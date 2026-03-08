https://ukraina.ru/20260308/iran-vy-uzhe-kapitulirovali-chto-stalo-s-mirotvortsem-trampom-v-khode-nachatoy-im-iranskoy-voyny-1076521816.html

"Иран, вы уже капитулировали!" Что стало с "миротворцем" Трампом в ходе начатой им иранской войны

08.03.2026

Что происходит в США, какая реакция на происходящее в Иране?

Что происходит в США, какая реакция на происходящее в Иране?

Уже ясно, что это - непопулярная и неудачная война, которую не поддержит американское общество."Не их война"Общество в Америке, как известно, расколото на две почти равные группы."Демократы", которые и так были против Трампа, теперь и подавно против него.Никакого "сплочения нации" не происходит. Наоборот.Все почти "демы" желают поражения Трампу.Но и многие консерваторы-республиканцы - тоже! Это вообще "не их война".Не только США, но и весь мир смотрит на Трампа, и не верит своим глазам и ушам: как миротворец-то изменился!Из-под маски "папочки" проявилось нечто противоположное. Прямо вылез натуральный оскал гегемона.Дональд Трамп и "его война"Дональд Трамп, как обычно, затмевает собой всех приближённых.Наконец-то началась "его война".Он же уже утомил всех своими рассказами, что война на Украине - "война Байдена, и если бы я был президентом, этого бы никогда не случилось". Ну вот, началась "его война".Уже вторая война с Ираном. В первой, 12-дневной, он, кстати, ведь уже победил? Зачем тогда понадобилась еще одна война?Ответ, видимо, лежит сейчас в плоскости религиозно-эсхатологической. Понять это могут не все. Только особо посвящённые.Жители США на днях могли лицезреть своего политического лидера, который решил немного обожествить свою фигуру. А вместе с ней - и операцию в Иране.Обожествленный ТрампВ Овальном кабинете было проведено супер-шоу.В Белом доме собрались пасторы со всей Америки. Их призвал Господь!На этот раз Господь призвал их руками и деньгами американской администрации. Да, Трамп им заплатил. За "камлание" - иначе это не назовешь.Пасторы (наверняка, большинство из так называемых "христианских сионистов") возлагали руки на Трампа, воздевали руки к небесам и молились.Например, вот так:Пола Вайт, старший советник Трампа:"Я слышу звук победы в четвертях небес!""Ата ратта амбу ратта!"Что это значит??Никаких объяснений, никаких подробностей. Повторяйте "ата ратта" и поменьше думайте.Аятолла, которого выберет ТрампВ общем, Овальный кабинет не видел такого позорища со времен Моники Левински.Но тогда, по крайней мере, камер не было, которые стоят сейчас по всем углам и снимают, что делает "величайший лидер" современности.А вершиной "религиозного творчества" Трампа стало его заявление, что он собирается, видите ли, участвовать в выборах аятоллы.Его не устраивает сын погибшего аятоллы Хаменеи в качестве духовного лидера!То, что это не дело Трампа, а законно избранный президент Ирана, равный ему по званию, жив (пока Трамп его не убил) - в голову "обожествленного", видимо, не приходит."МАГА" противТем временем, сторонники МАГА по всей стране жгут знаменитые красные кепки "МАГА". Некоторые лидеры МАГА уже призывают не голосовать за Трампа.Они возмущены самим фактом войны, ведь Трамп обещал перед выборами, что Америка при нём не будет воевать.Марджори Тейлор Грин, бывшая конгрессвумен, активнейшая "мага", прямо выступает против президента США.А знаменитого журналиста Такера Карлсона Трамп назвал "сбившимся с пути" после его передачи о строительстве "третьего храма" Израиля на месте мечети Аль-Акса.Кстати, очень интересная историческая передача у Такера Карлсона получилась. Это пока что только планы сионистов, но они мечтают их осуществить.Иран "за 4 дня"В остальном же Трамп сильно путается в показаниях.То он собирается победить Иран "за 4 дня", потом "за четыре недели", теперь уже "за четыре месяца".То он "исключает наземную операцию", то он уже "допускает наземную операцию".Как говорят демократы, можно было бы спросить случайных людей с улицы, они бы дали более понятные ответы."Миротворец" при этом постоянно угрожает мирным жителям Ирана. Поначалу обещал, что иранцы скоро начнут процветать, теперь обещает убить какие-то "новые группы жителей", которых раньше не собирался убивать.Честно говоря, возникают подозрения: да в своём ли он уме?Иранская школаИ конечно, все в шоке от того, что США, кроме убийства аятоллы Хаменеи, совершили убийство 170 маленьких девочек в школе.Причем если Госсекретарь Марко Рубио мямлил что-то о том , что "мы не могли это сделать специально", то пресс-секретарь президента Кэролайн Левитт просто заявила, что "это фейк".Какое ужасное лицемерие.По всем каналам телевидения крутится видео с маленькой иранской девочкой, лет десяти. Её должен был встречать из школы папа. Её мама была учительницей в школе.Когда прилетела ракета, папа кинулся в школу спасать её и маму, и его убила вторая ракета. Которая попала в ту же самую школу. Никакой случайности не было, никакого "случайного удара".Девочка пробыла какое-то время под завалами, её вытащили спасатели.ООН создаёт специальную комиссию по этому ужасному преступлению.Зачем Трамп убил 170 иранских девочек?А сейчас в Иране уже погибло в общей сложности 300 детей. Цифра растёт каждый день.Вы уже капитулировали. Так сказал ТрампПоначалу Трамп возопил:"Ничего от Ирана, кроме БЕЗОГОВОРОЧНОЙ КАПИТУЛЯЦИИ!" "Пообещал после капитуляции "ВЕЛИКОЕ БУДУЩЕЕ" иранцам и что народ Ирана станет жить "лучше и богаче, чем когда бы то ни было".На вопросы "про капитуляцию" отвечает пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт так:"Президент сам определит, что Иран больше не представляет угрозы для США... Тогда Иран, по сути, окажется в состоянии безоговорочной капитуляции, независимо от того, заявляют они сами об этом или нет".Если вдуматься в эти слова (если это возможно, конечно), то получается: никаких критериев не существует!Так и угрозы же никакой не было. Поэтому Трамп сам определит, "на глаз".А Иран "окажется в состоянии капитуляции", независимо от мнения Ирана - это вообще "высший пилотаж" какого-то иррационального вранья.Питер Хегсет, министр войны, пытается жутковато шутить:"Пролетаем над их столицей. Смерть и разрушение целый день."Сенатор Линдси Грэм* вообще начал заговариваться, захлебываясь от счастья:"Это религиозная война. Мы будем определять ход событий на Ближнем Востоке на протяжении тысячи лет".Далеко размахнулся завсегдатай острова Эпштейна. Линдси Грэм очень плохо знает историю. Самим США - только 250 лет, не надо пока размахиваться на тысячу. Неизвестно, сколько просуществуют сами США, по крайней мере, в их сегодняшнем виде.Нет средств против дроновОтдельно появляется масса публикаций о том, что США оказались просто не готовы к этой войне!"Файнэншл Таймс" описывает план аятоллы Хаменеи, который успешно воплощает Иран: удары по американским базам в регионе, закрытый пролив, хаос на нефтяных рынках, финансовый хаос в мире.Аятолла планировал устроить "большой пожар, который увидят все".Но как пишет издание, в США этого совершенно не предвидели.Издание "Атлантик" замечает: у США нет средств против шахедов! Как такое может быть, если шахеды, в том числе и в первую очередь - иранские - стали уже символом современной войны?"На закрытом брифинге глава Пентагона и председатель комитета начальников штабов признали, что у американской армии отсутствуют эффективные средства борьбы с иранскими дронами.""Наша мощь!" "В разы!"Видимо, действительно, все рассчитывали просто на блицкриг. И на "НАШУ МОЩЬ", конечно же.Питер Хегсет, тем не менее, угрожает:"Просто подождите. Наша боевая мощь В РАЗЫ превышает то, что вы видели".Да мощь-то может и превышает. С шахедами что делать будете?США потеряли уже два распиаренных дорогущих комплекса "THAAD" за шесть дней. Потеряли свои станции слежения. Гегемон, как говорится, немного "ослеп".Иран выбил радары на американских базах, которые следили за Россией и Китаем. Очень точно и умело.А некоторые военные базы США просто потеряны. Например, база в Бахрейне, как говорят очевидцы, просто превратилась в одну сплошную воронку в земле.Нефть в СШАФайнэншл Таймс:"Трамп начал войну с Ираном, не пополнив стратегический нефтяной резерв США."А ведь Трамп давал предвыборное обещание пополнить резервы до полной вместимости. Теперь поздно об этом говорить. У США не хватает ресурсов для подавления нового всплеска цен на бензин.Недовольны будут даже преданные Трампу те американские избиратели, которые ничего не хотят знать про Иран, но очень не любят повышения цен на бензин.Говорит корпорация "ТРАМП"Всё происходящее настолько невероятно, абсурдно и кровожадно выглядит, что некоторые комментаторы в США задаются вопросом: а может, это Израиль решил уничтожить Трампа, руками самого Трампа?Или Трампа подменили, и это теперь говорит ИИ? Искусственный интеллект?Да нет, конечно, никого не подменили. И это тот же самый Трамп. Он просто показал своё истинное лицо. Трамп - это лицо большой "корпорации "Трамп", куда входит много кто.ВПК США, например, которые очень довольны: можно будет продать больше оружия.Газовщики США тоже очень довольны: цены на газ растут.Финансисты всего мира: всё прекрасно, их деньги растут.Израиль: всё отлично, идёт нападение на главного врага "Великого Израиля" в регионе. Скоро можно будет снести мечеть Аль-Акса и построить третий храм.Так что никакого абсурда нет. Это просто и есть истинное лицо "американской военщины", как писали в газетах раньше.Все остальное - личный абсурд Дональда Трампа, любителя устроить шоу. Никакой ИИ такого не выдумает.Только "шоу" теперь у него получается безумное, жестокое и страшное, страшнее, чем любимые Голливудом фильмы ужасов.Ну и напоследок - ещё одна новость из театра абсурда:Представитель Израиля в ООН предложил присудить Трампу и Нетаньяху "премию мира" за войну в Иране.*Внесен в РФ в список экстремистов и террористовО том, как влияет иранская война на Россию, Китай и ситуацию на Ближнем Востоке - в интервью Андрея Серенко "Украина использует войну США и Ирана, чтобы стать лидером западного мира"

