Большой фильм о "Малыше". Художественная правда о спецоперации

За 4 года СВО на Украине граница между вымыслом и хроникой стала очень тонкой: надо очень постараться чтобы эту грань не перейти и не скатиться в патриотический пафос и лубочный героизм. Наверное, именно поэтому художественных фильмов о спецоперации пока мало.

За последние несколько лет на экраны выходили все больше документальные ленты: "Я иду домой" о сражениях за Артемовск, "Оркестр Белого" о легендарном комбате, освобождавшем Авдеевку, "Битва за Мариуполь", "На краю бездны". Большинство этих фильмов сняты военными документалистами, погрузившими зрителя в реальную жизнь на передовой. А что за ней? Как живут люди далеко от фронта и почему они оказываются вдруг в гуще военных событий? Как война делает врагами родных братьев, как гражданские и военные вместе проходят через тяжелые испытания… Вот это камере военкора отразить трудно, она сосредоточена все же на событиях на ЛБС, работе штурмовиков и командиров, живых диалогах с бойцами.Поэтому военная драма "Малыш", которая вот уже неделю идет во всех кинотеатрах России, по своему большой творческий подвиг режиссеров, актеров, композиторов. Кстати, музыкальным продюсером ленты выступил Юрий Бардаш - певец и хореограф родом из Донецка. Поэтому много вещей из реальной жизни, например, клипы донецкого рэпера Димы ОМа перешли на большой экран и стали органичной частью фильма. А режиссером "Малыша" стал Андрей Симонов, за плечами которого уже военная мелодрама 20/22 - первый художественный метр на тему СВО. Опыт предыдущих съемок, безусловно, помог Симонову отточить и кастинг и сценарий. Главный персонаж "Малыш" в этот раз более гармоничный и брутальный. А сцена, когда отчим убивает своего пасынка на глазах у матери, заставляет и плакать, и ужасаться одновременно.За первые выходные ленту посмотрели более 92 тысяч зрителей. Да охват вроде бы небольшой, но это все же не "Чебурашка" и не "Простоквашино", собирающие за неделю миллиарды в прокате. Как справедливо отметила Полина Агуреева, сыгравшая роль матери "Малыша", "о фильмах, за которые не стыдно, редко услышишь после сьемок". А все потому, что мы живем в мире "прекрасного капитализма", где раскручиваются поделки Сарика Андреасяна, но не киноленты о подвигах российских военных. Возможно, пора исправлять этот перекос? Тем более, что на "Малыш" нельзя ходить с развлекательным настроением - тут нужна особая душевная чуткость, готовность рассмотреть и понять атмосферу СВО, оценить самоотверженность бойцов и понять, что движет добровольцами, которые бросив все, ушли воевать за Донбасс. А точнее - за Россию.В центре сюжета – история молодого парня из Донецка, который мечтал о славе музыканта, но принял решение пойти на фронт добровольцем. Прототипом главного героя стал Павел Черток, это один из самых молодых военнослужащих Донецкой Народной Республики. Он отправился на передовую в 18 лет. За свой юный возраст боец получил позывной "Малыш", в составе мотострелкового батальона он участвовал в десятках штурмов и зачисток, а также был трижды ранен.Главную роль исполнил актёр Глеб Калюжный, известный зрителям по фильмам "Первый на Олимпе", "Вампиры средней полосы", "Трудные подростки". Впрочем, и сам протитип героя - Павел Черток - появился в одном из эпизодов, как и пацаны из 5-го рейнджерского ДНР, которые обороняли Мариуполь. И это неудивительно: фильм не просто построен на реальных событиях, но и его сценарий разрабатывался совместно с участниками и очевидцами специальной военной операции. Считается, что военное кино преображает зрителя, заставляет его по другому посмотреть на многие события мирной жизни и войны. Но погружение в съемки меняет и актеров, которые проживают жизнь своих персонажей. В этом признался исполнитель главной роли фильма: "Я научился по-другому смотреть на себя и свою жизнь – действительно ценить разные её моменты, а ещё обрёл новых друзей и даже прошёл курс молодого бойца. Фильм "Малыш", безусловно, про любовь к своей семье и своему дому. А ещё он о судьбах солдат и офицеров, готовых отдавать свою жизнь за правое дело", - рассказал актёр. Кстати, сам Калюжный принял окончательное решение пойти в армию после съемок в фильме "Малыш" о событиях спецоперации, исправив, так сказать карму - в 2024-м на него завели уголовное дело из-за неявки по повестке в армию. Кстати, "понюхали пороху" не только киноартисты, но и музыканты, чьи песни и композиции звучат в "Малыше" - такова была задумка создателей. Если уж снимать кино про войну, так пусть в нем будут снимать и петь те, кто об СВО знает не по выпускам новостей. Поэтому, один из главных саундтреков к фильму оказался автобиографичным. Это песня "Высота", которую написал автор, исполнитель Сергей Нихаенко. В 2022 году луганский музыкант отправился добровольцем на фронт. Упоминаемая в песне "высота" - это реальное название позиций, на которых находилось его подразделение.Первыми фильм оценили военные корреспонденты, те, которые ежедневно, ежеминутно видят через "прицел" кинокамеры каждый миг СВО. Пожалуй, это наиболее честный и прямой взгляд на работу коллег-киношников. Но это не значит, что "Малыш" - фильм для своих, для посвященных в военную проблематику, и не цепляющий рядового зрителя. Наоборот, его как раз и советуют смотреть на широком экране, потому, что "этот фильм сделанный людьми с пониманием, дело не в том кто и как держит автомат и сколько названий подразделений прозвучало. Хотя есть там и пасхалки, что называется для своих. Это все не важно! Да, где-то очень реалистично, а где-то скорее художественно. Но наконец-то мы не видим лубочных героев с одной стороны против карикатуры с другой. Ну или просто поток розовых соплей, где непонятно где свои, где чужие, как во всяких там фильмах про любовь на стройке моста. Дэнэры, русские морпехи, мирные в Мариуполе, американцы и даже украинцы похожи на людей. Похожи на себя, какими мне запомнились в те дни. И, что ещё реже, у фильма есть месседж и идея. Не казённое перечисление ценностей согласно разнарядке, а то, что называется, смыслы", - пишет о "Малыше" военкор "Астрахань".Похожее мнение и у донецкого журналиста-военкора издания Украина.ру Игоря Гомольского: "Малыш" - это первый художественный фильм об СВО, который хорош не потому, что об СВО и не потому, что другие хуже. Это крепкая военная драма, авторы которой не только снимали от души и с желанием, но понимали, о чем снимают, имели прямые руки и даже талант. Нет, там есть странности и неточности, но если фильм интересный, то придираться желания нет. Просто следишь за персонажами, всячески сопереживаешь, где-то злишься, где-то смеешься. Ну, знаете, наслаждаешься просмотром. Сцена "танцевать люблю", с моей дилетантской точки зрения, вообще идеальна".Мнение зрителей пока только формируется - ведь фильм в прокате всего две недели. Но большинство посмотревших "Малыша" уверены, что его успех в честной искренней игре актеров, отсутствии цензуры, правильном выборе локации и обсуждении крайне значимых тем - о том как война танками проходит до судьбам и душам людей по обе стороны фронта, как меняется переоценка ценностей в зависимости от близости ЛБС. Многие также спорят, почему в фильмах об СВО чаще всего показывают освобождение "Марика", и просят снять такое же откровенное, без купюр, кино про Авдеевку и Угледар, про Шахтерск и Покровск, cправедливо полагая, что каждый освобожденный метр донецкой земли, и подвиг каждого воина и добровольца должны стать сюжетом для отдельного художественного фильма. Ну, а в чем не сомневается никто, так это в том, что "Малыш" непременно надо показывать школьникам. И не только потому, что в центре сюжета история о подростке, для которого семья и верность себе важнее любых громких слов. В "Малыше" нет картонных героев, а есть живые люди и их страхи, есть пацаны, которые ежедневно уходят на смерть и на подвиг, о чем надо знать и помнить. В конце-концов, у каждого поколения есть свой фильм о войне. Для кого-то это "Иди и смотри", для кого-то "Они сражались за родину", но для поколения СВО это, наверняка уже фильм "Малыш".

