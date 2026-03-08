https://ukraina.ru/20260308/1055778428.html

Сами вы "ватники". Ирина Верхуша о том, что победить русский народ нельзя ни пулей, ни морозом

Европа и ее ЛГБТ*-пропаганда лишили нас и наших детей сказки. Красивая радуга из детства уже не та. Но в России рождается новый победоносный стиль, где война и мода тесно переплетены

О современном русском политическом символизме в одежде в интервью изданию Украина.ру рассказала российский модельер, специалист по политическому имиджу Ирина Верхуша.— Ирина, русских за рубежом презрительно называют "ватниками". Дескать, "ватник — небритый, немытый квасной патриот". А вообще на Западе знают что такое ватник и где его родина?— Знаете в чем пикантность данной ситуации? В том, что многие западные "интеллектуалы" бросаются этим словом, абсолютно не понимая его значения и не зная истории.Ватник — это стеганая куртка на вате, предназначенная для защиты не только от холода, но и от жары. Это самый древний и многофункциональный вид одежды в различных культурах по всему миру. Родина ватника — весь мир!Например, в Китае стеганая одежда использовалась на протяжении долгих веков. Стеганые куртки и халаты были популярны как среди простых людей, так и среди воинов. Изделия часто делали из хлопка или шелка и обеспечивали хорошую теплоизоляцию.Даже китайские императоры и члены их семей в разные исторические периоды носили так называемые ватники. Они защищали их не только от холода, но и были символом статуса и власти, отражали богатую культурную и историческую традицию древнего Китая.В Японии до сих пор сохраняют свою популярность hanten (стеганая куртка) и tanzen (стеганый халат) — как традиционные и стильные элементы одежды. С давних пор они обеспечивали практическую функциональность и защиту от холода для японцев всех социальных слоев. И в то же время имеют глубокое культурное и социальное значение в японской истории и традициях.Взять Среднюю Азии. В Казахстане и Узбекистане носят стеганые халаты и куртки для защиты от холода и жары.— А в Европе были подобные ватники?— Да! В Европе среди рыцарей были распространены стеганые куртки, часто набитые шерстью или конским волосом. Одежду называли "гамбезон". Его можно было носить как самостоятельную защиту или под доспехами для дополнительной защиты и комфорта — что делало его универсальным элементом экипировки.Гамбезон выполнял важную функцию брони, предназначался для амортизации ударов и защиты от ранений в бою. Он состоял из многочисленных слоев льна или хлопка. Часто туда добавляли металлические кольчужные кольца (гамбезон с кольчугой). Одежда обеспечивала высокую подвижность и комфорт для рыцаря, что было важным аспектом во время длительных боевых действий.Кстати, со временем гамбезон стал не только защитным элементом, но и модным атрибутом, выражающим статус и ранг того, на ком он надет.То есть тот самый пресловутый и ненавистный [для Запада] ватник на самом деле являлся жизненно важной одеждой для Европы того времени. Представьте, насколько европейцы, которые нас, русских, обзывают презрительно "ватниками", не знают историю своей страны. Какие политические решения можно ожидать от них в международных вопросах с Россией?! Я уже не говорю про Англию, в культуре которой стеганные куртки имеют свою отдельную историю. От знаменитых жилетов, которые были популярны среди английской знати и представителей высшего общества, до стеганных курток с модными аспектами, что сделало их популярными по всему миру. Это про них выражение — "тихая роскошь".То есть мы видим, что концепция стеганой одежды, которая служит прообразом ватника является очень важным универсальным предметом одежды с богатой историей и многогранным использованием по всему миру. Поэтому использовать слово "ватник" как оскорбление в отношении русского человека — это смешно.Как можно оскорбить нас за мудрое и практичное решение— использовать одежду, которая защищает не только от холода, но и от жары!— Сейчас в нашем модном сегменте становятся популярными ватники, мундиры и кители. Расскажите об этой тенденции в России. Наш ватник в сфере моды — это ответ на западный троллинг, о котором мы говорили выше?— О, да! Наши оппоненты, глумливо называют русский народ "ватники". На лицо попытка вбить в массовое сознание параллели между типичным обликом русского человека и затрапезной дешевой рабочей одеждой.Мы же, используя информационный разгон этого слогана, стремимся добиться эффекта антитроллинга. То есть доказать свое эстетическое превосходства над теми, кто пытается иронизировать над нами.Ватники, мундиры и кители имеют глубокие исторические корни и ассоциируются с историей, военными традициями и достижениями. Они точно воспринимаются, как символы национальной гордости, героизма и мужества.Сегодня ватник переживает новое возрождение в моде.В высокой моде дизайнеры интегрируют его элементы в свои коллекции, представляя их на подиумах модных столиц. Эти интерпретации подчеркивают функциональность и историческую значимость, превращая его в стильный и востребованный элемент гардероба.В уличной моде ватник так же нашел свое признание среди молодежи, что не может не радовать. В функциональном плане ватники тоже популярны и продолжают использоваться среди любителей активного отдыха, а также как рабочая одежда в холодных условиях.Ватник, несмотря на свои специфические исторические корни, стал глобальным феноменом. Он интегрируется в различные стили и культуры, что делает его родиной весь мир. Этот предмет одежды прошел путь от утилитарной функции до элемента высокой моды, продолжая оставаться актуальным и востребованным.Выражение "родина ватника — весь мир" хорошо иллюстрирует универсальность и международное признание этого предмета одежды. Несмотря на свою глубокую связь с российской и советской культурой, он стал объектом глобального интереса и адаптации в различных стилях моды.Хочу сказать, что наша новая русская история только начинается. И, видимо, нам предстоит создать не только новые смыслы бытия, архитектуру социального устройства и формат международных отношений, но и новый стиль.Поэтому для меня мода — это не только об одежде, внешнем виде, красоте, но и об общей стилистике нашего будущего.— Назревает тема, что сочетание синего с желтым в быту становится моветоном на улице. Нормально ли это? Может быть, реально не стоит надевать такое сочетание с точки зрения моды?— Я думаю, да. Восприятие цветов сильно зависит от эстетических предпочтений общества. То, что считалось стильным и гармоничным в одном десятилетии, исторически может поменять свое значение и восприятие в корне.Сочетание синего и желтого, очень популярное и часто используемое в дизайне и моде, в связи с конфликтом между Россией и Украиной на сегодняшний день приобретает сильные политические и эмоциональные коннотации, так как напоминает о флаге враждебной для России страны. Неудивительно, что для некоторых людей это сочетание ассоциируется с поддержкой Украины или выражением политической позиции, что может быть воспринято неоднозначно в различных социальных и культурных контекстах.Зачем провоцировать окружение? Ведь использование этого сочетания может привести к нежелательным реакциям и конфликтам. Поэтому, считаю, вполне обосновано и справедливо, что сочетание синего с желтым на территории нашей страны мгновенно становится "моветоном".Прежде чем надевать одежду синего и желтого цветов, оцените контекст. В некоторых ситуациях, особенно на международных мероприятиях и территории России, на мой взгляд лучше избегать таких сочетаний, чтобы не провоцировать людей.Вообще, такие тенденции в обществе, еще раз доказывают, насколько глубоко переплетена культура, политика и мода.— Можно ли на ваш взгляд судить человека и привлекать к уголовной ответственности за то, что цвета костюма и иные атрибуты в одежде, которые как-то коррелируются с флагом Украины, его цветами и символами?— Если есть закон, любое его нарушение предусматривает административную или уголовную ответственность.Насколько я знаю, прямого закона, который запрещает носить одежду определенных цветов и сочетаний в российском законодательстве нет. Поэтому судить человека и привлекать к уголовной ответственности только за то, что цвета его костюма или другие атрибуты одежды как-то схожи с цветами флага Украины, конечно нельзя. Само по себе это не является преступлением.Скорее всего вопрос будет рассматриваться из морально-этических и патриотических соображений. Потому что намерения могут играть большую роль.Например, если человек специально использует цвета в одежде для провокации, пропаганды, подстрекательства или ненависти, это может быть рассмотрено уже в контексте других серьезных законов России.Мне лично до сих пор не было известно о каких-либо прецедентах, где человек был привлечен к уголовной ответственности исключительно за выбор цветов в одежде. Думаю, такие дела связаны с более серьезными провинностями, а цвет его одеяния лишь усугубляет их.Тем не менее, на мой взгляд, в 99% случаях общество отреагирует соответственно. Сегодня желто-синее сочетание прочно укрепилось в ассоциациях людей, как цвета флагов Украины и Евросоюза.То же касается и цветов флага запрещенной в России организации ЛГБТ*. К сожалению красивая радуга из детства уже не та. Европа лишила наших детей сказки.— Какие есть примеры из истории, когда цвета в одежде приводили к задержанию или аресту?— В международной истории есть несколько подобных случаев — особенно в контексте политических или социальных движений, протестов против правительства.Например, в эпоху движения за гражданские права в США в 60-е годы активисты часто носили одежду определенных цветов, чтобы показать солидарность и поддержку. Черные и белые люди могли носить черно-белые комбинации, чтобы подчеркнуть единство. Иногда такие символические жесты приводили к арестам и задержаниям, особенно в южных штатах Америки, где расовая напряженность была особенно высокой.Во время апартеида в Южной Африке в 1960–1980 годах ношение черного, зеленого и желтого цветов могло привести к преследованию со стороны властей. Это были цвета Африканского национального конгресса и символ сопротивления режиму апартеида.В 2007 году буддийские монахи в Мьянме (Бирма), протестующие против властей, традиционно одевали шафрановые одежды. Это было время "Шафрановой революции". Многие ее участники были арестованы за присутствие на митингах.В Иране после выборов в 2009 году появилось "Зеленое движение", участники которого одевали соответствующие цвета, чтобы поддержать оппозиционера Мир-Хосейн Мусави. Ношение зеленого цвета в этот период могло привести к задержанию или аресту за участие в протестах.Наконец, вспомните, всем известную "Революцию зонтиков" в Гонконге в 2014 году. В поддержку демократии люди одевали желтую одежду и брали такие же по гамме зонтики, за что их задерживала полиция.Все эти истории напрямую связаны с пропагандой аполитичного режима, о чем я сказала выше. Использование цветов в одежде как символа политической или социальной принадлежности имеет серьезный подтекст и смысл. Это в конечном итоге и приводило к задержаниям и арестам.— Расскажите про современный политический символизм в одежде. Как на фоне войны с Украиной быть модным, но не попасть впросак?— У нас на глазах наконец-то возрождается свой родной, победоносный русский стиль: лаконичный, строгий, мобилизующий. Наша сила в самобытности и необузданной оригинальности.На недавнем пленарном заседании ПМЭФ (Петербургский Международный экономический форум - Ред.) с участием нашего президента прозвучал термин "сибиризация России". Была озвучена задача сибирские нарративы — от характера и воли до традиций и культурных кодов — сделать достоянием, органическим свойством всего российского многонационального народа.Одежда, как существенная часть внешнего вида народа, играет здесь важную роль. Ведь никто еще не отменял диалектики взаимосвязи формы и содержания. И "русский стиль" должен стать лучшим на этих уровнях.Война сегодня — это не только про территории. Наши оппоненты всеми силами стараются уничтожить русский народ, как национальность. Проникая во все сферы жизни пытаясь воздействовать на наши умы. Мода и культура не являются исключением.Поэтому можно утверждать, что на войне побеждает не только более сильный, но и более стильный патриотичный соперник.Об этом интуитивно догадывались еще воинственные монархи, которые стремились одеть свои войска, особенно офицерский состав, по самой современной патриотичной моде. Все эти расшитые гусарские камзолы, кивера — это не отголоски бальной субкультуры, а попытка добавить уверенности в себе тем, кто ведет отряд в смертельный бой.Большевики это прекрасно понимали, когда одели Красную Армию в футуристические буденовки. Ясно, что исход специальной операции будет зависеть от состояния российской экономики, от воли политиков, от профессионализма военачальников, от консолидации и мобилизации всех сил общества. Но всё это не отрицает положения о том, что в современной войне побеждает сильный и стильный.Кстати, наши воины это прекрасно чувствуют и понимают. Посмотрите, как вызывающе стильно выглядит чеченский спецназ "Ахмат". Этот брутальный шарм на глазах создает высокую моду мужественности и бесстрашия. И в особом поведении, и в характерной манере общения, и в знаковых деталях обмундирования сквозит шик военного аристократизма, касты посвященных ратному делу державы…Наша сила в самобытности, необузданной оригинальности, в нашем русском стиле. Даже русские сказки в одежде. Это так символично. Помните, как писал Александр Пушкин в "Золотом Петушке"?: "Сказка ложь, да в ней намек! Добрым молодцам урок".Стали бы мастодонты модных домов с мировым именем столько раз вдохновленно использовать русскую культуру в своих коллекциях? Диор, Валентино, даже Демна Гвасалия понимают, что русский стиль — это очень сильные эмоции.Все это и есть — современный русский политический символизм в одежде.О том, как еще меняется общество на фоне СВО, в интервью Сергея Караганова: Ядерная эскалация откроет ящик Пандоры, но избавит мир от 500-летнего ига Запада.*Запрещенная в России организация

