Муж и жена на СВО: история бойцов "Малера" и "Гаечки"
Муж и жена на СВО: история бойцов "Малера" и "Гаечки" - 08.03.2026 Украина.ру
Муж и жена на СВО: история бойцов "Малера" и "Гаечки"
Съемочная группа видеоканала интернет‑издания "Украина.ру" работает в Новороссии, в расположении подразделения "Ночные волки". Здесь боец с позывным "Малер" и... Украина.ру, 08.03.2026
Съемочная группа видеоканала интернет‑издания "Украина.ру" работает в Новороссии, в расположении подразделения "Ночные волки". Здесь боец с позывным "Малер" и его жена, боец с позывным "Гаечка", рассказывают, почему приехали в зону СВО и как супружеская пара может вместе служить Родине. По словам Малера, они с супругой вместе уже около 30 лет, "и в огонь, и в воду", поэтому она не осталась в стороне и отправилась с ним защищать Донбасс, как верная жена, которую он сравнивает с женами декабристов.
