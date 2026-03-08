8 марта: за что на Украине так не любят США? - 08.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
История обложка коллаж
История
https://ukraina.ru/20260308/1044128626.html
8 марта: за что на Украине так не любят США?
8 марта: за что на Украине так не любят США? - 08.03.2026 Украина.ру
8 марта: за что на Украине так не любят США?
Не смотря на все усилия по отмене "коммунистического" праздника 8 марта он, формально, до сих пор остаётся в календаре в качестве государственного. Единственно, что из-за военного положения в этом (равно как в 2022, 2023 и 2024 годах) выходного дня не будет
2026-03-08T08:00
2026-03-08T08:00
история
история
история ссср
права женщин
женщины
праздники
феминизм
украина
сша
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102181/86/1021818663_0:131:3175:1917_1920x0_80_0_0_ffe5c096cf51cf2d7e05f72729e4acab.jpg
На Украине борьба за отмену "оккупационного праздника" 8 марта ведётся, как минимум, с 2015 года. Предлагалось отменить 8 марта и ввести вместо него День украинской женщины 25 февраля (это день рождения Леси Украинки). Кроме того, выходным должно быть 9 марта – день рождения Тараса Шевченко.По мнению сторонников отмены праздника 8 марта был "установлен в Украине по принуждению оккупационного советского режима по инициативе Клары Цеткин, и был приурочен к Февральской революции в России в 1917 году" (отметим, что в СССР к февральской революции принципиально ничего не приурачивалось);- 8 марта "использовался советским режимом для пропаганды коммунистической модели поведения женщины и советского взгляда на место женщины в обществе" (вот, например, активное и пассивное избирательное право – явный же пережиток "совка");- "вместо искусственного праздника 8 марта лучше отмечать День украинской женщины 25 февраля в день рождения Леси Украинки – одной из самых выдающихся украинок в истории" (бездетной лесбиянки);- "выходной день 8 марта вредит экономике Украины" (выходной 9 марта экономику Украины только поднимает).Впрочем – обратимся к истории. 8 марта, так же, как и 1 мая, имеет американское происхождение – в это день в 1857 году (по старому стилю) состоялся марш протеста нью-йоркских текстильщиц, получивший название "марш кастрюль". Повод: низкие заработки и плохие условия труда.Следующий раз эта дата была использована активистками социал-демократической организации в том же Нью-Йорке в 1908 году, а в 1909 году Социалистическая партия Америки провозгласила Национальным женским днём последнее воскресенье февраля. В 1908-м последнее воскресенье февраля попало на 23, что соответствовало 8 марта по новому стилю. Надо отметить, что в литературе большая путаница из-за смены стилей и общей неточности дат различных событий.Клара Цеткин, предложившая ежегодное празднование Международного женского дня на II Международной конференции работающих женщин в 1910 году, просто перенесла американскую инициативу на европейскую почву.Впервые Международный женский день отмечался в 1911 году в Австрии, Германии, Дании и Швейцарии. Дни, правда, были установлены разные (собственно, Цеткин именно о 8 марта и не говорила). В 1913 году женский день был впервые отмечен в Российской империи – 2 марта.В 1917 году женская демонстрация 23 февраля действительно была одним из толчков к перевороту, но документальных подтверждений того, что праздник 8 марта устанавливался именно благодаря этому совпадению нет. Вообще в СССР февральская революция была не авторитетна. Дата 8 марта была установлена только в июне 1921 года на II Международной конференции женщин-коммунисток. Выходным днём 8 марта было объявлено в 1965 году по инициативе жены одного из авторов очередного доклада Л.И. Брежнева.В 1975 году ООН, по предложению делегации СССР, принял решение отмечать 8 марта Международный женский день.Следует отметить, что исторически 8 марта было с правами женщин вообще связано только частично и было частью именно рабочего, а не феминистического (суфражистского) движения. В условиях XIX – начала XX веков женщины, не имевшие даже права голоса, становились объектом особо жесткой эксплуатации. Возникла даже специфическая ситуация "мужской безработицы", когда на работу предпочитали брать женщин и детей, если только это позволяли условия труда. Платить им можно было меньше ("мужское" движение за социальные права было уже достаточно сильным).Таким образом целью рабочего движения, без разделения на "мужское" и "женское", было уравнение в трудовых правах мужчин и женщин, а также предоставление женщинам основных гражданским прав. При сходстве требований мотивация "буржуазных" суфражисток была другой (хотя, если честно, вряд ли это имело значение с точки зрения результата).В СССР, после скандальных новаций первых лет советской власти, женщины получили практически все равные права, о которых можно было мечтать, и многие права специфические, нужные именно женщинам (декретный отпуск и т.п.). Это, разумеется, не значит, что в СССР всё обстояло идеально с реализацией женских прав. В общем случае женщине сложнее было устроиться на работу, некоторые специальности оставались недостижимыми, сложнее было сделать карьеру буквально в любой сфере. Но в принципе для женщины, ориентированной на жизненный успех, пути были открыты – было бы желание ими пользоваться.Так или иначе, но уже в 70-е годы 8 марта было не столько днём борьбы за права женщин, сколько женским днём вообще и днём начала весны.Почему 8 марта попало под раздачу именно сейчас, в общем-то понятно.Во-первых, этот праздник особенно масштабно, на государственном уровне праздновался именно в СССР. Соответственно, он автоматически подпадал под требования "декоммунизации". О том, что праздник имеет американские корни и закреплён на уровне ООН декоммунизаторы, в силу низкого общекультурного и интеллектуального уровня, как правило просто не знают.Во-вторых, поскольку власть нынче либеральная, настроенная на восстановление "лучших" стандартов дикого капитализма, у них вызывает неконтролируемую ненависть любая ссылка на права трудящихся.В-третьих, повестка дня нынешнего "феминистического интернационала" от тематики 8 марта в принципе далека. Они давно уже борются не за расширение прав женщин (некуда расширять), а за сокращение прав мужчин. Бороться же за исполнение наличных прав феминисткам зачастую скучно, те же, кто действительно борется за реализацию прав, нередко от них старается дистанцироваться. Не говоря о том, что тема прав женщин сейчас подменяется "гендерными правами", с точки зрения которых права женщин – частный и не самый интересный случай.
https://ukraina.ru/20230306/1044117869.html
https://ukraina.ru/20220308/1033466556.html
https://ukraina.ru/20220308/1033456244.html
украина
сша
ссср
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102181/86/1021818663_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_8eafff1ea1c0c743eac7df2d3cd2a990.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, история ссср, права женщин, женщины, праздники, феминизм, украина, сша, оон, ссср
История, История, история СССР, права женщин, женщины, праздники, феминизм, Украина, США, ООН, СССР

8 марта: за что на Украине так не любят США?

08:00 08.03.2026
 
© РИА Новости . Саид Царнаев / Перейти в фотобанкПразднование 8 Марта в городах России
Празднование 8 Марта в городах России - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости . Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
Не смотря на все усилия по отмене "коммунистического" праздника 8 марта он, формально, до сих пор остаётся в календаре в качестве государственного. Единственно, что из-за военного положения в этом (равно как в 2022, 2023 и 2024 годах) выходного дня не будет
На Украине борьба за отмену "оккупационного праздника" 8 марта ведётся, как минимум, с 2015 года. Предлагалось отменить 8 марта и ввести вместо него День украинской женщины 25 февраля (это день рождения Леси Украинки). Кроме того, выходным должно быть 9 марта – день рождения Тараса Шевченко.
По мнению сторонников отмены праздника 8 марта был "установлен в Украине по принуждению оккупационного советского режима по инициативе Клары Цеткин, и был приурочен к Февральской революции в России в 1917 году" (отметим, что в СССР к февральской революции принципиально ничего не приурачивалось);
- 8 марта "использовался советским режимом для пропаганды коммунистической модели поведения женщины и советского взгляда на место женщины в обществе" (вот, например, активное и пассивное избирательное право – явный же пережиток "совка");
- "вместо искусственного праздника 8 марта лучше отмечать День украинской женщины 25 февраля в день рождения Леси Украинки – одной из самых выдающихся украинок в истории" (бездетной лесбиянки);
опрос - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
6 марта 2023, 13:17
Украинцы однозначно высказались об идее отменить выходной 8 мартаБольшинство украинцев высказались против отмены выходного дня 8 марта. Результаты опроса в украинском электронном сервисе госуслуг "Дiя" 6 марта опубликовал у себя в Telegram-канале глава Минцифры Украины Михаил Федоров
- "выходной день 8 марта вредит экономике Украины" (выходной 9 марта экономику Украины только поднимает).
Впрочем – обратимся к истории. 8 марта, так же, как и 1 мая, имеет американское происхождение – в это день в 1857 году (по старому стилю) состоялся марш протеста нью-йоркских текстильщиц, получивший название "марш кастрюль". Повод: низкие заработки и плохие условия труда.
Следующий раз эта дата была использована активистками социал-демократической организации в том же Нью-Йорке в 1908 году, а в 1909 году Социалистическая партия Америки провозгласила Национальным женским днём последнее воскресенье февраля. В 1908-м последнее воскресенье февраля попало на 23, что соответствовало 8 марта по новому стилю. Надо отметить, что в литературе большая путаница из-за смены стилей и общей неточности дат различных событий.
Клара Цеткин, предложившая ежегодное празднование Международного женского дня на II Международной конференции работающих женщин в 1910 году, просто перенесла американскую инициативу на европейскую почву.
Впервые Международный женский день отмечался в 1911 году в Австрии, Германии, Дании и Швейцарии. Дни, правда, были установлены разные (собственно, Цеткин именно о 8 марта и не говорила). В 1913 году женский день был впервые отмечен в Российской империи – 2 марта.
В 1917 году женская демонстрация 23 февраля действительно была одним из толчков к перевороту, но документальных подтверждений того, что праздник 8 марта устанавливался именно благодаря этому совпадению нет. Вообще в СССР февральская революция была не авторитетна. Дата 8 марта была установлена только в июне 1921 года на II Международной конференции женщин-коммунисток. Выходным днём 8 марта было объявлено в 1965 году по инициативе жены одного из авторов очередного доклада Л.И. Брежнева.
В 1975 году ООН, по предложению делегации СССР, принял решение отмечать 8 марта Международный женский день.
8 марта 2022, 15:06
Чего желают мужчины России в Международный женский день. Специальный репортаж Украина.руМилые женщины! Канал Украина.ру и мужчины России поздравляют вас с 8 марта!
Следует отметить, что исторически 8 марта было с правами женщин вообще связано только частично и было частью именно рабочего, а не феминистического (суфражистского) движения. В условиях XIX – начала XX веков женщины, не имевшие даже права голоса, становились объектом особо жесткой эксплуатации. Возникла даже специфическая ситуация "мужской безработицы", когда на работу предпочитали брать женщин и детей, если только это позволяли условия труда. Платить им можно было меньше ("мужское" движение за социальные права было уже достаточно сильным).
Таким образом целью рабочего движения, без разделения на "мужское" и "женское", было уравнение в трудовых правах мужчин и женщин, а также предоставление женщинам основных гражданским прав. При сходстве требований мотивация "буржуазных" суфражисток была другой (хотя, если честно, вряд ли это имело значение с точки зрения результата).
В СССР, после скандальных новаций первых лет советской власти, женщины получили практически все равные права, о которых можно было мечтать, и многие права специфические, нужные именно женщинам (декретный отпуск и т.п.). Это, разумеется, не значит, что в СССР всё обстояло идеально с реализацией женских прав. В общем случае женщине сложнее было устроиться на работу, некоторые специальности оставались недостижимыми, сложнее было сделать карьеру буквально в любой сфере. Но в принципе для женщины, ориентированной на жизненный успех, пути были открыты – было бы желание ими пользоваться.
Так или иначе, но уже в 70-е годы 8 марта было не столько днём борьбы за права женщин, сколько женским днём вообще и днём начала весны.
Почему 8 марта попало под раздачу именно сейчас, в общем-то понятно.
салат мимоза
8 марта 2022, 09:02
К 8 марта: о жёлтых мимозах и любимой «мимозе»С днём 8 марта часто ассоциируются мимозы — первые весенние цветы, появляющиеся в наших широтах. Так и писал классик: «она несла в руках отвратительные, тревожные жёлтые цветы. Чёрт их знает, как их зовут, но они первые почему-то появляются в Москве…». И таки да — чёрт знал…
Во-первых, этот праздник особенно масштабно, на государственном уровне праздновался именно в СССР. Соответственно, он автоматически подпадал под требования "декоммунизации". О том, что праздник имеет американские корни и закреплён на уровне ООН декоммунизаторы, в силу низкого общекультурного и интеллектуального уровня, как правило просто не знают.
Во-вторых, поскольку власть нынче либеральная, настроенная на восстановление "лучших" стандартов дикого капитализма, у них вызывает неконтролируемую ненависть любая ссылка на права трудящихся.
В-третьих, повестка дня нынешнего "феминистического интернационала" от тематики 8 марта в принципе далека. Они давно уже борются не за расширение прав женщин (некуда расширять), а за сокращение прав мужчин. Бороться же за исполнение наличных прав феминисткам зачастую скучно, те же, кто действительно борется за реализацию прав, нередко от них старается дистанцироваться. Не говоря о том, что тема прав женщин сейчас подменяется "гендерными правами", с точки зрения которых права женщин – частный и не самый интересный случай.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ИсторияИсторияистория СССРправа женщинженщиныпраздникифеминизмУкраинаСШАООНСССР
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
09:44Армия России развивает наступление на Сумском направлении, освободив Сопыч и целый ряд посёлков
09:26Переговоры по Украине могут продолжиться на следующей неделе
09:20Цели ВСУ в двух районах Днепропетровской области поражены дронами и артиллерией
09:10"Сами себя обстреляли" - теперь в риторике Трампа об Иране
08:44Украинские военные и военкоры сообщают о продолжающемся давлении российских войск на участках СВО
08:21Муж и жена на СВО: история бойцов "Малера" и "Гаечки"
08:18Позывной "Надежда": желаю мирного неба над головой
08:17Международный женский день: поздравления, взрывы и угроза дефицита сладостей. Новости к этому часу
08:15Западная Украина за минувшую неделю. "Декоммунизация" жилхоза и его стремление к энергонезависимости
08:14Позывной "Лена": желаю скорейшей победы
08:08Дмитрий Выдрин: Настоящие мужчины — это про войну. Настоящие женщины — это про мечту
08:00Когда на фронт ушли матери, дочери и сестры: три истории из зоны СВО
08:008 марта: за что на Украине так не любят США?
07:57МИД России предупредил о ядерной угрозе в регионе Ближнего Востока
07:50"Мертва по прибытии". Как на Украине последовательно убивали железную дорогу
07:40"Иран, вы уже капитулировали!" Что стало с "миротворцем" Трампом в ходе начатой им иранской войны
07:33"Герани" атаковали цели в регионах Украины. Новости к этому часу
07:30Княгиня в погонах. Дочь "Гамлета русской революции" на службе украинцев
07:25ВСУ нанесли удары по российским регионам. Новости к этому часу
07:20"Подарок" Трампу. Почему планы Минобороны Украины могут встревожить США
Лента новостейМолния