Когда на фронт ушли матери, дочери и сестры: три истории из зоны СВО
Когда на фронт ушли матери, дочери и сестры: три истории из зоны СВО - 08.03.2026 Украина.ру
Когда на фронт ушли матери, дочери и сестры: три истории из зоны СВО
Журналист издания "Украина.ру" Александр Чаленко рассказывает три сильные истории женщин, которые добровольно ушли на фронт. Он рассуждает о том, почему война... 08.03.2026
Журналист издания "Украина.ру" Александр Чаленко рассказывает три сильные истории женщин, которые добровольно ушли на фронт. Он рассуждает о том, почему война традиционно считается мужским делом и какое впечатление производит, когда воевать решают матери, жены, сестры и дочери.Чаленко знакомит зрителей с Белкой — 25‑летней уроженкой Белгорода, которая начинала как волонтер, пекла хлеб и возила продукты бойцам, затем стала военным медиком и вступила в подразделение "Сармат", известное как "Ночные ведьмы".Вторая история — о медике с позывным "Чита", дочери военного летчика, выросшей под Запорожьем. Еще в 2013 году она отказалась служить в украинской армии, а позже, после прихода российских войск, стала помогать нашим бойцам. Вытаскивая раненых с передовой и сама получила тяжелое ранение, лишилась почки.Третья героиня — Светлана Никитина, позывной "Меотида", волонтер и "амазонка" из Уфы, для которой участие в СВО стало продолжением политической карьеры. Вступив в движение Захара Прилепина, она переехала в Херсонскую область, где работает под обстрелами, помогает и военным, и гражданским и, по ее словам, будет оставаться на этом пути до самой победы.
Журналист издания "Украина.ру" Александр Чаленко рассказывает три сильные истории женщин, которые добровольно ушли на фронт. Он рассуждает о том, почему война традиционно считается мужским делом и какое впечатление производит, когда воевать решают матери, жены, сестры и дочери.
Чаленко знакомит зрителей с Белкой — 25‑летней уроженкой Белгорода, которая начинала как волонтер, пекла хлеб и возила продукты бойцам, затем стала военным медиком и вступила в подразделение "Сармат", известное как "Ночные ведьмы".
Вторая история — о медике с позывным "Чита", дочери военного летчика, выросшей под Запорожьем. Еще в 2013 году она отказалась служить в украинской армии, а позже, после прихода российских войск, стала помогать нашим бойцам. Вытаскивая раненых с передовой и сама получила тяжелое ранение, лишилась почки.
Третья героиня — Светлана Никитина, позывной "Меотида", волонтер и "амазонка" из Уфы, для которой участие в СВО стало продолжением политической карьеры. Вступив в движение Захара Прилепина, она переехала в Херсонскую область, где работает под обстрелами, помогает и военным, и гражданским и, по ее словам, будет оставаться на этом пути до самой победы.