Дмитрий Выдрин: Настоящие мужчины — это про войну. Настоящие женщины — это про мечту
Только обаятельная женщина способна сделать политику красивой, уверен писатель, политтехнолог Дмитрий Выдрин. Также, по его мнению, проблема Верховной Рады не в том, что там мало женщин, а в том, что там нет мужчин.
Дмитрий Выдрин: Настоящие мужчины — это про войну. Настоящие женщины — это про мечту

Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Только обаятельная женщина способна сделать политику красивой, уверен писатель, политтехнолог Дмитрий Выдрин. Также, по его мнению, проблема Верховной Рады не в том, что там мало женщин, а в том, что там нет мужчин.
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Владимир Зеленский отменил празднование 8 марта — теперь на Украине это обычный, а не красный день календаря. Глава киевского режима также запретил праздновать Новый год и 9 мая.
— Дмитрий Игнатьевич, вы как-то отмечали, что женщины привели вас и в публицистику, и в политику. Может быть расшифруете свои высказывания в честь замечательного женского праздника?
— Да, праздник для меня и замечательный, и примечательный. Всех искренне поздравляю!
Я ощущал личную причастность к нему с самого детства. Отец будил меня в этот день рано утром, давал целую пятёрку, и я бежал в аптеку покупать маме духи "Красная Москва". Других просто не было, а заранее подарок приобрести было нельзя: негде спрятать сюрприз в съемной комнатушке. Но это так — ностальгия...
А в журналистику я действительно попал именно благодаря этой “красной” дате. Первая моя заметка претенциозно называлась "Женщина под знаменем" и была посвящена истории этого праздника.
Непередаваемое было ощущение увидеть свое имя, напечатанное в газете типографской краской! С тех пор пишу, печатаюсь…
— А политика? Как женщины туда вас завлекли?
— А вот это было ошибкой. Одна дама соблазнила меня стать депутатом: сказала, что корни понятий "политолог" и "политик" тождественны. Поэтому — займитесь-ка реальным делом.
Оказалось, что корни одинаковые, а деятельность разная. Ну, как у астрономов и астронавтов... Потом я эту ошибку осознал, накропал даже заявление о выходе из депутатства и вернулся в родную аналитику. Лучше пить кофе над книгами в тиши кабинета, чем перекрикивать шумный зал с парламентской трибуны.
— Не скромничайте, Дмитрий Игнатьевич. Наверное, вы не только кричали, но и вели какую-то законотворческую работу, приобрели практический опыт. Что говорит и теория, и практика о роли, предназначении, миссии женщины в большой политике?
— Одна моя знакомая написала целую книгу "Секс в большой политике". Ей бы этот вопросик задать.
— Я читала. Но там ничего нет ни о сексе, ни о политике.
— Вы слишком строги. Хотя, пожалуй, соглашусь: в той же Камасутре больше политики. Но вернемся к вашему вопросу.
В разные периоды жизни, я по разному видел роль женщины в политике. Был, например, момент, когда считал, что политика — это та сфера, которая нивелирует гендерные различия. Сформулировал даже своего рода правило: мужчина за порогом политики оставляет принципы, женщина — пол.
Был и другой период, когда считал задачей “политической” женщины стать сверхмужчиной. Тогда на вопрос, почему в Украинском парламенте мало женщин, отвечал: "Проблема Украинского парламента не в том, что мало женщин, а в том, что там нет мужчин".
А потом, все же вернулся к своей давней позиции о том, что главная задача женщины в политике — оставаться женщиной…
— Поясните, пожалуйста.
— Некогда мне посчастливилось встречаться с Гладис Марин. В то время она была генсеком Чилийского комсомола, а потом и компартии. Спросил у нее, какие главные проблемы и трудности она испытывала, работая многие годы в подполье. Предполагал, что это риск для жизни, разрушенная семейная жизнь, затрудненный доступ к прессе, конспирология в коммуникациях с единомышленниками.
Нет! Она ответила, что колоссальные усилия тратились на то, чтобы оставаться очаровательной женщиной: прическа, косметика, аксессуары…
Не сказать, что я был удивлен. Думал, что это блажь и каприз дамочки, не побывавшей в "комиссарском теле" пролетарской валькирии. Но со временем понял: только обаятельная женщина способна сделать политику красивой.
Один великий авиаконструктор сказал, что главный критерий эффективности самолета — его красота. Хорошо летают только красивые машины! Это относится в полной мере и к политике. Хорошая политика всегда красива.
Живописец Делакруа своим образом восхитительной девы со знаменем на баррикаде подсказывал связь между красотой и политическим совершенством.
И наоборот. Мне довелось по долгу бродить по загаженным тропам между унылыми хижинами киевского майдана. Там я не встретил ни одной привлекательной обитательницы. Тогда и отметил в статье, что майдан — это "сборище не состоявшихся мужчин и некрасивых женщин".
Так вот, Гладис была восхитительна. Жаль, что так рано ушла из жизни. Но ее в последний путь провожал миллион поклонников…
То есть, женщина в политике — ее эстетический индикатор. По нему можно судить о сути и направленности политического процесса, о качестве политической элиты, о породе политических лидеров. Посмотрите на кадры допросов в комиссии Конгресса Хиллари Клинтон. Уродство порождает уродство…
— Неужели все так просто: умелая пластика нескольких вип-дам и политика преображается?
— Подлинная красота — это не силикон в губах, а блеск мысли в глазах. Это высокие мечты и глубокие чувства осеняющие облик. Душевное уродство не замажешь подкожным силиконом.
Вспомним старинную японскую пословицу: "Красиво стареют лишь добрые люди". Хотя и внешняя элегантность, стиль, вкус, ухоженность тоже играют не последнюю роль…
Не знаю, способна ли красота спасти мир, но она в силах спасти политику — от безобразности.
— Как женщина я понимаю и разделяю подобную метафоричность. А мужчины-то это осознают?
— Настоящие — да. Немного переделаю известную фразу: за каждым настоящим мужчиной, стоит настоящая женщина.
— А кого еще, кроме Гладис Марин, вы считаете настоящими женщинами?
— Жизнь мне дарила удивительные встречи. Когда еще бывал в Германии, влюбился в фантастическую фрау Рау. Мы иногда пили кофе в знаменитом Берлинском отеле у Бранденбургских ворот. Там был самый крепкий кофе и самые свежие пирожные. А моя фрау любила всё самое лучшее.
Она даже зимой подъезжала на открытом “кабрио”, в черной элегантной тройке с длинным развивающимся алым шарфом. Айседора Дункан и героини Кальмана в одном флаконе.
Готовилась разменять вторую сотню, но помнила каждую мелочь своей невероятной жизни. Она когда-то дарила любовь известным людям планеты, пыталась их сделать лучше. Но на последней встрече сказала, что, наверное, добровольно уйдет из жизни, так как ее мир выродился до безобразия. Нет сил смотреть на него. И она так и поступила накануне своего столетнего юбилея.
Но мы не о грустном, а о светлом [говорим сегодня]. Фрау Рау была состоятельной дамой: имела невероятный фонд, который исполнял последние желания безнадежно больных. Растрогала история про мальчика-колясочника, у которого была, казалось, несбыточная мечта встретить рассвет на вершине Килиманджаро.
Фрау это организовала. Всю ночь носильщики несли коляску в гору. Успели к первым лучам солнца. Через несколько дней мальчик покинул мир с улыбкой…
— Как трогательно…
— И назидательно. Настоящие мужчины — это про войну. Настоящие женщины — это про мечту. С праздником, наши дорогие! Учите мир мечтать о красивом!
Интервью политика Верховная Рада Украина Россия Германия Дмитрий Выдрин Владимир Зеленский Хиллари Клинтон женщины мужчины
 
