ВСУ нанесли удары по российским регионам. Новости к этому часу

Погибшие и раненые среди мирных жителей, а также разрушения гражданской инфраструктуры зафиксированы в результате ударов украинской армией по регионам России. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 8 марта написал Телеграм-канал Украина.ру

72 украинских беспилотника над российскими регионами уничтожили за ночь средства ПВО России.Другие новости к этому часу:🟥 В Армавире произошло возгорание на территории нефтебазы из-за атаки БПЛА, сообщил оперштаб Краснодарского края. По предварительной информации, пострадавших нет;🟥 В Ростовской области в ходе отражения воздушной атаки были уничтожены украинские БПЛА в трех районах - Чертковском, Миллеровском, Морозовском, сообщил губернатор;🟥 Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ, сообщает губернатор. По предварительным данным, пострадавших нет. Нанесены серьёзные повреждения объектам энергетической инфраструктуры. В результате зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла;🟥 ВСУ ударили БПЛА самолётного типа по жилому многоквартирному дому в городе Васильевке Запорожской области, сообщил губернатор. По предварительным данным, пострадали не менее 10 человек, есть погибшие. На месте работают оперативные службы, подразделения МЧС и медики. Идёт тушение пожара и разбор завалов. Пострадавшим оказывается медицинская помощь;🟥 В Волгоградской области отбой беспилотной опасности.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

