina.ru/20260309/rostislav-ischenko-voyna-zapada-protiv-irana--eto-tozhe-proksi-voyna-protiv-kitaya-i-rossii-1076557497.html
Ростислав Ищенко: "Война Запада против Ирана – это тоже прокси-война против Китая и России"
Ростислав Ищенко: "Война Запада против Ирана – это тоже прокси-война против Китая и России" - 09.03.2026 Украина.ру
Ростислав Ищенко: "Война Запада против Ирана – это тоже прокси-война против Китая и России"
Война против Ирана является элементом глобального противостояния, где Тегеран выступает прокси Китая, а Украина — прокси США. Удар по Ирану бьет по евразийской стабильности, в которой заинтересованы Москва и Пекин. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-03-09T04:45
2026-03-09T04:45
2026-03-09T04:45
новости
иран
сша
китай
ростислав ищенко
украина.ру
удар по ирану
война в иране
ближний восток
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/03/1076298145_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_00d7e9dba0b588f9791860d61ec0102f.jpg
Рассуждая о природе конфликта вокруг Ирана, Ищенко провел параллели с ситуацией на Украине."Я не раз говорил, что даже если перебить всех на Украине и занять всю ее территорию, то наш конфликт с Западом не закончится. Украина – это только одна из площадок, на которой Запад ведет прокси-войну с нами. Война против Ирана – это тоже прокси-война против Китая и России", — заявил Ищенко. Он пояснил разницу в ролях сторон. "Только если на Украине войну против нас ведет киевский режим от имени США, то в Иране от китайского имени ведет войну Иран", — добавил аналитик.По словам политолога, Иран имеет стратегическое значение для Евразии. Через его территории проходит много торговых путей Китая, которые связывают его не только с Европой, но и с Африкой. "Среднюю Азию и Закавказье из Ирана тоже можно контролировать. Не говоря уже про весь Ближний Восток", — пояснил Ищенко.Он напомнил об историческом контексте отношений США и Ирана. "Шахский Иран неслучайно был союзником США на Ближнем Востоке до 1979 года. США до сих пор убиваются, что Иран перестал быть их союзником", — подчеркнул эксперт. По его словам, Иран был готов договариваться, но США хотят видеть на его месте вассальное государство. "Иран с этим не согласен. Мы тоже в этом не заинтересованы. Зачем нам на Каспии мощное государство, которое будет работать против нас в интересах США? Китаю это тоже не нужно", — заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Война США и Израиля против Ирана может привести к применению ядерного оружия на Украине" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты военной эскалации на Ближнем Востоке — в материале "Александр Казаков: Совсем скоро США поступят с Израилем так же, как они поступили с Европой и Украиной" на сайте Украина.ру.
иран
сша
китай
ближний восток
европа
африка
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/03/1076298145_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1d3743fcd67360400a6a204199f1bd99.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, иран, сша, китай, ростислав ищенко, украина.ру, удар по ирану, война в иране, ближний восток, европа, африка, война, война на украине, новости украины, международные отношения, международная политика, новости сво сейчас, новости сво россия, новости сво, срочно, главное
Новости, Иран, США, Китай, Ростислав Ищенко, Украина.ру, удар по Ирану, война в Иране, Ближний Восток, Европа, Африка, война, война на Украине, Новости Украины, международные отношения, Международная политика, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, новости СВО, срочно, главное
Ростислав Ищенко: "Война Запада против Ирана – это тоже прокси-война против Китая и России"
Война против Ирана является элементом глобального противостояния, где Тегеран выступает прокси Китая, а Украина — прокси США. Удар по Ирану бьет по евразийской стабильности, в которой заинтересованы Москва и Пекин. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Рассуждая о природе конфликта вокруг Ирана, Ищенко провел параллели с ситуацией на Украине.
"Я не раз говорил, что даже если перебить всех на Украине и занять всю ее территорию, то наш конфликт с Западом не закончится. Украина – это только одна из площадок, на которой Запад ведет прокси-войну с нами. Война против Ирана – это тоже прокси-война против Китая и России", — заявил Ищенко.
Он пояснил разницу в ролях сторон. "Только если на Украине войну против нас ведет киевский режим от имени США, то в Иране от китайского имени ведет войну Иран", — добавил аналитик.
По словам политолога, Иран имеет стратегическое значение для Евразии. Через его территории проходит много торговых путей Китая, которые связывают его не только с Европой, но и с Африкой. "Среднюю Азию и Закавказье из Ирана тоже можно контролировать. Не говоря уже про весь Ближний Восток", — пояснил Ищенко.
Он напомнил об историческом контексте отношений США и Ирана. "Шахский Иран неслучайно был союзником США на Ближнем Востоке до 1979 года. США до сих пор убиваются, что Иран перестал быть их союзником", — подчеркнул эксперт.
По его словам, Иран был готов договариваться, но США хотят видеть на его месте вассальное государство.
"Иран с этим не согласен. Мы тоже в этом не заинтересованы. Зачем нам на Каспии мощное государство, которое будет работать против нас в интересах США? Китаю это тоже не нужно", — заключил собеседник Украина.ру.