Кто бы сомневался: Европа естественно обманула Украину при первой угрозе

Вчера на ежегодном дипломатическом ужине Matthiae-Mahl в ратуше Гамбурга, покушав рульки с капустой, бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что с Россией нужно не только воевать, но и вести переговоры.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0b/1051903034_0:174:3023:1874_1920x0_80_0_0_ecdf28238dcfecb1904fa1442c09085b.jpg

Заметив недоумевающие взгляды, она поправилась: вести переговоры, "чтобы не допустить победы России": "только обладая военной и дипломатической силой, мы сможем добиться того, чего хотим: чтобы Россия не выиграла эту войну, а Украина как суверенное государство имела будущее в мире и свободе".Ну вы поняли: переговоры со стальным взглядом, и конечно ради победы Украины.А вот это тогда что?Ни с того, ни с сего министр энергетики Норвегии заявил, что обсуждения по поводу полного запрета импорта российских углеводородов в ЕС "могут возобновиться". Позвольте – а зачем? Вы же твердо и бесповоротно решили, что с 2027 года в Европе не должно быть ни литра агрессивного российского газа и ни кубометра диктаторской нефти. Что случилось?Также сейчас Евросоюз лихорадочно давит на Киев, чтобы тот запустил нефтепровод "Дружба", который идет в Венгрию и Словакию – но еще несколько дней назад европейские функционеры тыкали пальцем в эти страны и говорили "фу, Путинские агенты!". С чем связана такая внезапная любовь к Орбану и Фицо?Есть малюсенькая догадка, что дело не в критических днях у Меркель, дер Ляйен и их подельников.Дело в том, что на фоне атаки CША и Израиля на Иран Европа вдруг ощутила долгожданный вкус свободы от России.По данным Объединенного морского информационного центра (JMIC), трафик через Ормузский пролив снизился до нуля. Сейчас в Персидском заливе в ожидании прохода стоят на якорях более 350 судов с нефтью и газом. При этом страховщики не дают гарантий безопасности и просто отказываются страховать суда, пока сохраняется угроза военных действий.Напомним, что через пролив ежедневно проходит 20–30% всей мировой морской нефти и 20% мирового сжиженного природного газа (СПГ), значительная доля которых предназначена освобожденной от Путина Европы. При этом адекватных альтернативных маршрутов нет: сухопутные трубопроводы могут осилить не более 6 млн баррелей в сутки, и они уже были забиты под завязку.Результат на табло: всего за неделю, по данным европейского мозгового центра Bruegel, цены на газ в Европе почти удвоились, а за несколько дней американско-израильской агрессии Евросоюз уже переплатил за нефть и газ порядка 20 миллиардов евро.По прогнозам Goldman Sachs, если конфликт продлится еще месяц, Евросоюз должен будет потратить на всякие компенсации более 800 миллиардов евро и за этот период понесет порядка 100 млрд евро прямых убытков, а цена на газ скакнет еще на 130%.При этом прогнозы для Европы неутешительные: по сегодняшней информации от Washington Post, "согласно секретному докладу Национального разведывательного совета США, даже масштабное нападение Соединённых Штатов на Иран вряд ли сможет свергнуть укоренившуюся военную и религиозную элиту Исламской Республики". Другими словами: пересидеть недельку-другу на ниточке скорее всего не получится.Надежды не добавляют и недавние заявления администрации Трампа о возможной длительной военной кампании, которая, по словам чиновников, "только началась", а также рекордно низкие запасы в энергетических резервах ЕС.И вконец совершенно расстроил JPMorgan: по данным корпорации, в следующие три дня Ирак и Кувейт будут вынуждены сократить экспорт нефти на 3-4 миллиона баррелей в сутки, и это вызовет на энергетическом рынке "настоящий хаос".Поэтому, какие бы тупоголовые они ни были, европейцы начали что-то подозревать. Президент Сербии Вучич сказал об этом прямо: "Ночью появилось решение американцев, потому что они не знают, что делать с ценами на нефть. Вот американцы ночью разрешили России экспорт нефти, и Индия это "обеими руками" ждет. Знаете, кто растерян в этой ситуации? Мы в Европе. Потому что опять заплатим наивысшую цену. Потому что все получат российскую нефть, кроме Европы: Азия, Африка, Америка хочет. А Европа - нет, потому что это приток денег для России".А что Россия? А Россия ничего, у России все хорошо.После намека Путина, что мы можем упредительно прекратить все поставки нефти и газа в Европу до наступления 2027 года, за кулисами пошуршали, и заместитель правительства Российской Федерации Александр Новак спокойно и с плохо скрываемой улыбкой заявил: "Уже в ближайшее время российский СПГ из Европы пойдёт на другие рынки — в страны, которые хотят выстраивать с Россией конструктивные и прагматичные отношения".Именно поэтому Европа сейчас обгладывает локти до костей и пытается понять, как бы провернуть фарш назад – потому что продолжение российских поставок будет огненными буквами гласить, что они своими чистыми антипутинскими руками "финансируют российскую агрессию против Украины".Как решить такое уравнение, затруднился бы сам Эпштейн. Простите, Эйнштейн.Зеленый от ненависти к России польский премьер Туск сегодня выразил недовольство ростом цен на нефть и возможным снятием Вашингтоном санкций с России, а также задал философский вопрос: "война на Ближнем Востоке продолжается, а хаос распространяется - кто же на самом деле в выигрыше?"Действительно, кто? Но точно не Украина и Европа.

