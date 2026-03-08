https://ukraina.ru/20260308/muzh-i-zhena-na-svo-istoriya-boytsov-malera-i-gaechki-1076521728.html

Муж и жена на СВО: история бойцов "Малера" и "Гаечки"

Муж и жена на СВО: история бойцов "Малера" и "Гаечки" - 08.03.2026

Муж и жена на СВО: история бойцов "Малера" и "Гаечки"

Съемочная группа видеоканала интернет‑издания "Украина.ру" работает в Новороссии, в расположении подразделения "Ночные волки". Здесь боец с позывным "Малер" и...

Съемочная группа видеоканала интернет‑издания "Украина.ру" работает в Новороссии, в расположении подразделения "Ночные волки". Здесь боец с позывным "Малер" и его жена, боец с позывным "Гаечка", рассказывают, почему приехали в зону СВО и как супружеская пара может вместе служить Родине. По словам Малера, они с супругой вместе уже около 30 лет, "и в огонь, и в воду", поэтому она не осталась в стороне и отправилась с ним защищать Донбасс, как верная жена, которую он сравнивает с женами декабристов.

