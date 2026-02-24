https://ukraina.ru/20260224/khaos-v-meksike-ubit-glavar-narkokartelya-kotoryy-perenimal-ukrainskiy-opyt-1076006592.html

Хаос в Мексике. Убит главарь наркокартеля, который "перенимал украинский опыт"

Хаос в Мексике. Убит главарь наркокартеля, который "перенимал украинский опыт" - 24.02.2026 Украина.ру

Хаос в Мексике. Убит главарь наркокартеля, который "перенимал украинский опыт"

В Мексике происходят ожесточенные столкновения между представителями армии, полиции и боевиками наркокартеля "Новое поколение Халиско" (CJNG), которые напоминают хронику полномасштабной гражданской войны – стрельба, взрывы, нападения на транспортную инфраструктуру, полицейские участки и казармы военных.

2026-02-24T16:09

2026-02-24T16:09

2026-02-24T16:09

эксклюзив

украина

дональд трамп

олег ясинский

пентагон

сша

мексика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/18/1076007428_47:0:3688:2048_1920x0_80_0_0_9770e89de6c68f5300eceeddb706e757.jpg

Причиной обострения стала ликвидация лидера этой преступной группировки – Немесио Осегеры Сервантеса, больше известного как Эль Менчо, вокруг которого давно сложился романтизированный образ неуязвимого и недосягаемого для преследователей бандита.Мексиканские силовики атаковали наркобарона на его секретном ранчо, после свидания с любовницей. В перестрелке между спецназом и телохранителями Эль Менчо погибло 60 человек – 25 военнослужащих национальной гвардии, 34 боевика и случайный прохожий. Раненый главарь "Нового поколения Халиско" пытался скрыться, но попал в плен. А потом журналистам сообщили, что он скончался при транспортировке в столицу.Практически одновременно с этими событиями был убит Сесар Масиас Уренья, известный под прозвищем Эль Тули – второй человек в картеле, который отвечал за проведение силовых операций и устраивал карательные акции против врагов преступного клана – выплачивая своим боевикам по двадцать тысяч песо (более тысячи долларов) за каждого убитого солдата мексиканских вооруженных сил. Полицейские настигли его возле хорошо замаскированного укрепленного укрытия и расстреляли с вертолета из минигана.Ликвидацией Эль Менчо руководил министр общественной безопасности Мексики Омар Гарсия Харфуч – личный враг знаменитого наркобарона. "Новое поколение Халиско" организовало на этого чиновника несколько покушений, но Харфуч выжил и сумел нанести картелю ответный удар.По данным мексиканской прессы, силовую операцию санкционировала президент Мексики Клаудия Шейнбаум. Мексиканские власти опасались, что американские войска атакуют территорию этой страны под предлогом борьбы с распространением синтетических наркотиков. В Мехико поспешили покончить с одиозным Сервантесом – тем более, что уже летом в Гвадалахаре будут проходить матчи футбольного мундиаля, и правительство должно было взять столицу Халиско под свой контроль.Однако убийство лидеров "Нового поколения Халиско" не сильно повлияло на боеспособность картеля. Наркотеррористы блокировали основные автотрассы в штатах Халиско и Мичоакан, поджигая автомобили и нападая на полицейских. Они атаковали международный аэропорт в Гвадалахаре, и даже пытались штурмовать базу национальной гвардии. Губернатор Халиско Пабло Лемус Наварро призвал жителей этого штата оставаться дома и временно приостановил работу общественного транспорта – для того, чтобы боевики не взяли пассажиров в заложники."Уничтожение лидера одного из самых крупных наркокартелей Мексики ожидаемо вызвало волну насилия по всей стране. Этот криминальный синдикат считается очень военизированным, он даже отправлял боевиков на Украину для получения навыков использования дронов. Численность членов картеля CJNG доходит до 30 тысяч. "Новое поколение Халиско" ежегодно зарабатывает более 12 миллиардов долларов на поставках наркотиков в США. А есть ещё заработки от проституции и торговли людьми. Мексиканцы стараются показать, что сами способны противостоять картелям, лишь бы избежать сценария ввода войск США. Американцев останавливают страхи втянуться в длительную партизанскую войну с прилетами дронов и ударами по объектам Пентагона", – пишет эксперт Малек Дудаков.Действительно, в последнее время картель "Новое поколение Халиско" активно использовал в своих операциях беспилотники, которыми управляли ультраправые боевики, получившие военный опыт в рядах украинских формирований. 11 февраля американские власти спешно закрыли для гражданских самолетов международный аэропорт в Эль-Пасо и ограничили полеты над Нью-Мехико и Техасом – потому что там были замечены дроны мексиканских наркокартелей.Издание Millenio со ссылкой на правительственные источники сообщило, что вернувшиеся из Киева наемники организовали в составе CJNG специальное подразделение Operadores Droneros, и начали использовать в своих операциях дроны DJI Matrice 300 RTK, широко распространенные в украинской армии.Всего за несколько дней до ликвидации Эль Менчо в социальных сетях разошлись кадры колумбийского террориста, принятого в ряды мексиканского картеля. Этот боевик с гордостью демонстрировал полученный на Украине диплом, который подтверждал квалификацию оператора беспилотника.Технические новшества, которые взяла на вооружение группировка "Новое поколение Халиско", вызывали у мексиканского правительства обоснованную тревогу – ведь обученные украинскими националистами наемники представляли большую угрозу для мексиканских силовиков. И не исключено, что это послужило одним из поводов для атаки на руководителей CJNG.Тем не менее, ликвидация главарей отдельно взятого синдиката не станет переломом в борьбе с наркобизнесом. Мексиканские издания сообщают, что у "Нового поколения Халиско" уже появился новый главарь – причем, есть основания полагать, что именно он сдал правительству координаты Эль Менчо и Эль Тули.Другие криминальные группировки – такие, как картель Синалоа – продолжают контролировать обширные территории страны. Они давно являются в некоторых штатах Мексики параллельными структурами власти и тесно сотрудничают с американскими мафиозными синдикатами, которую получают львиную долю прибыли от этого смертельного бизнеса и располагают широкими связями в политических кругах США."Главный верховный наркокартель Западного полушария – правительство Соединенных Штатов Америки, представленный фракциями республиканцев и демократов. Именно в их политических и экономических интересах около 40 лет назад был создан их проект латиноамериканского наркотрафика.Это не только большой бизнес, при котором в США остаются от 80 до 95% реальной прибыли – это ещё и идеальный повод для постоянного военного вмешательства и присутствия в других странах. Если бы Трамп действительно собрался воевать с наркотиками, он бы приказал бомбить не Венесуэлу или Иран, а Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Майами, Хьюстон и другие финансовые центры, через которые проходят основные потоки наркодоходов", – говорит об этом латиноамериканист Олег Ясинский.Удар по руководству "Нового поколения Халиско" может послужить примером для лидеров Бразилии и Колумбии – потому что в этих странах тоже немало наемников, которые воевали на Украине и вернулись домой, чтобы терроризировать местное население. Проблема овладевших "украинским опытом" ультраправых настолько велика, что игнорировать ее больше нельзя – что подтверждают драматичные события в Мексике.Ранее сообщалось, что колумбийские наёмники подтвердили присутствие боевиков мексиканских картелей в рядах ВСУ.

https://ukraina.ru/20260224/1075978559.html

украина

сша

мексика

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Александр Савко

Александр Савко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Савко

эксклюзив, украина, дональд трамп, олег ясинский, пентагон, сша, мексика