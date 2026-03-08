https://ukraina.ru/20260308/gerani-atakovali-tseli-v-regionakh-ukrainy-novosti-k-etomu-chasu-1076524332.html

"Герани" атаковали цели в регионах Украины. Новости к этому часу

Российские беспилотники нанесли серию ударов по законным военным целям га подконтрольной киевскому режиму территории. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 8 марта написал Телеграм-канал Украина.ру

🟥 Группы "Гераней" направлялись к Одесской, Сумской, Харьковской и оккупированной части Запорожской области;🟥 "Герани" поразили цели в районе Чугуева, в Салтовском районе Харькова, а также в Полтавской области;🟥 ВКС нанесли удары корректируемыми авиабомбами по целям в оккупированной части Запорожской области.Также на эту тему: ВСУ нанесли удары по российским регионам. Новости к этому часуАктуальное интервью: Александр Казаков: Европа готовится воевать с Россией в Балтийском море, поэтому надо ее перехитритьВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

