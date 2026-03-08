"Герани" атаковали цели в регионах Украины. Новости к этому часу - 08.03.2026 Украина.ру
https://ukraina.ru/20260308/gerani-atakovali-tseli-v-regionakh-ukrainy-novosti-k-etomu-chasu-1076524332.html
"Герани" атаковали цели в регионах Украины. Новости к этому часу
"Герани" атаковали цели в регионах Украины. Новости к этому часу - 08.03.2026 Украина.ру
"Герани" атаковали цели в регионах Украины. Новости к этому часу
Российские беспилотники нанесли серию ударов по законным военным целям га подконтрольной киевскому режиму территории. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 8 марта написал Телеграм-канал Украина.ру
🟥 Группы "Гераней" направлялись к Одесской, Сумской, Харьковской и оккупированной части Запорожской области;🟥 "Герани" поразили цели в районе Чугуева, в Салтовском районе Харькова, а также в Полтавской области;🟥 ВКС нанесли удары корректируемыми авиабомбами по целям в оккупированной части Запорожской области.
Украина.ру
"Герани" атаковали цели в регионах Украины. Новости к этому часу

© AP / Efrem Lukatsky
Российские беспилотники нанесли серию ударов по законным военным целям га подконтрольной киевскому режиму территории. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 8 марта написал Телеграм-канал Украина.ру
🟥 Группы "Гераней" направлялись к Одесской, Сумской, Харьковской и оккупированной части Запорожской области;
🟥 "Герани" поразили цели в районе Чугуева, в Салтовском районе Харькова, а также в Полтавской области;
🟥 ВКС нанесли удары корректируемыми авиабомбами по целям в оккупированной части Запорожской области.
Также на эту тему: ВСУ нанесли удары по российским регионам. Новости к этому часу
Актуальное интервью: Александр Казаков: Европа готовится воевать с Россией в Балтийском море, поэтому надо ее перехитрить
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
