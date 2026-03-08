https://ukraina.ru/20260308/1076484988.html

Александр Казаков: Европа готовится воевать с Россией в Балтийском море, поэтому надо ее перехитрить

Александр Казаков: Европа готовится воевать с Россией в Балтийском море, поэтому надо ее перехитрить - 08.03.2026 Украина.ру

Александр Казаков: Европа готовится воевать с Россией в Балтийском море, поэтому надо ее перехитрить

Если в этом году украинский конфликт закончится (до лета на дипломатическом фронте или к концу года на полях сражений), у нас освободятся силы и время, чтобы заняться НАТО в Балтийском море. Балтика нас не минует. Мы не можем ее обойти. Мы не можем допустить, чтобы Балтика была внутренним морем НАТО

2026-03-08T07:10

2026-03-08T07:10

2026-03-08T07:10

интервью

сша

европа

россия

дональд трамп

александр казаков

владимир путин

нато

балтика

эстония

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/1b/1069269332_24:0:776:423_1920x0_80_0_0_5a0bb6c173571a68d0663e1ca9ffc937.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков- Александр Юрьевич, как вы оцениваете перспективы переговорного процесса по Украине после нападения США и Израиля на Иран? Американцы с Ираном тоже вели переговоры, и сами видите, к чему это привело.- Эти ситуации нельзя сравнивать. Сергей Лавров недавно рассказывал, что Марко Рубио во время личных встреч говорил ему открытым текстом: "США, при всем своем пароксизме величия, готовы разговаривать и договариваться с другими великими державами". Тут они рамсы не путают.- Великие державы – это ядерные державы?- Нет. КНДР ядерная держава, но не великая. Великая держава – это когда у тебя есть воля.Что демонстрирует Трамп в этом году? Он показывает, что такое силовая политика великой державы. Он сначала стреляет, потом разговаривает. "Мир через силу" — это же его лозунг. Причем "мир через силу" необязательно означает "мир после войны". В ходе прошлогодних перестрелок Ирана с Израилем это было четко показано. Один удар, и войны нет.При этом есть страны второго и третьего порядка, которые демонстрируют качества великих держав. У них есть политическая воля. Переступить порог от переговоров к тому, чтобы отстаивать свои интересы силой, могут очень мало стран. И это не зависит от того, какая у них территория и размер ВВП. В этом плане КНДР подходит. Причем КНДР пока этого не сделала, но все знают, что она это сделает, не задумываясь.Впервые это сделала Россия. Мы это продемонстрировали громогласно. С этого начался новый мир. Даже не в 2022 году, а в 2014 году. Крым и Донбасс – это реализация собственных интересов. "Если вы не готовы разговаривать, мы идем к вам". И сейчас Трамп тоже вторым номером работает.Кроме России и США больше нет великих держав. Китай здесь не подходит. У него нет этой воли. Он упустил десяток подходящих моментов, когда надо было решать вопрос с Тайванем. Несмотря на то, что Тайвань для Си Цзиньпина – это больше, чем для нас Крым. Без Тайваня у Си Цзипьна нет перспектив. Именно поэтому он начал чистки в армии.Китай – это все же нация торговцев. Они надеются, что им все само упадет в руки. Они не демонстрируют воли к тому, чтобы настаивать на своей позиции при помощи силы. Грубо говоря, они не угрожают США. Мы угрожаем. Мы давно оформили угрозу, а Китай нет. Китай наращивает свои вооруженные силы, надеясь, что США это заметят и испугаются. Он не проводит учения у берегов Калифорнии и баз США в Тихом океане.Также великая держава – это экономика, которая может обеспечить применение военного могущества. Кстати, тут недавно до Стармера дошло то, о чем мы говорили все эти годы: "Наш совокупный ВВП в десять раз больше российского. Но это не значит, что мы в десять раз сильнее". Потому что если нам хватает ресурсов, чтобы направить их в одном направлении, мы можем воевать со всем Западом. Мы это показали. Запад проигрывает.Трамп заявляет свое место громко и шумно. Правда, меня удивляет, зачем он в иранскую авантюру ввязался. Это надо было делать летом. Я еще вечером 28 февраля сказал своим подписчикам: "Трамп проиграл. Не получилось у него ничего". До открытия рынков 1 марта повоевали, и валить надо было оттуда. Израиля все равно не будет. Он мешает обустройству евразийской безопасности, потому что все время провоцирует агрессию. Договариваться с ним невозможно.Иран с США тоже договариваться не будет. Он дождется технического поражения Трампа. Причем персы умные. Они не будут конвертировать это в политическую победу.- И все-таки, на паузе ли сейчас переговоры по Украине?- С Украиной – да. С США – нет. Когда война против Ирана будет на излете, мы услышим сигналы. И, может быть, в результате иранского конфликта удастся добиться идеальной конфигурации для США. Они просто ведут переговоры с Россией, а Украина за скобками. Это будет сложно. Но я в этом плане на Путина надеюсь. Ему нужен результат.Вообще у нас есть три трека переговоров: экономический, МИДовский и украинский.Я не понимаю, почему по МИДовскому вопросу США ничего не сделали, хотя этот шаг самый легкий. Что мешает восстановить работу консульств и вернуть нашу украденную дипломатическую собственность? Пусть хотя бы обещания публичные дали на этот счет. Дескать, надо документы оформить, а потом тянуть целый год.С авиасообщением сложнее. Для восстановления авиасообщения между Москвой и Вашингтоном надо нагнуть европейцев. Как мы будем летать? У нас же закрыто воздушное пространство над всей Европой и много где еще.Украинский трек в глухом тупике. Там уже разговаривать не о чем. Слава богу, мы выдержали многолетний прессинг и не съехали ни с одного пункта. А то, что происходит в Женеве и Абу-Даби – это не переговоры, а трехсторонние консультации по подготовке двухстороннего меморандума. Эти пункты – основа для меморандума. Но это не основа для мирного соглашения. Мирное соглашение – это "Стамбул-1". Документ назывался о "Постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности для Украины". Причем весь Совбез ООН был гарантом этой безопасности.Более того, в этом документе было приложение по каждой главе. Первое – демилитаризация. Второе – денацификация. И там был еще последний пункт, который в перечне всегда упоминается, а его нигде нет – карта Украины. Никто карту не видел, а она была.Таким образом, задача этих групп – подписать меморандум. Мы же в Стамбуле передали им меморандум, но они его проигнорировали. Так вот теперь речь идет о другом варианте меморандума, который стороны подпишут и парафируют. Для этого президенты не нужны. Строго говоря, это продавливание компромиссов. Когда мы с помощью США продавим Украину на выход из Донбасса, появится меморандум. И тогда на стол ложатся другие документы. Прежде всего, мирное соглашение. Это огромное количество пунктов, а не вот этот фиговый листок.И вот тогда уже начнутся реальные переговоры о мире.Повторюсь, нам не о чем переживать. Все наши цели и задачи будут в том документы.- С этим разобрались. Но тут европейцы на сцену выходят и говорят: "А мы когда на сцену выйдем? Мы же тоже проплачивали этот праздник".- Путин на Валдае осенью прошлого года про Европу все сказал: "Это затухающий центр, который находится на периферии исторического развития". Нет у нее никаких шансов. Даже провокации не помогут. Европа постепенно переключается на свои внутренние проблемы и внутреннюю грызню. Они вроде бы готовят новую неожиданную Антанту (Британия, Франция, Германия), чтобы воевать с нами.- Есть ли у них на это время?- Они думают, что есть. Но тут уже все от нас зависит. Дадим ли мы им время и возможность?Раньше я иронично относился к желанию Европы с нами воевать. Но теперь вижу, что это опасно. Они поставили правильные и адекватные цели. А это уже полдела. Мы не должны дать им возможность их реализовать. Надо разрушить их до того, как они сконцентрируются. Если они все вместе соберутся, это будет серьезная сила. Одно армия, одно европейское командование и один вид танка, а не внутренняя конкуренция и раздергивание ресурсов. Это очень опасно.Кстати, тут не надо пенять на США. Это наши евразийские дела.Нам важно этого не допустить. Мы и не допустим.- А европейцы ответили себе на вопрос, для чего им воевать с Россией?- Этот затухающий центр хочет загореться снова.Я недавно слушал выступление одного очень известного трейдера, который консультировал всех: от Буша до Горбачева. И Трампа он знает. Он сказал: "Полгода назад я катался по Европе. Разговаривал с Макроном и остальными. Они реально верят, что победят Россию и за счет ресурсов России вернутся в историю".Повторюсь, если они сумеют собраться, это будет для нас серьезный вызов. Бить надо на взелете.Если в этом году украинский конфликт закончится (до лета на дипломатическом фронте или к концу года на полях сражений), у нас освободятся силы и время, чтобы заняться НАТО в Балтийском море. Балтика нас не минует. Мы не можем ее обойти. Мы не можем допустить, чтобы Балтика была внутренним морем НАТО.Я об этом талдычу много лет. Не потому, что я родился в Риге, и у меня к ним личные счеты. Тем более, что война, скорее всего, будет в Эстонии или Литве. Самый простой вариант – перейти мост из Ивангорода в Нарву. Нарва – это 95% русских, подвергающихся дискриминации. Дальше ходить не надо. Пальцем ткни, и оно все само посыплется.Европейцы ждут, что мы ответим на их расширение именно на море. Они считают, что это будет военно-морской флот и ВКС. Значит, надо их обмануть. Просто перейти мост.Я бы даже сказал, что угрозы со стороны Европы – это как матрешка. То, что они нашли выход – это в целом для нас опасно. Если мы разобьем этот их замысел, на месте этого придет другая опасность. В частности, я не верю в пророссийские взгляды "Альтернативы для Германии". Ультраправая популистская партия в Германии не может быть пророссийской. Это как пророссийские бандеровцы. Мы разрушим это, а придет то? Что от этого изменится? Ну завалят они Евросоюз. Так он и без них завалится. А в то, что они демонтируют НАТО, я не верю.Военная инфраструктура НАТО и наш ультиматум от декабря 2021 года? Как те на него отреагировали, мы знаем. А как отреагирует какая-нибудь Мари Ле Пен? Она откажется убрать от наших границ французское железо? Нет, конечно.Да, сейчас они там ситуативно выгодны. Они мешают тем, кто хочет с нами воевать. Трамп тоже для нас ситуативный союзник. А завтра – нет. Наши интересы во всех средах не могут совпадать больше, чем на 50%.В этом плане война в Иране нам выгодна только потому, что Иран однозначно устоит. Если бы было понятно, что он не устоит, эта проблема была бы хуже украинской. Спасибо иранскому народу и руководству за то, что у них хватило воли сопротивляться и правильно выстроить это сопротивление.Также по теме - в материале Кристины Черкасовой: Европа перед выбором: иранская авантюра Трампа или украинский кризис.

https://ukraina.ru/20260208/1075306131.html

сша

европа

россия

балтика

эстония

украина

иран

китай

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Александр Порунов

Александр Порунов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, сша, европа, россия, дональд трамп, александр казаков, владимир путин, нато, балтика, эстония, флот, вкс, украина, переговоры, иран, китай