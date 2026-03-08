ВСУ нанесли удары по российским регионам. Новости к этому часу - 08.03.2026 Украина.ру
ВСУ нанесли удары по российским регионам. Новости к этому часу
ВСУ нанесли удары по российским регионам. Новости к этому часу
Погибшие и раненые среди мирных жителей, а также разрушения гражданской инфраструктуры зафиксированы в результате ударов украинской армией по регионам России. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 8 марта написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-03-08T07:25
2026-03-08T07:25
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/18/1075997172_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ce2231b3b64eb44dfba48970fbcb9dc0.jpg
72 украинских беспилотника над российскими регионами уничтожили за ночь средства ПВО России.Другие новости к этому часу:🟥 В Армавире произошло возгорание на территории нефтебазы из-за атаки БПЛА, сообщил оперштаб Краснодарского края. По предварительной информации, пострадавших нет;🟥 В Ростовской области в ходе отражения воздушной атаки были уничтожены украинские БПЛА в трех районах - Чертковском, Миллеровском, Морозовском, сообщил губернатор;🟥 Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ, сообщает губернатор. По предварительным данным, пострадавших нет. Нанесены серьёзные повреждения объектам энергетической инфраструктуры. В результате зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла;🟥 ВСУ ударили БПЛА самолётного типа по жилому многоквартирному дому в городе Васильевке Запорожской области, сообщил губернатор. По предварительным данным, пострадали не менее 10 человек, есть погибшие. На месте работают оперативные службы, подразделения МЧС и медики. Идёт тушение пожара и разбор завалов. Пострадавшим оказывается медицинская помощь;🟥 В Волгоградской области отбой беспилотной опасности.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
ВСУ нанесли удары по российским регионам. Новости к этому часу

07:25 08.03.2026
 
© REUTERS / Vyacheslav Madiyevskyy
- РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© REUTERS / Vyacheslav Madiyevskyy
Погибшие и раненые среди мирных жителей, а также разрушения гражданской инфраструктуры зафиксированы в результате ударов украинской армией по регионам России. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 8 марта написал Телеграм-канал Украина.ру
72 украинских беспилотника над российскими регионами уничтожили за ночь средства ПВО России.
Другие новости к этому часу:
🟥 В Армавире произошло возгорание на территории нефтебазы из-за атаки БПЛА, сообщил оперштаб Краснодарского края. По предварительной информации, пострадавших нет;
🟥 В Ростовской области в ходе отражения воздушной атаки были уничтожены украинские БПЛА в трех районах - Чертковском, Миллеровском, Морозовском, сообщил губернатор;
🟥 Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ, сообщает губернатор. По предварительным данным, пострадавших нет. Нанесены серьёзные повреждения объектам энергетической инфраструктуры. В результате зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла;
🟥 ВСУ ударили БПЛА самолётного типа по жилому многоквартирному дому в городе Васильевке Запорожской области, сообщил губернатор. По предварительным данным, пострадали не менее 10 человек, есть погибшие. На месте работают оперативные службы, подразделения МЧС и медики. Идёт тушение пожара и разбор завалов. Пострадавшим оказывается медицинская помощь;
🟥 В Волгоградской области отбой беспилотной опасности.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния