"Подарок" Трампу. Почему планы Минобороны Украины могут встревожить США - 08.03.2026
"Подарок" Трампу. Почему планы Минобороны Украины могут встревожить США
"Подарок" Трампу. Почему планы Минобороны Украины могут встревожить США - 08.03.2026 Украина.ру
"Подарок" Трампу. Почему планы Минобороны Украины могут встревожить США
В министерстве обороны Украины намерены привлечь к службе в ВСУ больше иностранцев. Эти планы могут навредить США
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102401/80/1024018025_0:182:2995:1867_1920x0_80_0_0_af94ea0353984fb67cd41e13a54348b1.jpg
Министр обороны Украины Михаил Фёдоров на совместном брифинге со своей коллегой из Нидерландов Дилан Йешильгёз-Зегериус заявил о том, что Киев разрабатывает комплексный план для решения проблем с мобилизацией и случаями самовольного оставления части (СОЧ, укр. СЗЧ — Ред.).Фёдоров заявил, что план уже разработан и прошёл "краш-тесты" во время обсуждений с командирами на фронте и военными экспертами. По каждому из проектов плана идёт активная работа. Одним из таких проектов станет расширение участия иностранцев в выполнении боевых задач."Наш комплексный план по решению проблем с СЗЧ и мобилизацией - он включает определенные решения о том, как сделать так, чтобы на Украине было больше иностранцев, и они также могли выполнять военные задачи", — подчеркнул министр.Он также заявил, что конкретные шаги начнут публично озвучивать и внедрять уже в ближайшее время."В ближайшие месяцы вы увидите, как шаг за шагом мы начнем принимать конкретные решения. Мы уже начали много решений принимать, которые касаются других проблем... но параллельно мой фокус внимания лично находится сейчас на этом вопросе", — заявил Фёдоров.Его слова уже вызвали недоверие у некоторых украинских военных и волонтёров. Среди последних критически выразился по поводу инициативы Фёдорова."Сейчас у определённой категории граждан началась чуть ли не эйфория, после заявления нового министра обороны об иностранцах. Они почему-то решили, что теперь мобилизация остановится и обойдутся без них", — отметил волонтёр, инструктор 151 учебного центра Роман Доник.Он поспешил разочаровать украинцев. По его словам, "никакие иностранцы не решат вопросы с мобилизацией и ТЦК", особенно с учётом того, что на Украине мобилизуют свыше 30 тыс. человек в месяц, т. е. больше 1 тыс. человек в день."Не будет 200-500 тыс. иностранцев в ВСУ. Не будет. Не будет 200-500 тыс. мужчин с оружием, не понимающих нашего языка и наших законов. Никакое государство не сможет это контролировать имеющимися силами", — заявил Доник.В другой заметке на своей странице в соцсетях он отметил, что "решить при помощи иностранцев проблемы ТЦК, мобилизации и СОЧ невозможно"."Ведь это разные вещи, которые не пересекаются в этом мире в короткой перспективе. Разве что большинство армии сделать из украинцев. Тогда уменьшится нагрузка на граждан Украины. Но это из серии "зарплаты учителям по $4 тыс.", — указал Доник.По его словам, можно попытаться решить проблему нехватки личного состава в армии за счёт иностранцев, "но это совсем другое"."Сейчас какая-то непонятная подмена понятий. Структурный кризис внутри страны не решается наймом людей из-за границы. Ведь проблемы украинцев остаются. Как проблемы безответственности, так и проблемы утраченной "неотвратимости наказания". Но в первую очередь не решает проблемы тех, кто сейчас бессрочно в силах обороны добросовестно выполняет свою обязанность", — подчеркнул Доник.Между тем, привлечение иностранцев в украинскую армию таит в себе ряд опасностей. И эти опасности угрожают не Украине.Курсы повышения "квалификации"Украина уже отметилась рядом преступлений против иностранных наёмников. Так, одного из них — бразильца Леала да Силву забили украинские военнослужащие. И это при том, что тот ещё не подписал контракт (подробнее об этом и других недавних происшествиях с наёмниками — в статье Дмитрия Ковалевича "Успокоить своих и обмануть иностранцев. Что говорят на Украине о планах привлекать больше наёмников").Уже в 2023 году колумбийские наёмники жаловались на то, как к ним относились на Украине. Тогда в TikTok появились видео конфликта группы колумбийцев сотрудниками Главного управления разведки Минобороны Украины. Автор одного ролика за кадром рассказал, что украинцы избили наёмников. На втором видео колумбийский наёмник-инструктор жаловался что украинский военный "относился как к животным" к нему и его коллегам.Несмотря на это, поток наёмников из Южной и Центральной Америки, желающих повоевать на Украине, не иссякает. Более того, невзирая на непростую ситуацию для украинских военных на фронте, поток латиноамериканцев, стремящихся примкнуть к украинскому войску, может вырасти.Причина — недавние события в Мексике. Там после убийства главы крупнейшего мексиканского наркокартеля "Новое поколение Халиско" Рубена Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо, вспыхнула война картеля с мексиканскими силовиками. Примечательно, что последним в ликвидации Эль Менчо помогали американцы. Но это не страшило картель.При чём здесь Украина? После начала боевых действий, появилось ряд видео, на которых боевики картеля хвастались нашивками в виде украинского флага."Просторы Интернета подарили очередной видеоролик с колумбийским наемником из "Нового поколения Халиско", который хвастается, что успел поработать и в Колумбии, и на Украине и вот теперь действует в Мексике. В комментариях народ сокрушается, что парень не остался на Украине навсегда, но выражает надежду, что скоро увидит другой ролик, где он будет совсем в другом виде в руках конкурентов. Учитывая такое активное желание сиять на камеру, до пенсии он явно не дотянет", — прокомментировала это видео специалист по проблематике борьбы с картелями в странах Центральной и Южной Америки, автор телеграм-канала "Секс, картели, Фрида Кало" Ольга Кузнецова.Позднее появилась информация о том, что в Мексике картель "Новое поколение Халиско" использовал против силовиков то оружие, которое США передали Украине."Свидетельств того, что Украина как государство договаривалась с конкретным кланом, у меня нет. Но схема циркуляции оружия и людей прослеживается чёткая", — отмечала Кузнецова в интервью проекту "Репортёры".Она напомнила, что "в начале СВО украинское посольство в США отрабатывало на полную катушку: запросы к властям, сбор пожертвований от частников, оружие из техасских магазинов"."Только стволы почему-то оседали в Мексике, даже не доехав до Киева. Механизм простой: американское оружие, оформленное как "помощь Украине", уходило через границу в руки картелей. А те же самые люди, которые это организовывали, параллельно занимались вербовкой на местах. Сроки жали, план по "пушечному мясу" горел — в ход шли все, кого могли уговорить", — указала она.При этом сейчас, по её информации, наёмники возвращаются домой."Сейчас поток развернулся вспять. Мексиканцы, уехавшие воевать за Украину, массово возвращаются домой. Причины чисто экономические и прагматичные", — отмечала Кузнецова.Однако, как свидетельствуют видео с прошедшими боевые действия на Украине наёмниками, служба в ВСУ — это очень хорошая строка в "резюме" наёмника.Нельзя исключать и того, что сами картели будут отправлять некоторых своих боевиков на Украину для того, чтобы те набирались опыта. Тем более, что к перманентной войне картелей друг с другом скоро могут прибавиться и операции против США. 3 марта Южное командование Пентагона сообщило о начале военной операции против наркокартелей в Эквадоре."Эти операции являются ярким примером приверженности партнеров в Латинской Америке и Карибском бассейне борьбе с наркотерроризмом", – заявили в Пентагоне.В сообщении указывалось, что военные США и Эквадора вместе "предпринимают решительные действия для противостояния наркотеррористам, которые долгое время сеют террор, насилие и коррупцию среди граждан всего полушария".Судя по всему, Соединённые Штаты твёрдо намерены стать единственной значимой военной силой в Западном полушарии. А это значит, что хорошо обученные бойцы скоро станут весьма востребованными специалистами у картелей.И вполне возможна ситуация, когда по разные стороны фронта окажутся те, кто когда-то сообща атаковали российских военных.Подробнее о событиях в Мексике – в статье Александра Савко "Хаос в Мексике. Убит главарь наркокартеля, который "перенимал украинский опыт".
"Подарок" Трампу. Почему планы Минобороны Украины могут встревожить США

07:20 08.03.2026
 
В министерстве обороны Украины намерены привлечь к службе в ВСУ больше иностранцев. Эти планы могут навредить США
Министр обороны Украины Михаил Фёдоров на совместном брифинге со своей коллегой из Нидерландов Дилан Йешильгёз-Зегериус заявил о том, что Киев разрабатывает комплексный план для решения проблем с мобилизацией и случаями самовольного оставления части (СОЧ, укр. СЗЧ — Ред.).
Фёдоров заявил, что план уже разработан и прошёл "краш-тесты" во время обсуждений с командирами на фронте и военными экспертами. По каждому из проектов плана идёт активная работа. Одним из таких проектов станет расширение участия иностранцев в выполнении боевых задач.
"Наш комплексный план по решению проблем с СЗЧ и мобилизацией - он включает определенные решения о том, как сделать так, чтобы на Украине было больше иностранцев, и они также могли выполнять военные задачи", — подчеркнул министр.
Он также заявил, что конкретные шаги начнут публично озвучивать и внедрять уже в ближайшее время.
"В ближайшие месяцы вы увидите, как шаг за шагом мы начнем принимать конкретные решения. Мы уже начали много решений принимать, которые касаются других проблем... но параллельно мой фокус внимания лично находится сейчас на этом вопросе", — заявил Фёдоров.
Его слова уже вызвали недоверие у некоторых украинских военных и волонтёров. Среди последних критически выразился по поводу инициативы Фёдорова.
"Сейчас у определённой категории граждан началась чуть ли не эйфория, после заявления нового министра обороны об иностранцах. Они почему-то решили, что теперь мобилизация остановится и обойдутся без них", — отметил волонтёр, инструктор 151 учебного центра Роман Доник.
Он поспешил разочаровать украинцев. По его словам, "никакие иностранцы не решат вопросы с мобилизацией и ТЦК", особенно с учётом того, что на Украине мобилизуют свыше 30 тыс. человек в месяц, т. е. больше 1 тыс. человек в день.
"Не будет 200-500 тыс. иностранцев в ВСУ. Не будет. Не будет 200-500 тыс. мужчин с оружием, не понимающих нашего языка и наших законов. Никакое государство не сможет это контролировать имеющимися силами", — заявил Доник.
В другой заметке на своей странице в соцсетях он отметил, что "решить при помощи иностранцев проблемы ТЦК, мобилизации и СОЧ невозможно".
"Ведь это разные вещи, которые не пересекаются в этом мире в короткой перспективе. Разве что большинство армии сделать из украинцев. Тогда уменьшится нагрузка на граждан Украины. Но это из серии "зарплаты учителям по $4 тыс.", — указал Доник.
По его словам, можно попытаться решить проблему нехватки личного состава в армии за счёт иностранцев, "но это совсем другое".
"Сейчас какая-то непонятная подмена понятий. Структурный кризис внутри страны не решается наймом людей из-за границы. Ведь проблемы украинцев остаются. Как проблемы безответственности, так и проблемы утраченной "неотвратимости наказания". Но в первую очередь не решает проблемы тех, кто сейчас бессрочно в силах обороны добросовестно выполняет свою обязанность", — подчеркнул Доник.
Между тем, привлечение иностранцев в украинскую армию таит в себе ряд опасностей. И эти опасности угрожают не Украине.
Курсы повышения "квалификации"
Украина уже отметилась рядом преступлений против иностранных наёмников. Так, одного из них — бразильца Леала да Силву забили украинские военнослужащие. И это при том, что тот ещё не подписал контракт (подробнее об этом и других недавних происшествиях с наёмниками — в статье Дмитрия Ковалевича "Успокоить своих и обмануть иностранцев. Что говорят на Украине о планах привлекать больше наёмников").
Уже в 2023 году колумбийские наёмники жаловались на то, как к ним относились на Украине. Тогда в TikTok появились видео конфликта группы колумбийцев сотрудниками Главного управления разведки Минобороны Украины. Автор одного ролика за кадром рассказал, что украинцы избили наёмников. На втором видео колумбийский наёмник-инструктор жаловался что украинский военный "относился как к животным" к нему и его коллегам.
Несмотря на это, поток наёмников из Южной и Центральной Америки, желающих повоевать на Украине, не иссякает. Более того, невзирая на непростую ситуацию для украинских военных на фронте, поток латиноамериканцев, стремящихся примкнуть к украинскому войску, может вырасти.
Причина — недавние события в Мексике. Там после убийства главы крупнейшего мексиканского наркокартеля "Новое поколение Халиско" Рубена Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо, вспыхнула война картеля с мексиканскими силовиками. Примечательно, что последним в ликвидации Эль Менчо помогали американцы. Но это не страшило картель.
При чём здесь Украина? После начала боевых действий, появилось ряд видео, на которых боевики картеля хвастались нашивками в виде украинского флага.
"Просторы Интернета подарили очередной видеоролик с колумбийским наемником из "Нового поколения Халиско", который хвастается, что успел поработать и в Колумбии, и на Украине и вот теперь действует в Мексике. В комментариях народ сокрушается, что парень не остался на Украине навсегда, но выражает надежду, что скоро увидит другой ролик, где он будет совсем в другом виде в руках конкурентов. Учитывая такое активное желание сиять на камеру, до пенсии он явно не дотянет", — прокомментировала это видео специалист по проблематике борьбы с картелями в странах Центральной и Южной Америки, автор телеграм-канала "Секс, картели, Фрида Кало" Ольга Кузнецова.
Позднее появилась информация о том, что в Мексике картель "Новое поколение Халиско" использовал против силовиков то оружие, которое США передали Украине.
"Свидетельств того, что Украина как государство договаривалась с конкретным кланом, у меня нет. Но схема циркуляции оружия и людей прослеживается чёткая", — отмечала Кузнецова в интервью проекту "Репортёры".
Она напомнила, что "в начале СВО украинское посольство в США отрабатывало на полную катушку: запросы к властям, сбор пожертвований от частников, оружие из техасских магазинов".
"Только стволы почему-то оседали в Мексике, даже не доехав до Киева. Механизм простой: американское оружие, оформленное как "помощь Украине", уходило через границу в руки картелей. А те же самые люди, которые это организовывали, параллельно занимались вербовкой на местах. Сроки жали, план по "пушечному мясу" горел — в ход шли все, кого могли уговорить", — указала она.
При этом сейчас, по её информации, наёмники возвращаются домой.
"Сейчас поток развернулся вспять. Мексиканцы, уехавшие воевать за Украину, массово возвращаются домой. Причины чисто экономические и прагматичные", — отмечала Кузнецова.
Однако, как свидетельствуют видео с прошедшими боевые действия на Украине наёмниками, служба в ВСУ — это очень хорошая строка в "резюме" наёмника.
Нельзя исключать и того, что сами картели будут отправлять некоторых своих боевиков на Украину для того, чтобы те набирались опыта. Тем более, что к перманентной войне картелей друг с другом скоро могут прибавиться и операции против США. 3 марта Южное командование Пентагона сообщило о начале военной операции против наркокартелей в Эквадоре.
"Эти операции являются ярким примером приверженности партнеров в Латинской Америке и Карибском бассейне борьбе с наркотерроризмом", – заявили в Пентагоне.
В сообщении указывалось, что военные США и Эквадора вместе "предпринимают решительные действия для противостояния наркотеррористам, которые долгое время сеют террор, насилие и коррупцию среди граждан всего полушария".
Судя по всему, Соединённые Штаты твёрдо намерены стать единственной значимой военной силой в Западном полушарии. А это значит, что хорошо обученные бойцы скоро станут весьма востребованными специалистами у картелей.
И вполне возможна ситуация, когда по разные стороны фронта окажутся те, кто когда-то сообща атаковали российских военных.
Подробнее о событиях в Мексике – в статье Александра Савко "Хаос в Мексике. Убит главарь наркокартеля, который "перенимал украинский опыт".
