Позывной "Лена": желаю скорейшей победы

Позывной "Лена": желаю скорейшей победы

Журналист издания "Украина.ру" Александр Чаленко беседует с женщиной‑военнослужащей в зоне СВО и спрашивает, что бы она пожелала своим сослуживицам к 8 марта.

В ответ "Лена" говорит, что прежде всего желает всем женщинам‑медикам и военнослужащим скорейшей победы, крепкого здоровья и личного счастья. Она подчеркивает, что самое важное — чтобы родные и близкие обязательно дождались их с фронта и "чтобы все было хорошо".

