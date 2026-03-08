https://ukraina.ru/20260308/podgotovka-k-desantu-v-iran-itogi-8-marta-1076547241.html

Подготовка к десанту в Иран. Итоги 8 марта

СМИ сообщили о готовящейся высадке американского десанта в Иран

2026-03-08T18:51

эксклюзив

хроники

дональд трамп

the washington post

пентагон

республиканская партия

ближний восток

сша

иран

Белый дом обсуждает установление контроля над иранским островом Харк в Персидском заливе, сообщило издание Axios со ссылкой на источники среди американских чиновников.По информации издания, через него проходит около 90% поставок нефти из ИРИ на мировой рынок, что делает его одним из наиболее стратегически важных объектов энергетической инфраструктуры страны.Официальных комментариев Белого дома по поводу этих обсуждений не приводится.Ранее о том, что США могут готовить десант на остров Харк сообщало американское издание The Washington Post в статье от 6 марта. Как сообщили газете официальные лица, в последние дни американская армия внезапно отменила крупные учения штабного подразделения элитного десантного отряда, что подогрело слухи в министерстве обороны о возможной отправке на Ближний Восток солдат, специализирующихся на наземных боевых действиях и выполнении ряда других задач.Издание упомянуло 82-я воздушно-десантную дивизию, базирующуюся в гарнизоне Форт-Брэгг, что в Северной Каролине, включает в себя бригадную боевую группу численностью от 4000 до 5000 военнослужащих, готовых к развёртыванию в течение 18 часов для выполнения самых разнообразных задач, таких как захват аэродромов и другой критически важной инфраструктуры, укрепление посольств США и обеспечение экстренной эвакуации.По состоянию на 6 марта никаких приказов о развёртывании не было отдано, сообщили изданию на условиях анонимности официальные лица. Они отметили, что армия, как ожидается, вскоре объявит о ранее запланированном развёртывании на Ближнем Востоке вертолетного подразделения 82-й дивизии, но это произойдёт не раньше конца весны.Другие солдаты 82-й дивизии в последние дни продолжали тренировки в Луизиане. Однако неожиданная смена планов штаба — подразделению было приказано остаться в Северной Каролине вместо участия в учениях в Форт-Полке в Луизиане — и заметная роль 82-й дивизии в прошлых конфликтах усилили ожидания, что силы быстрого реагирования дивизии могут быть задействованы, отмечалось в публикации."Мы все к чему-то готовимся — на всякий случай", — сказал один из чиновников, знакомый с ситуацией.Представители армии перенаправили вопросы в Пентагон, который опубликовал краткое заявление, отказавшись предоставить подробности."В связи с оперативной безопасностью мы не обсуждаем будущие или гипотетические перемещения", — говорилось в заявлении.Представители Центрального командования США, которое курирует операции на Ближнем Востоке, отказались от комментариев.Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила журналистам 4 марта, что отправка американских сухопутных войск в Иран "не входит в текущий план"."Но я не собираюсь исключать вариант, который рассматривается президентом", — подчеркнула Ливитт.На брифинге в Пентагоне ранее в тот же день генерал Дэн Кейн, председатель Объединённого комитета начальников штабов, отказался от комментариев, когда его спросили о "американских войсках на земле", заявив, что это "вопрос для политиков"."Я не разрабатываю политику. Я её реализую", — подчеркнул Кейн.Ранее СМИ сообщали, что на прошлой неделе Кейн предупреждал Белый дом, что нехватка боеприпасов и отсутствие широкой военной поддержки со стороны других союзников США значительно повысят риск любой операции в Иране и для персонала, подвергающегося опасности. При этом Белый Дом стремился преуменьшить эти опасения.Как сообщили изданию опрошенные эксперты, если американская администрация решит отправить сухопутные войска в Иран, одной из первых целей может стать остров Харг. На расположенном примерно в 24 километрах от материка в Персидском заливе находятся некоторых из наиболее важных объектов нефтяной инфраструктуры Ирана, через которые проходит около 90% экспорта нефти страны.Захват острова Харг Соединенными Штатами даст администрации Дональда Трампа контроль над ключевым элементом иранской экономики, но сделает американские войска уязвимыми для нападения.Как заявил в комментарии The Washington Post, старший научный сотрудник консервативного Американского института предпринимательства Майкл Рубин, обеспечение безопасности острова Харг является "очевидным решением". По его словам, похоже, администрация Трампа "приходит к пониманию того, что Иран представляет собой гораздо более серьёзную проблему, чем они, возможно, предполагали изначально".По словам Рубина, несмотря на то, что в случае высадки американского десанта, военные окажутся в зоне поражения артиллерии, захват острова даст Соединённым Штатам значительные стратегические преимущества, включая потенциальное ограничение способности Тегерана финансировать свою армию.Обеспечение безопасности важнейшей нефтяной инфраструктуры Ирана также соответствовало бы стратегии Трампа, который ранее стремился обеспечить США контролем над нефтью при помощи захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро в январе и интервенции в Сирию во время своего первого президентского срока.В то же время, отметил эксперт, развёртываниесухопутных войск в Иране может представлять значительный политический риск для президента, который сталкивается с антивоенной оппозицией со стороны демократов и части своей собственной Республиканской партии.О том, что остров Харк может представлять интерес для США, сообщали и российские эксперты. Так, 25 февраля российский инженер и ракетостроитель Алексей Васильев писал, что Харк находится в регионе, обеспечивающем львиную долю нефтедобычи Ирана."Нюанс в том, что основная часть нефтедобычи и инфраструктуры для экспорта, находится в провинции Хузестан (80-87% нефтедобычи по разным оценкам; на карте обозначена фиолетовым контуром) и острове Харк (это крупнейший экспортный хаб, через который происходит отгрузка 90% иранской нефти). Плюс эта провинция отделена от остального Ирана Заргосским горным массивом. Через горы пролегают 4 логистических артерии, которые гипотетически могут быть использованы в военных целях для переброски тяжелой техники", — отмечал он.По его словам, "ещё одной особенностью" провинции, является этнический состав - преобладают арабы шииты и довольно много курдов."Именно там в январе были попытки захвата городов, в том числе при поддержке иракских курдов", — напомнил Васильев.По его словам, можно предположить план США, "стимулировать очередное "восстание", прикрыть его с воздуха, тем более для ВВС США не составит труда заблокировать немногочисленные проходы через горы, попутно выбивая руководство Ирана"."И тем самым для своих прокси расчистить территорию, и повторить финт ушами, как с Асадом - когда курды заняли основные месторождения нефти, и тем самым Сирия была лишена ресурсов, что в условиях блокады за несколько лет привела экономику страны к коллапсу. Тем более учитывая фактор этнических курдов и азербайджанцев, которые в условиях деградации власти Тегерана могут оторвать ещё куски территории, то такой сценарий для Ирана выглядит максимально печальным. И при этом вполне реалистичным для существующего наряда сил США", — указывал Васильев.Он также обратил внимание на то, какую военную технику перебазировали на Ближний Восток США."Учитывая что для участия к операции пригнали даже старые штурмовики А-10, то это увеличивает вероятность такого сценария - для него, это идеальный вариант воздушного прикрытия для прокси сил на земле", — отмечал эксперт.В то же время он указывал, что возможно США сначала попробуют ударами с воздуха выбить руководство Ирана, и попытаться поставить своих людей, а варианты с наземной операцией прокси сил в прибрежной провинции оставить в качестве запасного плана.Судя по происходящему сейчас, у США не удался венесуэльский вариант — устранить неугодное руководство страны, принудив оставшиеся политические элиты пойти на поводу у желаний Вашингтона. Это, в свою очередь, делает высадку десанта всё более вероятной.Подробнее о войне в Иране — в статье Елены Мурзиной ""Иран, вы уже капитулировали!" Что стало с "миротворцем" Трампом в ходе начатой им иранской войны".

