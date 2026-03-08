https://ukraina.ru/20260308/sleduyuschimi-budem-my-krapivnik-prizval-ostanovit-agressiyu-ssha-i-izrailya-v-irane-1076517440.html

"Следующими будем мы": Крапивник призвал остановить агрессию США и Израиля в Иране

"Следующими будем мы": Крапивник призвал остановить агрессию США и Израиля в Иране - 08.03.2026 Украина.ру

"Следующими будем мы": Крапивник призвал остановить агрессию США и Израиля в Иране

Дональд Трамп не рискнет применять ядерное оружие, но в отчаянии Тель-Авив способен на любой шаг. Если это произойдет, Израиль сам будет уничтожен ответным ударом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник

2026-03-08T05:20

2026-03-08T05:20

2026-03-08T05:20

новости

израиль

иран

сша

станислав крапивник

биньямин нетаньяху

дональд трамп

украина.ру

хамас

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/04/1076369389_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ee01c195b2a69e54b9fcb7bad969e4a8.jpg.webp

Журналист спросил, чем закончится конфликт в Иране и будут ли США и Израиль угрожать Тегерану. "[Президент США Дональд] Трамп на ядерные бомбардировки Ирана не пойдет. Для него это тюрьма. А Израиль может. Правда, потом от него ничего не останется. Не знаю, где эти миллионы беженцев спасаться будут", — заявил Крапивник.По словам эксперта, Израиль уже в тяжелом положении. "Израиль ввязался в сухопутную войну в Ливане. 'Хамас' снова активизируется. Иранские ракеты летят. Если проблем будет слишком много, Нетаньяху может сделать все что угодно", — пояснил аналитик.Крапивник обратил внимание на роль России и Китая. "Если Иран уничтожат, враг прорвется на Кавказ и в Среднюю Азию. Следующими будем мы. Поэтому надо сделать все, чтобы американо-израильская агрессия закончилась как можно скорее", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Станислав Крапивник: Иран показал, что России ничего не сделают, если она разнесет базу НАТО в Жешуве" на сайте Украина.ру.О том, могут ли США и Израиль организовать сухопутную операцию против Ирана с территории Ирака — в материале "Яков Кедми: Израиль и США пока не бьют по армии Ирана, потому что хотят использовать ее в своих целях" на сайте Украина.ру.

израиль

иран

сша

китай

кавказ

ближний восток

средняя азия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, израиль, иран, сша, станислав крапивник, биньямин нетаньяху, дональд трамп, украина.ру, хамас, нато, война, китай, кавказ, удар по ирану, война в иране, ближний восток, аналитики, аналитика, военнаяаналитика, украина.ру дзен, средняя азия