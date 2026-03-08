"Самая короткая дорога на Киев": полковник Алехин о значении Белоберезовского плацдарма - 08.03.2026 Украина.ру
"Самая короткая дорога на Киев": полковник Алехин о значении Белоберезовского плацдарма
"Самая короткая дорога на Киев": полковник Алехин о значении Белоберезовского плацдарма
"Самая короткая дорога на Киев": полковник Алехин о значении Белоберезовского плацдарма
Российские штурмовые группы продолжают теснить врага на севере, продвинувшись сразу в трех районах Сумской области. Под удар ВС РФ попали подразделения ВСУ в Харьковской области, включая националистическое формирование "Кракен"*. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2026-03-08T06:00
2026-03-08T06:00
По информации аналитика, штурмовые группы группировки "Север" добились успеха на нескольких направлениях. Штурмовые группы группировки "Север" продвинулись одновременно в районах населенных пунктов Новая Сечь, Мирополье и Краснополье в Сумской области, сообщил Алехин."Кроме того, в Харьковской области под удар попали части двух механизированных и мотопехотной бригад, артиллерийское соединение, подразделения нацгвардии, силы теробороны, и бойцы националистического формирования "Кракен", — отметил эксперт.Алехин уточнил географию ударов. "Точечные удары фиксировались возле Печенегов, Циркунов, Мартового, Борщевой, Графского, Симоновки и Анискино", — добавил Алехин.Он также сообщил об освобождении очередного населенного пункта. "Штурмовыми подразделениями 80-й отдельной мотострелковой бригады 14-го армейского корпуса освобождено село Бобылевка (Глуховский район)", — заявил военный аналитик.Он подчеркнул, что это уже пятый населенный пункт в районе Белоберезовского плацдарма, из которых выбиты батальоны ВСУ из состава закарпатской 101-й отдельной бригады теробороны. "Кстати, в этих местах проходит самая короткая автомобильная дорога на Киев", — резюмировал Алехин.Полный текст авторской статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Под плотным огневым прикрытием авиации идут бои на всех участках фронта" на сайте Украина.ру.О любви к Родине, выборе между культурным и реальным фронтами, влиянии войны на личность, боевых задачах и проблемах киноиндустрии — в материале Игоря Гомольского "Режиссер и военнослужащий Кирилл Мировой: Когда война закончится нашей победой, я вернусь к творчеству" на сайте Украина.ру.* Запрещенная в России террористическая организация.
"Самая короткая дорога на Киев": полковник Алехин о значении Белоберезовского плацдарма

06:00 08.03.2026
 
© РИА Новости . Антон Вергун / Перейти в фотобанкСитуация в Белгородской области
Ситуация в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости . Антон Вергун
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Российские штурмовые группы продолжают теснить врага на севере, продвинувшись сразу в трех районах Сумской области. Под удар ВС РФ попали подразделения ВСУ в Харьковской области, включая националистическое формирование "Кракен"*. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
По информации аналитика, штурмовые группы группировки "Север" добились успеха на нескольких направлениях. Штурмовые группы группировки "Север" продвинулись одновременно в районах населенных пунктов Новая Сечь, Мирополье и Краснополье в Сумской области, сообщил Алехин.
"Кроме того, в Харьковской области под удар попали части двух механизированных и мотопехотной бригад, артиллерийское соединение, подразделения нацгвардии, силы теробороны, и бойцы националистического формирования "Кракен", — отметил эксперт.
Алехин уточнил географию ударов. "Точечные удары фиксировались возле Печенегов, Циркунов, Мартового, Борщевой, Графского, Симоновки и Анискино", — добавил Алехин.
Он также сообщил об освобождении очередного населенного пункта. "Штурмовыми подразделениями 80-й отдельной мотострелковой бригады 14-го армейского корпуса освобождено село Бобылевка (Глуховский район)", — заявил военный аналитик.
Он подчеркнул, что это уже пятый населенный пункт в районе Белоберезовского плацдарма, из которых выбиты батальоны ВСУ из состава закарпатской 101-й отдельной бригады теробороны. "Кстати, в этих местах проходит самая короткая автомобильная дорога на Киев", — резюмировал Алехин.
Полный текст авторской статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Под плотным огневым прикрытием авиации идут бои на всех участках фронта" на сайте Украина.ру.
О любви к Родине, выборе между культурным и реальным фронтами, влиянии войны на личность, боевых задачах и проблемах киноиндустрии — в материале Игоря Гомольского "Режиссер и военнослужащий Кирилл Мировой: Когда война закончится нашей победой, я вернусь к творчеству" на сайте Украина.ру.
* Запрещенная в России террористическая организация.
