Большой фильм о "Малыше". Художественная правда о спецоперации - 08.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260308/bolshoy-film-o-malyshe-khudozhestvennaya-pravda-o-spetsoperatsii-1076473402.html
Большой фильм о "Малыше". Художественная правда о спецоперации
Большой фильм о "Малыше". Художественная правда о спецоперации - 08.03.2026 Украина.ру
Большой фильм о "Малыше". Художественная правда о спецоперации
За 4 года СВО на Украине граница между вымыслом и хроникой стала очень тонкой: надо очень постараться чтобы эту грань не перейти и не скатиться в патриотический пафос и лубочный героизм. Наверное, именно поэтому художественных фильмов о спецоперации пока мало.
2026-03-08T07:15
2026-03-08T07:15
эксклюзив
юрий бардаш
авдеевка
россия
донецк
виталина симонова
сарик андреасян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/06/1076469745_482:168:1950:994_1920x0_80_0_0_868b8f7951ef2b91bfbacc6f17aad6fa.jpg
За последние несколько лет на экраны выходили все больше документальные ленты: "Я иду домой" о сражениях за Артемовск, "Оркестр Белого" о легендарном комбате, освобождавшем Авдеевку, "Битва за Мариуполь", "На краю бездны". Большинство этих фильмов сняты военными документалистами, погрузившими зрителя в реальную жизнь на передовой. А что за ней? Как живут люди далеко от фронта и почему они оказываются вдруг в гуще военных событий? Как война делает врагами родных братьев, как гражданские и военные вместе проходят через тяжелые испытания… Вот это камере военкора отразить трудно, она сосредоточена все же на событиях на ЛБС, работе штурмовиков и командиров, живых диалогах с бойцами.Поэтому военная драма "Малыш", которая вот уже неделю идет во всех кинотеатрах России, по своему большой творческий подвиг режиссеров, актеров, композиторов. Кстати, музыкальным продюсером ленты выступил Юрий Бардаш - певец и хореограф родом из Донецка. Поэтому много вещей из реальной жизни, например, клипы донецкого рэпера Димы ОМа перешли на большой экран и стали органичной частью фильма. А режиссером "Малыша" стал Андрей Симонов, за плечами которого уже военная мелодрама 20/22 - первый художественный метр на тему СВО. Опыт предыдущих съемок, безусловно, помог Симонову отточить и кастинг и сценарий. Главный персонаж "Малыш" в этот раз более гармоничный и брутальный. А сцена, когда отчим убивает своего пасынка на глазах у матери, заставляет и плакать, и ужасаться одновременно.За первые выходные ленту посмотрели более 92 тысяч зрителей. Да охват вроде бы небольшой, но это все же не "Чебурашка" и не "Простоквашино", собирающие за неделю миллиарды в прокате. Как справедливо отметила Полина Агуреева, сыгравшая роль матери "Малыша", "о фильмах, за которые не стыдно, редко услышишь после сьемок". А все потому, что мы живем в мире "прекрасного капитализма", где раскручиваются поделки Сарика Андреасяна, но не киноленты о подвигах российских военных. Возможно, пора исправлять этот перекос? Тем более, что на "Малыш" нельзя ходить с развлекательным настроением - тут нужна особая душевная чуткость, готовность рассмотреть и понять атмосферу СВО, оценить самоотверженность бойцов и понять, что движет добровольцами, которые бросив все, ушли воевать за Донбасс. А точнее - за Россию.В центре сюжета – история молодого парня из Донецка, который мечтал о славе музыканта, но принял решение пойти на фронт добровольцем. Прототипом главного героя стал Павел Черток, это один из самых молодых военнослужащих Донецкой Народной Республики. Он отправился на передовую в 18 лет. За свой юный возраст боец получил позывной "Малыш", в составе мотострелкового батальона он участвовал в десятках штурмов и зачисток, а также был трижды ранен.Главную роль исполнил актёр Глеб Калюжный, известный зрителям по фильмам "Первый на Олимпе", "Вампиры средней полосы", "Трудные подростки". Впрочем, и сам протитип героя - Павел Черток - появился в одном из эпизодов, как и пацаны из 5-го рейнджерского ДНР, которые обороняли Мариуполь. И это неудивительно: фильм не просто построен на реальных событиях, но и его сценарий разрабатывался совместно с участниками и очевидцами специальной военной операции. Считается, что военное кино преображает зрителя, заставляет его по другому посмотреть на многие события мирной жизни и войны. Но погружение в съемки меняет и актеров, которые проживают жизнь своих персонажей. В этом признался исполнитель главной роли фильма: "Я научился по-другому смотреть на себя и свою жизнь – действительно ценить разные её моменты, а ещё обрёл новых друзей и даже прошёл курс молодого бойца. Фильм "Малыш", безусловно, про любовь к своей семье и своему дому. А ещё он о судьбах солдат и офицеров, готовых отдавать свою жизнь за правое дело", - рассказал актёр. Кстати, сам Калюжный принял окончательное решение пойти в армию после съемок в фильме "Малыш" о событиях спецоперации, исправив, так сказать карму - в 2024-м на него завели уголовное дело из-за неявки по повестке в армию. Кстати, "понюхали пороху" не только киноартисты, но и музыканты, чьи песни и композиции звучат в "Малыше" - такова была задумка создателей. Если уж снимать кино про войну, так пусть в нем будут снимать и петь те, кто об СВО знает не по выпускам новостей. Поэтому, один из главных саундтреков к фильму оказался автобиографичным. Это песня "Высота", которую написал автор, исполнитель Сергей Нихаенко. В 2022 году луганский музыкант отправился добровольцем на фронт. Упоминаемая в песне "высота" - это реальное название позиций, на которых находилось его подразделение.Первыми фильм оценили военные корреспонденты, те, которые ежедневно, ежеминутно видят через "прицел" кинокамеры каждый миг СВО. Пожалуй, это наиболее честный и прямой взгляд на работу коллег-киношников. Но это не значит, что "Малыш" - фильм для своих, для посвященных в военную проблематику, и не цепляющий рядового зрителя. Наоборот, его как раз и советуют смотреть на широком экране, потому, что "этот фильм сделанный людьми с пониманием, дело не в том кто и как держит автомат и сколько названий подразделений прозвучало. Хотя есть там и пасхалки, что называется для своих. Это все не важно! Да, где-то очень реалистично, а где-то скорее художественно. Но наконец-то мы не видим лубочных героев с одной стороны против карикатуры с другой. Ну или просто поток розовых соплей, где непонятно где свои, где чужие, как во всяких там фильмах про любовь на стройке моста. Дэнэры, русские морпехи, мирные в Мариуполе, американцы и даже украинцы похожи на людей. Похожи на себя, какими мне запомнились в те дни. И, что ещё реже, у фильма есть месседж и идея. Не казённое перечисление ценностей согласно разнарядке, а то, что называется, смыслы", - пишет о "Малыше" военкор "Астрахань".Похожее мнение и у донецкого журналиста-военкора издания Украина.ру Игоря Гомольского: "Малыш" - это первый художественный фильм об СВО, который хорош не потому, что об СВО и не потому, что другие хуже. Это крепкая военная драма, авторы которой не только снимали от души и с желанием, но понимали, о чем снимают, имели прямые руки и даже талант. Нет, там есть странности и неточности, но если фильм интересный, то придираться желания нет. Просто следишь за персонажами, всячески сопереживаешь, где-то злишься, где-то смеешься. Ну, знаете, наслаждаешься просмотром. Сцена "танцевать люблю", с моей дилетантской точки зрения, вообще идеальна".Мнение зрителей пока только формируется - ведь фильм в прокате всего две недели. Но большинство посмотревших "Малыша" уверены, что его успех в честной искренней игре актеров, отсутствии цензуры, правильном выборе локации и обсуждении крайне значимых тем - о том как война танками проходит до судьбам и душам людей по обе стороны фронта, как меняется переоценка ценностей в зависимости от близости ЛБС. Многие также спорят, почему в фильмах об СВО чаще всего показывают освобождение "Марика", и просят снять такое же откровенное, без купюр, кино про Авдеевку и Угледар, про Шахтерск и Покровск, cправедливо полагая, что каждый освобожденный метр донецкой земли, и подвиг каждого воина и добровольца должны стать сюжетом для отдельного художественного фильма. Ну, а в чем не сомневается никто, так это в том, что "Малыш" непременно надо показывать школьникам. И не только потому, что в центре сюжета история о подростке, для которого семья и верность себе важнее любых громких слов. В "Малыше" нет картонных героев, а есть живые люди и их страхи, есть пацаны, которые ежедневно уходят на смерть и на подвиг, о чем надо знать и помнить. В конце-концов, у каждого поколения есть свой фильм о войне. Для кого-то это "Иди и смотри", для кого-то "Они сражались за родину", но для поколения СВО это, наверняка уже фильм "Малыш".О других событиях культурной жизни - в статье Скандалы Берлинале, голливудский образ России, "А зори стали тише". События культуры
авдеевка
россия
донецк
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Елена Кирюшкина
Елена Кирюшкина
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/06/1076469745_217:0:1950:1300_1920x0_80_0_0_0a5849f268c1574ad80a3a229011e57e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, юрий бардаш, авдеевка, россия, донецк, виталина симонова, сарик андреасян
Эксклюзив, Юрий Бардаш, Авдеевка, Россия, Донецк, Виталина Симонова, Сарик Андреасян

Большой фильм о "Малыше". Художественная правда о спецоперации

07:15 08.03.2026
 
© Фото : tavrida.ar
- РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© Фото : tavrida.ar
Читать в
ДзенTelegram
Елена Кирюшкина
Все материалы
За 4 года СВО на Украине граница между вымыслом и хроникой стала очень тонкой: надо очень постараться чтобы эту грань не перейти и не скатиться в патриотический пафос и лубочный героизм. Наверное, именно поэтому художественных фильмов о спецоперации пока мало.
За последние несколько лет на экраны выходили все больше документальные ленты: "Я иду домой" о сражениях за Артемовск, "Оркестр Белого" о легендарном комбате, освобождавшем Авдеевку, "Битва за Мариуполь", "На краю бездны". Большинство этих фильмов сняты военными документалистами, погрузившими зрителя в реальную жизнь на передовой. А что за ней? Как живут люди далеко от фронта и почему они оказываются вдруг в гуще военных событий? Как война делает врагами родных братьев, как гражданские и военные вместе проходят через тяжелые испытания… Вот это камере военкора отразить трудно, она сосредоточена все же на событиях на ЛБС, работе штурмовиков и командиров, живых диалогах с бойцами.
Поэтому военная драма "Малыш", которая вот уже неделю идет во всех кинотеатрах России, по своему большой творческий подвиг режиссеров, актеров, композиторов. Кстати, музыкальным продюсером ленты выступил Юрий Бардаш - певец и хореограф родом из Донецка. Поэтому много вещей из реальной жизни, например, клипы донецкого рэпера Димы ОМа перешли на большой экран и стали органичной частью фильма. А режиссером "Малыша" стал Андрей Симонов, за плечами которого уже военная мелодрама 20/22 - первый художественный метр на тему СВО. Опыт предыдущих съемок, безусловно, помог Симонову отточить и кастинг и сценарий. Главный персонаж "Малыш" в этот раз более гармоничный и брутальный. А сцена, когда отчим убивает своего пасынка на глазах у матери, заставляет и плакать, и ужасаться одновременно.
За первые выходные ленту посмотрели более 92 тысяч зрителей. Да охват вроде бы небольшой, но это все же не "Чебурашка" и не "Простоквашино", собирающие за неделю миллиарды в прокате. Как справедливо отметила Полина Агуреева, сыгравшая роль матери "Малыша", "о фильмах, за которые не стыдно, редко услышишь после сьемок". А все потому, что мы живем в мире "прекрасного капитализма", где раскручиваются поделки Сарика Андреасяна, но не киноленты о подвигах российских военных. Возможно, пора исправлять этот перекос? Тем более, что на "Малыш" нельзя ходить с развлекательным настроением - тут нужна особая душевная чуткость, готовность рассмотреть и понять атмосферу СВО, оценить самоотверженность бойцов и понять, что движет добровольцами, которые бросив все, ушли воевать за Донбасс. А точнее - за Россию.
В центре сюжета – история молодого парня из Донецка, который мечтал о славе музыканта, но принял решение пойти на фронт добровольцем. Прототипом главного героя стал Павел Черток, это один из самых молодых военнослужащих Донецкой Народной Республики. Он отправился на передовую в 18 лет. За свой юный возраст боец получил позывной "Малыш", в составе мотострелкового батальона он участвовал в десятках штурмов и зачисток, а также был трижды ранен.
Главную роль исполнил актёр Глеб Калюжный, известный зрителям по фильмам "Первый на Олимпе", "Вампиры средней полосы", "Трудные подростки". Впрочем, и сам протитип героя - Павел Черток - появился в одном из эпизодов, как и пацаны из 5-го рейнджерского ДНР, которые обороняли Мариуполь.
И это неудивительно: фильм не просто построен на реальных событиях, но и его сценарий разрабатывался совместно с участниками и очевидцами специальной военной операции. Считается, что военное кино преображает зрителя, заставляет его по другому посмотреть на многие события мирной жизни и войны. Но погружение в съемки меняет и актеров, которые проживают жизнь своих персонажей. В этом признался исполнитель главной роли фильма: "Я научился по-другому смотреть на себя и свою жизнь – действительно ценить разные её моменты, а ещё обрёл новых друзей и даже прошёл курс молодого бойца. Фильм "Малыш", безусловно, про любовь к своей семье и своему дому. А ещё он о судьбах солдат и офицеров, готовых отдавать свою жизнь за правое дело", - рассказал актёр.
Кстати, сам Калюжный принял окончательное решение пойти в армию после съемок в фильме "Малыш" о событиях спецоперации, исправив, так сказать карму - в 2024-м на него завели уголовное дело из-за неявки по повестке в армию. Кстати, "понюхали пороху" не только киноартисты, но и музыканты, чьи песни и композиции звучат в "Малыше" - такова была задумка создателей. Если уж снимать кино про войну, так пусть в нем будут снимать и петь те, кто об СВО знает не по выпускам новостей. Поэтому, один из главных саундтреков к фильму оказался автобиографичным. Это песня "Высота", которую написал автор, исполнитель Сергей Нихаенко. В 2022 году луганский музыкант отправился добровольцем на фронт. Упоминаемая в песне "высота" - это реальное название позиций, на которых находилось его подразделение.
Первыми фильм оценили военные корреспонденты, те, которые ежедневно, ежеминутно видят через "прицел" кинокамеры каждый миг СВО. Пожалуй, это наиболее честный и прямой взгляд на работу коллег-киношников. Но это не значит, что "Малыш" - фильм для своих, для посвященных в военную проблематику, и не цепляющий рядового зрителя. Наоборот, его как раз и советуют смотреть на широком экране, потому, что "этот фильм сделанный людьми с пониманием, дело не в том кто и как держит автомат и сколько названий подразделений прозвучало. Хотя есть там и пасхалки, что называется для своих. Это все не важно! Да, где-то очень реалистично, а где-то скорее художественно. Но наконец-то мы не видим лубочных героев с одной стороны против карикатуры с другой. Ну или просто поток розовых соплей, где непонятно где свои, где чужие, как во всяких там фильмах про любовь на стройке моста. Дэнэры, русские морпехи, мирные в Мариуполе, американцы и даже украинцы похожи на людей. Похожи на себя, какими мне запомнились в те дни. И, что ещё реже, у фильма есть месседж и идея. Не казённое перечисление ценностей согласно разнарядке, а то, что называется, смыслы", - пишет о "Малыше" военкор "Астрахань".
Похожее мнение и у донецкого журналиста-военкора издания Украина.ру Игоря Гомольского: "Малыш" - это первый художественный фильм об СВО, который хорош не потому, что об СВО и не потому, что другие хуже. Это крепкая военная драма, авторы которой не только снимали от души и с желанием, но понимали, о чем снимают, имели прямые руки и даже талант. Нет, там есть странности и неточности, но если фильм интересный, то придираться желания нет. Просто следишь за персонажами, всячески сопереживаешь, где-то злишься, где-то смеешься. Ну, знаете, наслаждаешься просмотром. Сцена "танцевать люблю", с моей дилетантской точки зрения, вообще идеальна".
Мнение зрителей пока только формируется - ведь фильм в прокате всего две недели. Но большинство посмотревших "Малыша" уверены, что его успех в честной искренней игре актеров, отсутствии цензуры, правильном выборе локации и обсуждении крайне значимых тем - о том как война танками проходит до судьбам и душам людей по обе стороны фронта, как меняется переоценка ценностей в зависимости от близости ЛБС. Многие также спорят, почему в фильмах об СВО чаще всего показывают освобождение "Марика", и просят снять такое же откровенное, без купюр, кино про Авдеевку и Угледар, про Шахтерск и Покровск, cправедливо полагая, что каждый освобожденный метр донецкой земли, и подвиг каждого воина и добровольца должны стать сюжетом для отдельного художественного фильма.
Ну, а в чем не сомневается никто, так это в том, что "Малыш" непременно надо показывать школьникам. И не только потому, что в центре сюжета история о подростке, для которого семья и верность себе важнее любых громких слов. В "Малыше" нет картонных героев, а есть живые люди и их страхи, есть пацаны, которые ежедневно уходят на смерть и на подвиг, о чем надо знать и помнить. В конце-концов, у каждого поколения есть свой фильм о войне. Для кого-то это "Иди и смотри", для кого-то "Они сражались за родину", но для поколения СВО это, наверняка уже фильм "Малыш".
О других событиях культурной жизни - в статье Скандалы Берлинале, голливудский образ России, "А зори стали тише". События культуры
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивЮрий БардашАвдеевкаРоссияДонецкВиталина СимоноваСарик Андреасян
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
07:33"Герани" атаковали цели в регионах Украины. Новости к этому часу
07:30Княгиня в погонах. Дочь "Гамлета русской революции" на службе украинцев
07:25ВСУ нанесли удары по российским регионам. Новости к этому часу
07:20"Подарок" Трампу. Почему планы Минобороны Украины могут встревожить США
07:15Большой фильм о "Малыше". Художественная правда о спецоперации
07:10Александр Казаков: Европа готовится воевать с Россией в Балтийском море, поэтому надо ее перехитрить
07:00Сами вы "ватники". Ирина Верхуша о том, что победить русский народ нельзя ни пулей, ни морозом
06:00"Самая короткая дорога на Киев": полковник Алехин о значении Белоберезовского плацдарма
05:45"Прессе дали поснимать гробы": Крапивник рассказал, как Пентагон скрывает реальные потери
05:35Европейцы думают, что "медведь" туп и слаб. Эксперты и политики об угрозе новой мировой войны
05:20"Следующими будем мы": Крапивник призвал остановить агрессию США и Израиля в Иране
05:10"Атакованы пять бригад ВСУ": Алехин об успехах группировки "Запад" на Харьковском направлении
05:00Станислав Крапивник: У США кончаются ракеты, Трамп врет о "бесконечных запасах" оружия у США
04:45"Бойцы выбили противника из Дробышево": эксперт про успехи ВС РФ на Купянском направлении
04:30Освобождение Бобылевки и наступление ВС РФ в Сумской области: Алехин о ситуации на севере
04:15"Нет ни людей, ни ресурсов": офицер ВС США оценил перспективы сухопутной операции США в Иране
21:52Кто бы сомневался: Европа естественно обманула Украину при первой угрозе
18:35"Лузер Ближнего Востока", обещание "очень серьёзного удара" и проблемы с Баку. Итоги 7 марта
17:44Британия и США стягивают авианосные группы к Ближнему Востоку
17:38Иран обвинил США в ударе по опреснительной станции на острове Гешм
Лента новостейМолния