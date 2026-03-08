МИД России предупредил о ядерной угрозе в регионе Ближнего Востока - 08.03.2026 Украина.ру
МИД России предупредил о ядерной угрозе в регионе Ближнего Востока
МИД России предупредил о ядерной угрозе в регионе Ближнего Востока
Страны региона Ближнего востока обладают технологиями не только мирного атома. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2026-03-08T07:57
2026-03-08T07:57
"В Персидском заливе пошли ко дну танкеры с мазутом. Буквально через день этот мазут всплыл на пляжах стран, в том числе островных государств, которые не имеют прямых границ и не входят в упомянутый регион. Моментально мазут из зоны конфликта добрался до безопасных пляжей", - сказала Захарова в интервью РИА Новости.Она также обратила внимание на ядерные технологии Израиля."В регионе есть атомная энергетика, которая представлена как в мирных форматах — это и наработки иранские, и строительство атомной электростанции в Бушире. Но все знают, что и Израиль не чужд обладанию соответствующими технологиями и не только в мирных целях. Вы можете представить к чему приведет или может привести расползание конфликта еще и на эту сферу?" - отметила дипломат.В субботу, 28 февраля, министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о нанесении "превентивных" ударов по Ирану. Вслед за этим президент США Дональд Трамп заявил о начале масштабной военной операции против Ирана, подчеркнув, что она направлена "на защиту американского народа путем устранения непосредственной угрозы". По его словам, деятельность Исламской республики "напрямую угрожает" США, их войскам, базам за рубежом и союзникам по всему миру.В результате военной операции погиб Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В связи с кончиной главы государства в Иране объявлен 40-дневный траур. Российская сторона выразила решительное осуждение произошедшего: президент Владимир Путин назвал случившееся циничным нарушением норм морали и международного права, а МИД РФ призвал стороны к немедленному прекращению огня и деэскалации конфликта, возложив ответственность за атаку на США и Израиль.Позднее представители Пентагона на закрытом брифинге для Конгресса США признали, что у американской разведки отсутствовали данные о планах Ирана нанести первый удар по американским войскам. Иран отражает ракетно-бомбовые и дроновые удары Израиля и США, поражая военные цели в других странах Ближнего Востока. Ормузский пролив перекрыт для судоходства. Стоимость энергетических ресурсов и других товаров растёт. Интервью на эту тему: Андрей Серенко: Украина использует войну США и Ирана, чтобы стать лидером западного мираВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Украина.ру
07:57 08.03.2026
 
Страны региона Ближнего востока обладают технологиями не только мирного атома. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"В Персидском заливе пошли ко дну танкеры с мазутом. Буквально через день этот мазут всплыл на пляжах стран, в том числе островных государств, которые не имеют прямых границ и не входят в упомянутый регион. Моментально мазут из зоны конфликта добрался до безопасных пляжей", - сказала Захарова в интервью РИА Новости.
Она также обратила внимание на ядерные технологии Израиля.
"В регионе есть атомная энергетика, которая представлена как в мирных форматах — это и наработки иранские, и строительство атомной электростанции в Бушире. Но все знают, что и Израиль не чужд обладанию соответствующими технологиями и не только в мирных целях. Вы можете представить к чему приведет или может привести расползание конфликта еще и на эту сферу?" - отметила дипломат.
В субботу, 28 февраля, министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о нанесении "превентивных" ударов по Ирану. Вслед за этим президент США Дональд Трамп заявил о начале масштабной военной операции против Ирана, подчеркнув, что она направлена "на защиту американского народа путем устранения непосредственной угрозы". По его словам, деятельность Исламской республики "напрямую угрожает" США, их войскам, базам за рубежом и союзникам по всему миру.
В результате военной операции погиб Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В связи с кончиной главы государства в Иране объявлен 40-дневный траур. Российская сторона выразила решительное осуждение произошедшего: президент Владимир Путин назвал случившееся циничным нарушением норм морали и международного права, а МИД РФ призвал стороны к немедленному прекращению огня и деэскалации конфликта, возложив ответственность за атаку на США и Израиль.
Позднее представители Пентагона на закрытом брифинге для Конгресса США признали, что у американской разведки отсутствовали данные о планах Ирана нанести первый удар по американским войскам.
Иран отражает ракетно-бомбовые и дроновые удары Израиля и США, поражая военные цели в других странах Ближнего Востока. Ормузский пролив перекрыт для судоходства. Стоимость энергетических ресурсов и других товаров растёт.
Интервью на эту тему: Андрей Серенко: Украина использует войну США и Ирана, чтобы стать лидером западного мира
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
