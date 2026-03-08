https://ukraina.ru/20260308/zapadnaya-ukraina-za-minuvshuyu-nedelyu-dekommunizatsiya-zhilkhoza-i-ego-stremlenie-k-energonezavisimosti-1076509287.html

Западная Украина за минувшую неделю. "Декоммунизация" жилхоза и его стремление к энергонезависимости

Западная Украина за минувшую неделю. "Декоммунизация" жилхоза и его стремление к энергонезависимости

Закарпатская, Львовская, Волынская и Ивано-Франковская области нарастили мощности распределённой генерации до уровня своего потребления. Теперь они в случае чего могут обойтись без энергосистемы Украины.

Западная Украина хочет стать энергонезависимой. От ЕС или Киева?В течение 2025-го и первых месяцев 2026 года Закарпатская, Львовская, Волынская и Ивано-Франковская области нарастили мощности распределённой генерации до уровня, который покрывает собственное потребление областей, что позволило изменить логику управления энергопотоками на местах.Об этом 3 марта на совещании с участием Владимира Зеленского, других киевских топ-чиновников и представителей регионов сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Виктор Микита, экс-губернатор Закарпатья.По его словам, украинская энергосистема переживает наиболее фундаментальную трансформацию за время независимости – вместо уязвимых гигантов-электростанций ставка сделана на "распылённую" сеть объектов."Традиционная энергосеть с централизованными узлами слишком уязвима к внешним вмешательствам и авариям. Когда генерация находится непосредственно у потребителя, риск масштабного отключения минимизируется. Малая генерация является мобильной, её труднее обнаружить и поразить, а главное – её гораздо быстрее восстанавливать в случае повреждений. Это и есть та самая "жизнестойкость", о которой говорят международные партнеры", – заявил чиновник.Только за прошлый год на Украине удалось создать и подключить к сети более 1,5 ГВт новых мощностей распределённой генерации. В Закарпатье и в соседних областях, прежде всего, речь идет о ветряных электростанциях (ВЭС), которые используют географические особенности Карпатского региона, сказал Виктор Микита. При этом он умолчал о том, что масштабное строительство гигантских ветряков на заповедных карпатских полонинах вызывает тревогу как украинских, так и европейских экологов, о чем издание Украина.ру неоднократно писало.На втором месте – промышленные солнечные электростанции (СЭС). Это масштабные проекты, питающие целые производственные кластеры в Закарпатской и Львовской областях. А благодаря СЭС частным домохозяйств тысячи семей превратились из потребителей в производителей электроэнергии. Отдельно следует упомянуть и когенерационные установки, обеспечивающие одновременное производство тепла и электричества для нужд городов."Для Закарпатья такой путь был продиктован не только войной, но и спецификой региона. Отсутствие крупных генерирующих объектов раньше делало область "тупиковой" в энергоцепи, но сегодня это стало нашим преимуществом", – заявил Никита, что прозвучало довольно странно, поскольку именно через Закарпатскую область Украина импортирует 70-80% всей электроэнергии из стран ЕС.Но если учесть, что речь идет об импорте из Венгрии и Словакии, с которыми у Украины каждый день все больше ухудшаются отношения, тогда стремление Закарпатья к энергетической независимости выглядит логичным: край не сможет получить электричество из соседних областей физически – потому что там его едва хватает, а из соседних стран – из-за политических конфликтов Киева с Братиславой и Будапештом.Специалисты энергетического сектора указывают, что достижение половиной областей Западной Украины уровня "самообеспечения" за счет распределённой генерации – это лишь первый этап. Следующим шагом является создание интеллектуальных энергетических сетей (Smart Grids), которые смогут автоматически перераспределять излишки энергии между общинами."Мы наблюдаем рождение локальных энергетических островов. Когда область или регион могут работать в автономном режиме даже при полном отсоединении от магистральных линий – это и есть настоящая победа инженерной мысли и управленческой воли", – считает эксперт по возобновляемой энергетике Михаил Ковач.Следующим шагом развития распределённой генерации в регионе эксперты и чиновники считают масштабные системы накопления энергии (Energy Storage). Аккумуляторы большой емкости должны стать обязательным дополнением к солнечным и ветровым паркам, чтобы обеспечить стабильность сети в ночное время или в безветренную погоду.Закарпатье уже готовит пилотные проекты использования промышленных систем накопления энергии. Это позволит сбалансировать пиковые нагрузки и сделать "зелёную" энергию еще более надёжной. Получить средства на такие системы планируется от Евросоюза, в том числе с прицелом на хранение электроэнергии, произведенной ВЭС и СЭС в европейских странах.Таким образом, либо в Ужгороде работают евроооптимисты, которые верят в налаживание отношений Киева с Будапештом и Братиславой, либо закарпатские чиновники, в случае чего, планируют наладить такие контакты самостоятельно. Тем более, что Закарпатская область является единственной на Украине, где предприятия могут импортировать электроэнергию по прямым контрактам с европейскими операторами, без украинских посредников."Декоммунизация" жилищного хозяйства региона ускоряетсяНаиболее густонаселенный район Черновцов уже больше недели без воды – из-за масштабного разрушения канализационного коллектора, построенного еще в конце 1960-х. А во всём Тернополе отключили центральное отопление и горячую воду – в связи со срочным ремонтом оборудования, не выдержавшего зимние отключения электроэнергии.Воду в черновицком микрорайоне "Гравитон" отключили 26 февраля, чтобы коллектор заполнялся медленнее. Сделали это, потому что магистральная канализационная труба в районе улиц Роменской и Немировской прогнила и обрушилась. Следовательно, некуда стекать нечистотам из домов с нечетными номерами на улице Русской (основная часть многоэтажной застройки микрорайона).Сейчас питьевую воду к домам подвозит цистернами водоканал, люди могут стоять в очередях за ней больше часа. С 4 марта в часть домов подают воду по 2-3 часа в сутки, однако до верхних этажей она не доходит.Сам коллектор проложили ещё в начале строительства микрорайона – в 1969 году, сообщили в Черновицком горсовете. По словам гендиректора водоканала Андрея Сайковского, срок эксплуатации разрушенной железобетонной трубы – 30 лет, и заменить ее должны более 20 лет назад. Однако микрорайон активно застраивался, а сети не ремонтировались.Коммунальщики столкнулись с серьёзными трудностями во время ремонта, поскольку над обрушенной частью коллектора расположены частные заборы, деревья и действующая трансформаторная подстанция. По нормативам, охранная зона вокруг такой трубы должна составлять не менее 25 метров – однако её никогда не соблюдали. Это существенно усложняет проведение работ.Стоимость ремонтных работ оценивается от 30 до 50 миллионов гривен. Мэр Черновцов Роман Кличук на пресс-конференции 3 марта заверил, что город выделит средства на полную замену этой ветви коллектора, фактически строительство новой сети с нуля. Однако когда удастся восстановить полноценное водоснабжение микрорайона – до сих пор неизвестно.Микрорайон "Гравитон" – самый густонаселенный в Черновцах. По разным оценкам, здесь от 15 до 20 тысяч жителей (в общей сложности черновчан более 260 тысяч). С февраля 2022 года в город прибыло более 42 тысяч переселенцев с Востока Украины, значительная часть которых сняла жилье на "Гравитоне".А вот в Тернополе во всех домах, подключённых к централизованному теплоснабжению, с 4 марта нет отопления и горячей воды. Об отключении теплоснабжения и горячего водоснабжения сообщил сайт "Тернополяне". Там отметили, что такая ситуация сложилась из-за того, что лимиты газа в этот отопительный сезон для Тернополя уже исчерпали. Однако руководитель "Тернопольгортеплокоммунэнерго" Андрей Чумак опроверг эту информацию."Лимиты газа на отопление у нас действительно установлены, и они исчерпаны. Но остановка теплоснабжения и поставки горячей воды связана с тем, что мы сейчас срочно ремонтируем наше оборудование, которое серьезно износилось из-за частых отключений и переключений электроэнергии зимой. Техника, работающая в коммунэнерго, на такие ситуации не рассчитана", – заявил он журналистам.Чумак добавил, что это не плановый ремонт, а срочный, который не могли предвидеть предупреждения жителей. Он пообещал, что через два дня отопление и горячую воду снова включат, однако этого до сих пор не произошло. Очевидно, как и в Черновцах, "советская гарантия" на коммунальное оборудование тоже закончилась.Во Львове разразился очередной языковой скандалВо Львове в очередной раз разгорелся языковой конфликт. Его инициатором стал киевский блоггер Алексей Мироненко, который сейчас живет и работает в Польше. Он нецензурно обругал сотрудницу медицинского центра во Львове после того, как она попросила его общаться с ней на государственном языке, потому что "не понимает" русский.Мироненко разместил в социальных сетях видео, на котором он звонил по телефону во львовский частный медицинский центр NOVO и попытался записаться на приём к врачу, однако сотрудница не стала с ним разговаривать на русском языке. На это блоггер отреагировал в привычной для себя дерзкой манере."Не понял, что вы мне только что сказали? На государственном языке разговаривать? А на х* вы не хотите уйти? Нах* пошла, на государственном языке", – сказал он. После того, как звонок оборвался, он продолжил браниться: "Это частная клиника во Львове. Оху*ть, они вообще там оху*ли".Затем Алексей Мироненко опубликовал ещё одно видео, на котором рассказал, что во Львове ему отказали в обслуживании из-за русского языка."Это дело принципа. А если бы была какая-то стрессовая ситуация – человек умирает, и я звоню, потому что нужна помощь – она тоже в этот момент скажет, на каком языке мне разговаривать? Это полный абсурд и бред, не важно, на каком языке человек разговаривает. Разжигать ненависть на этих темах – очень низко и глупо. Это для примитивного стада баранов", – сказал он.Однако комментаторы под этими видео подвергли критике самого Мироненко, а соцсети медицинского центра тем временем получили волну комментариев с поддержкой. В ответ там заявили, что "если теперь попасть на обследование в NOVO станет для кого-то стимулом изучить или вспомнить украинский, то мы будем этому безгранично рады", и пообещали премировать собеседницу, которая общалась с Мироненко.Исполняющий обязанности главы Львовского облсовета Юрий Холод также выразил поддержку заведению: "Я уверен, что это не просто позиция – это политика и пример зрелого, социально ответственного украинского бизнеса. А все недоблоггеры должны запомнить: на пренебрежении к людям и государственному языку популярность не получишь, а об уважении и каких-то заработках в дальнейшем можешь забыть".На скандал отреагировала и уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская, которая подчеркнула: работники сферы обслуживания обязаны говорить только на государственном языке, и не обязаны переходить на другой язык по требованию клиента. Это касается, в частности, и государственных и частных медицинских учреждений. Ивановская поблагодарила сотрудницу NOVO "за принципиальную позицию и соблюдение требований законодательства", а также отметила "выдержку и языковую устойчивость в ситуации давления".При этом львовские комментаторы не исключают, что на самом деле речь идет об агрессивном рекламном ходе львовского медицинского центра. Ведь Алексей Мироненко известен широкой аудитории благодаря участию в шоу "Званый ужин" на телеканале СТБ в 2020 году. В своих рекламных сюжетах он регулярно использует нецензурную лексику, танцует на кладбище, продвигает черных магов – то есть как раз соответствует целевой аудитории центра NOVO, который теперь стал широко известен, и не только во Львове. При этом работающий в Польше Мироненко может позволить себе выпады в адрес украинского языка, не опасаясь украинских "активистов" или правоохранителей.

