Ростислав Ищенко: "Война Запада против Ирана – это тоже прокси-война против Китая и России" - 09.03.2026
Ростислав Ищенко: "Война Запада против Ирана – это тоже прокси-война против Китая и России"
Война против Ирана является элементом глобального противостояния, где Тегеран выступает прокси Китая, а Украина — прокси США. Удар по Ирану бьет по евразийской стабильности, в которой заинтересованы Москва и Пекин. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-03-09T04:45
Рассуждая о природе конфликта вокруг Ирана, Ищенко провел параллели с ситуацией на Украине."Я не раз говорил, что даже если перебить всех на Украине и занять всю ее территорию, то наш конфликт с Западом не закончится. Украина – это только одна из площадок, на которой Запад ведет прокси-войну с нами. Война против Ирана – это тоже прокси-война против Китая и России", — заявил Ищенко. Он пояснил разницу в ролях сторон. "Только если на Украине войну против нас ведет киевский режим от имени США, то в Иране от китайского имени ведет войну Иран", — добавил аналитик.По словам политолога, Иран имеет стратегическое значение для Евразии. Через его территории проходит много торговых путей Китая, которые связывают его не только с Европой, но и с Африкой. "Среднюю Азию и Закавказье из Ирана тоже можно контролировать. Не говоря уже про весь Ближний Восток", — пояснил Ищенко.Он напомнил об историческом контексте отношений США и Ирана. "Шахский Иран неслучайно был союзником США на Ближнем Востоке до 1979 года. США до сих пор убиваются, что Иран перестал быть их союзником", — подчеркнул эксперт. По его словам, Иран был готов договариваться, но США хотят видеть на его месте вассальное государство. "Иран с этим не согласен. Мы тоже в этом не заинтересованы. Зачем нам на Каспии мощное государство, которое будет работать против нас в интересах США? Китаю это тоже не нужно", — заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Война США и Израиля против Ирана может привести к применению ядерного оружия на Украине" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты военной эскалации на Ближнем Востоке — в материале "Александр Казаков: Совсем скоро США поступят с Израилем так же, как они поступили с Европой и Украиной" на сайте Украина.ру.
Ростислав Ищенко: "Война Запада против Ирана – это тоже прокси-война против Китая и России"

04:45 09.03.2026
 
© REUTERS / Majid Asgaripour
- РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Война против Ирана является элементом глобального противостояния, где Тегеран выступает прокси Китая, а Украина — прокси США. Удар по Ирану бьет по евразийской стабильности, в которой заинтересованы Москва и Пекин. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Рассуждая о природе конфликта вокруг Ирана, Ищенко провел параллели с ситуацией на Украине.
"Я не раз говорил, что даже если перебить всех на Украине и занять всю ее территорию, то наш конфликт с Западом не закончится. Украина – это только одна из площадок, на которой Запад ведет прокси-войну с нами. Война против Ирана – это тоже прокси-война против Китая и России", — заявил Ищенко.
Он пояснил разницу в ролях сторон. "Только если на Украине войну против нас ведет киевский режим от имени США, то в Иране от китайского имени ведет войну Иран", — добавил аналитик.
По словам политолога, Иран имеет стратегическое значение для Евразии. Через его территории проходит много торговых путей Китая, которые связывают его не только с Европой, но и с Африкой. "Среднюю Азию и Закавказье из Ирана тоже можно контролировать. Не говоря уже про весь Ближний Восток", — пояснил Ищенко.
Он напомнил об историческом контексте отношений США и Ирана. "Шахский Иран неслучайно был союзником США на Ближнем Востоке до 1979 года. США до сих пор убиваются, что Иран перестал быть их союзником", — подчеркнул эксперт.
По его словам, Иран был готов договариваться, но США хотят видеть на его месте вассальное государство.
"Иран с этим не согласен. Мы тоже в этом не заинтересованы. Зачем нам на Каспии мощное государство, которое будет работать против нас в интересах США? Китаю это тоже не нужно", — заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Война США и Израиля против Ирана может привести к применению ядерного оружия на Украине" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты военной эскалации на Ближнем Востоке — в материале "Александр Казаков: Совсем скоро США поступят с Израилем так же, как они поступили с Европой и Украиной" на сайте Украина.ру.
