"Следующими будем мы": Крапивник призвал остановить агрессию США и Израиля в Иране
Дональд Трамп не рискнет применять ядерное оружие, но в отчаянии Тель-Авив способен на любой шаг. Если это произойдет, Израиль сам будет уничтожен ответным ударом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
Журналист спросил, чем закончится конфликт в Иране и будут ли США и Израиль угрожать Тегерану. "[Президент США Дональд] Трамп на ядерные бомбардировки Ирана не пойдет. Для него это тюрьма. А Израиль может. Правда, потом от него ничего не останется. Не знаю, где эти миллионы беженцев спасаться будут", — заявил Крапивник.По словам эксперта, Израиль уже в тяжелом положении. "Израиль ввязался в сухопутную войну в Ливане. 'Хамас' снова активизируется. Иранские ракеты летят. Если проблем будет слишком много, Нетаньяху может сделать все что угодно", — пояснил аналитик.Крапивник обратил внимание на роль России и Китая. "Если Иран уничтожат, враг прорвется на Кавказ и в Среднюю Азию. Следующими будем мы. Поэтому надо сделать все, чтобы американо-израильская агрессия закончилась как можно скорее", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Станислав Крапивник: Иран показал, что России ничего не сделают, если она разнесет базу НАТО в Жешуве" на сайте Украина.ру.О том, могут ли США и Израиль организовать сухопутную операцию против Ирана с территории Ирака — в материале "Яков Кедми: Израиль и США пока не бьют по армии Ирана, потому что хотят использовать ее в своих целях" на сайте Украина.ру.
