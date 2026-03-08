https://ukraina.ru/20260308/pozyvnoy-nadezhda-zhelayu-mirnogo-neba-nad-golovoy-1076521397.html

Позывной "Надежда": желаю мирного неба над головой

Журналист издания "Украина.ру" Александр Чаленко беседует в зоне СВО с женщиной‑военнослужащей и просит ее обратиться к коллегам с поздравлением к 8 марта.

2026-03-08T08:18

видео

александр чаленко

украина.ру

фронт

сво

Героиня - позывной "Надежда" - желает всем девушкам‑военным мирного неба над головой, здоровья, счастья и любви. Она подчеркивает, что очень важно, чтобы вокруг них всегда были добрые и отзывчивые люди.

