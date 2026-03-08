https://ukraina.ru/20260308/1044128626.html

8 марта: за что на Украине так не любят США?

8 марта: за что на Украине так не любят США? - 08.03.2026 Украина.ру

8 марта: за что на Украине так не любят США?

Не смотря на все усилия по отмене "коммунистического" праздника 8 марта он, формально, до сих пор остаётся в календаре в качестве государственного. Единственно, что из-за военного положения в этом (равно как в 2022, 2023 и 2024 годах) выходного дня не будет

2026-03-08T08:00

2026-03-08T08:00

2026-03-08T08:00

история

история

история ссср

права женщин

женщины

праздники

феминизм

украина

сша

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102181/86/1021818663_0:131:3175:1917_1920x0_80_0_0_ffe5c096cf51cf2d7e05f72729e4acab.jpg

На Украине борьба за отмену "оккупационного праздника" 8 марта ведётся, как минимум, с 2015 года. Предлагалось отменить 8 марта и ввести вместо него День украинской женщины 25 февраля (это день рождения Леси Украинки). Кроме того, выходным должно быть 9 марта – день рождения Тараса Шевченко.По мнению сторонников отмены праздника 8 марта был "установлен в Украине по принуждению оккупационного советского режима по инициативе Клары Цеткин, и был приурочен к Февральской революции в России в 1917 году" (отметим, что в СССР к февральской революции принципиально ничего не приурачивалось);- 8 марта "использовался советским режимом для пропаганды коммунистической модели поведения женщины и советского взгляда на место женщины в обществе" (вот, например, активное и пассивное избирательное право – явный же пережиток "совка");- "вместо искусственного праздника 8 марта лучше отмечать День украинской женщины 25 февраля в день рождения Леси Украинки – одной из самых выдающихся украинок в истории" (бездетной лесбиянки);- "выходной день 8 марта вредит экономике Украины" (выходной 9 марта экономику Украины только поднимает).Впрочем – обратимся к истории. 8 марта, так же, как и 1 мая, имеет американское происхождение – в это день в 1857 году (по старому стилю) состоялся марш протеста нью-йоркских текстильщиц, получивший название "марш кастрюль". Повод: низкие заработки и плохие условия труда.Следующий раз эта дата была использована активистками социал-демократической организации в том же Нью-Йорке в 1908 году, а в 1909 году Социалистическая партия Америки провозгласила Национальным женским днём последнее воскресенье февраля. В 1908-м последнее воскресенье февраля попало на 23, что соответствовало 8 марта по новому стилю. Надо отметить, что в литературе большая путаница из-за смены стилей и общей неточности дат различных событий.Клара Цеткин, предложившая ежегодное празднование Международного женского дня на II Международной конференции работающих женщин в 1910 году, просто перенесла американскую инициативу на европейскую почву.Впервые Международный женский день отмечался в 1911 году в Австрии, Германии, Дании и Швейцарии. Дни, правда, были установлены разные (собственно, Цеткин именно о 8 марта и не говорила). В 1913 году женский день был впервые отмечен в Российской империи – 2 марта.В 1917 году женская демонстрация 23 февраля действительно была одним из толчков к перевороту, но документальных подтверждений того, что праздник 8 марта устанавливался именно благодаря этому совпадению нет. Вообще в СССР февральская революция была не авторитетна. Дата 8 марта была установлена только в июне 1921 года на II Международной конференции женщин-коммунисток. Выходным днём 8 марта было объявлено в 1965 году по инициативе жены одного из авторов очередного доклада Л.И. Брежнева.В 1975 году ООН, по предложению делегации СССР, принял решение отмечать 8 марта Международный женский день.Следует отметить, что исторически 8 марта было с правами женщин вообще связано только частично и было частью именно рабочего, а не феминистического (суфражистского) движения. В условиях XIX – начала XX веков женщины, не имевшие даже права голоса, становились объектом особо жесткой эксплуатации. Возникла даже специфическая ситуация "мужской безработицы", когда на работу предпочитали брать женщин и детей, если только это позволяли условия труда. Платить им можно было меньше ("мужское" движение за социальные права было уже достаточно сильным).Таким образом целью рабочего движения, без разделения на "мужское" и "женское", было уравнение в трудовых правах мужчин и женщин, а также предоставление женщинам основных гражданским прав. При сходстве требований мотивация "буржуазных" суфражисток была другой (хотя, если честно, вряд ли это имело значение с точки зрения результата).В СССР, после скандальных новаций первых лет советской власти, женщины получили практически все равные права, о которых можно было мечтать, и многие права специфические, нужные именно женщинам (декретный отпуск и т.п.). Это, разумеется, не значит, что в СССР всё обстояло идеально с реализацией женских прав. В общем случае женщине сложнее было устроиться на работу, некоторые специальности оставались недостижимыми, сложнее было сделать карьеру буквально в любой сфере. Но в принципе для женщины, ориентированной на жизненный успех, пути были открыты – было бы желание ими пользоваться.Так или иначе, но уже в 70-е годы 8 марта было не столько днём борьбы за права женщин, сколько женским днём вообще и днём начала весны.Почему 8 марта попало под раздачу именно сейчас, в общем-то понятно.Во-первых, этот праздник особенно масштабно, на государственном уровне праздновался именно в СССР. Соответственно, он автоматически подпадал под требования "декоммунизации". О том, что праздник имеет американские корни и закреплён на уровне ООН декоммунизаторы, в силу низкого общекультурного и интеллектуального уровня, как правило просто не знают.Во-вторых, поскольку власть нынче либеральная, настроенная на восстановление "лучших" стандартов дикого капитализма, у них вызывает неконтролируемую ненависть любая ссылка на права трудящихся.В-третьих, повестка дня нынешнего "феминистического интернационала" от тематики 8 марта в принципе далека. Они давно уже борются не за расширение прав женщин (некуда расширять), а за сокращение прав мужчин. Бороться же за исполнение наличных прав феминисткам зачастую скучно, те же, кто действительно борется за реализацию прав, нередко от них старается дистанцироваться. Не говоря о том, что тема прав женщин сейчас подменяется "гендерными правами", с точки зрения которых права женщин – частный и не самый интересный случай.

https://ukraina.ru/20230306/1044117869.html

https://ukraina.ru/20220308/1033466556.html

https://ukraina.ru/20220308/1033456244.html

украина

сша

ссср

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

история, история ссср, права женщин, женщины, праздники, феминизм, украина, сша, оон, ссср