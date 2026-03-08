https://ukraina.ru/20260308/kogda-na-front-ushli-materi-docheri-i-sestry-tri-istorii-iz-zony-svo-1076520039.html

Когда на фронт ушли матери, дочери и сестры: три истории из зоны СВО

Когда на фронт ушли матери, дочери и сестры: три истории из зоны СВО - 08.03.2026 Украина.ру

Когда на фронт ушли матери, дочери и сестры: три истории из зоны СВО

Журналист издания "Украина.ру" Александр Чаленко рассказывает три сильные истории женщин, которые добровольно ушли на фронт. Он рассуждает о том, почему война... Украина.ру, 08.03.2026

2026-03-08T08:00

2026-03-08T08:00

2026-03-08T08:00

видео

белгород

запорожье

уфа

александр чаленко

ночные ведьмы

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/08/1076519896_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_df9b7edd0e8df642055e6adbd335f4c1.png

Журналист издания "Украина.ру" Александр Чаленко рассказывает три сильные истории женщин, которые добровольно ушли на фронт. Он рассуждает о том, почему война традиционно считается мужским делом и какое впечатление производит, когда воевать решают матери, жены, сестры и дочери.Чаленко знакомит зрителей с Белкой — 25‑летней уроженкой Белгорода, которая начинала как волонтер, пекла хлеб и возила продукты бойцам, затем стала военным медиком и вступила в подразделение "Сармат", известное как "Ночные ведьмы".Вторая история — о медике с позывным "Чита", дочери военного летчика, выросшей под Запорожьем. Еще в 2013 году она отказалась служить в украинской армии, а позже, после прихода российских войск, стала помогать нашим бойцам. Вытаскивая раненых с передовой и сама получила тяжелое ранение, лишилась почки.Третья героиня — Светлана Никитина, позывной "Меотида", волонтер и "амазонка" из Уфы, для которой участие в СВО стало продолжением политической карьеры. Вступив в движение Захара Прилепина, она переехала в Херсонскую область, где работает под обстрелами, помогает и военным, и гражданским и, по ее словам, будет оставаться на этом пути до самой победы.

белгород

запорожье

уфа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, белгород, запорожье, уфа, александр чаленко, ночные ведьмы, украина.ру, видео