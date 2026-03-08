https://ukraina.ru/20260308/samaya-korotkaya-doroga-na-kiev-voennyy-ekspert-o-znachenii-beloberezovskogo-platsdarma-1076518818.html

"Самая короткая дорога на Киев": полковник Алехин о значении Белоберезовского плацдарма

Российские штурмовые группы продолжают теснить врага на севере, продвинувшись сразу в трех районах Сумской области. Под удар ВС РФ попали подразделения ВСУ в Харьковской области, включая националистическое формирование "Кракен"*. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2026-03-08T06:00

По информации аналитика, штурмовые группы группировки "Север" добились успеха на нескольких направлениях. Штурмовые группы группировки "Север" продвинулись одновременно в районах населенных пунктов Новая Сечь, Мирополье и Краснополье в Сумской области, сообщил Алехин."Кроме того, в Харьковской области под удар попали части двух механизированных и мотопехотной бригад, артиллерийское соединение, подразделения нацгвардии, силы теробороны, и бойцы националистического формирования "Кракен", — отметил эксперт.Алехин уточнил географию ударов. "Точечные удары фиксировались возле Печенегов, Циркунов, Мартового, Борщевой, Графского, Симоновки и Анискино", — добавил Алехин.Он также сообщил об освобождении очередного населенного пункта. "Штурмовыми подразделениями 80-й отдельной мотострелковой бригады 14-го армейского корпуса освобождено село Бобылевка (Глуховский район)", — заявил военный аналитик.Он подчеркнул, что это уже пятый населенный пункт в районе Белоберезовского плацдарма, из которых выбиты батальоны ВСУ из состава закарпатской 101-й отдельной бригады теробороны. "Кстати, в этих местах проходит самая короткая автомобильная дорога на Киев", — резюмировал Алехин.Полный текст авторской статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Под плотным огневым прикрытием авиации идут бои на всех участках фронта" на сайте Украина.ру.О любви к Родине, выборе между культурным и реальным фронтами, влиянии войны на личность, боевых задачах и проблемах киноиндустрии — в материале Игоря Гомольского "Режиссер и военнослужащий Кирилл Мировой: Когда война закончится нашей победой, я вернусь к творчеству" на сайте Украина.ру.* Запрещенная в России террористическая организация.

