Позывной "Надежда": желаю мирного неба над головой - 08.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260308/pozyvnoy-nadezhda-zhelayu-mirnogo-neba-nad-golovoy-1076521397.html
Позывной "Надежда": желаю мирного неба над головой
Позывной "Надежда": желаю мирного неба над головой - 08.03.2026 Украина.ру
Позывной "Надежда": желаю мирного неба над головой
Журналист издания "Украина.ру" Александр Чаленко беседует в зоне СВО с женщиной‑военнослужащей и просит ее обратиться к коллегам с поздравлением к 8 марта.
2026-03-08T08:18
2026-03-08T08:18
видео
александр чаленко
украина.ру
фронт
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/08/1076521254_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5b8242a0bba32a30200de253caf41b57.png
Героиня - позывной "Надежда" - желает всем девушкам‑военным мирного неба над головой, здоровья, счастья и любви. Она подчеркивает, что очень важно, чтобы вокруг них всегда были добрые и отзывчивые люди.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/08/1076521254_450:0:1890:1080_1920x0_80_0_0_bccb8bce7528482bf8c9606b7501ed1c.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, александр чаленко, украина.ру, фронт, сво, видео
Видео, Александр Чаленко, Украина.ру, фронт, СВО

Позывной "Надежда": желаю мирного неба над головой

08:18 08.03.2026
 
Читать в
ДзенTelegram
Журналист издания "Украина.ру" Александр Чаленко беседует в зоне СВО с женщиной‑военнослужащей и просит ее обратиться к коллегам с поздравлением к 8 марта.
Героиня - позывной "Надежда" - желает всем девушкам‑военным мирного неба над головой, здоровья, счастья и любви. Она подчеркивает, что очень важно, чтобы вокруг них всегда были добрые и отзывчивые люди.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоАлександр ЧаленкоУкраина.руфронтСВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
09:44Армия России развивает наступление на Сумском направлении, освободив Сопыч и целый ряд посёлков
09:26Переговоры по Украине могут продолжиться на следующей неделе
09:20Цели ВСУ в двух районах Днепропетровской области поражены дронами и артиллерией
09:10"Сами себя обстреляли" - теперь в риторике Трампа об Иране
08:44Украинские военные и военкоры сообщают о продолжающемся давлении российских войск на участках СВО
08:21Муж и жена на СВО: история бойцов "Малера" и "Гаечки"
08:18Позывной "Надежда": желаю мирного неба над головой
08:17Международный женский день: поздравления, взрывы и угроза дефицита сладостей. Новости к этому часу
08:15Западная Украина за минувшую неделю. "Декоммунизация" жилхоза и его стремление к энергонезависимости
08:14Позывной "Лена": желаю скорейшей победы
08:08Дмитрий Выдрин: Настоящие мужчины — это про войну. Настоящие женщины — это про мечту
08:00Когда на фронт ушли матери, дочери и сестры: три истории из зоны СВО
08:008 марта: за что на Украине так не любят США?
07:57МИД России предупредил о ядерной угрозе в регионе Ближнего Востока
07:50"Мертва по прибытии". Как на Украине последовательно убивали железную дорогу
07:40"Иран, вы уже капитулировали!" Что стало с "миротворцем" Трампом в ходе начатой им иранской войны
07:33"Герани" атаковали цели в регионах Украины. Новости к этому часу
07:30Княгиня в погонах. Дочь "Гамлета русской революции" на службе украинцев
07:25ВСУ нанесли удары по российским регионам. Новости к этому часу
07:20"Подарок" Трампу. Почему планы Минобороны Украины могут встревожить США
Лента новостейМолния