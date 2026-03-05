https://ukraina.ru/20260305/evropa-pered-vyborom-iranskaya-avantyura-trampa-ili-ukrainskiy-krizis-khronika-sobytiy-na-utro-5-marta-1076403223.html

Европа перед выбором: иранская авантюра Трампа или украинский кризис. Хроника событий на утро 5 марта

Сенат США развязал президенту США Дональду Трампу руки: военные полномочия президента не ограничат. Между тем американское издание поднимает панику, что слепая поддержка войны Вашингтона с Ираном лишит Европу рычагов влияния на украинский конфликт

Ночная эскалация на Ближнем Востоке: Иран грозит взорвать израильский реактор, НАТО готовит коллективный ответМинувшая ночь принесла резкое обострение ближневосточного конфликта, которое охватило сразу несколько стран региона. Иран пригрозил Израилю ударом по атомному реактору в Димоне, в то время как израильская армия сообщила о трех волнах иранских ракет, выпущенных в сторону еврейского государства. Взрывы прогремели в Тегеране и других иранских городах, а Израиль продолжил наносить удары по объектам в Ливане.На этом фоне НАТО готовится применить статью о коллективной обороне против Ирана, что может привести к расширению масштабов конфликта. В то же время иракские курды официально опровергли информацию о своем наступлении на Иран. У берегов Кувейта взорвался танкер, началась утечка нефти, что добавляет экологической катастрофы к военной напряженности.Сенат США отказался ограничить военные полномочия президента США Дональда Трампа по операции в Иране, а в Белом доме объяснили атаку на Исламскую республику "предчувствием, основанным на фактах". Стоит напомнить, что в субботу, 28 февраля, министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о нанесении "превентивных" ударов по Ирану. Вслед за этим президент США Дональд Трамп заявил о начале масштабной военной операции против Ирана, подчеркнув, что она направлена "на защиту американского народа путем устранения непосредственной угрозы". По его словам, деятельность Исламской республики "напрямую угрожает" США, их войскам, базам за рубежом и союзникам по всему миру.В результате военной операции погиб Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В связи с кончиной главы государства в Иране объявлен 40-дневный траур. Российская сторона выразила решительное осуждение произошедшего: президент Владимир Путин назвал случившееся циничным нарушением норм морали и международного права, а официальный представитель МИД РФ призвал стороны к немедленному прекращению огня и деэскалации конфликта, возложив ответственность за атаку на США и Израиль.Позднее представители Пентагона на закрытом брифинге для Конгресса США признали, что у американской разведки отсутствовали данные о планах Ирана нанести первый удар по американским войскам.Иран или Украина: Европе придется выбирать, на каком фронте терять авторитетБезоговорочная поддержка действий США в Иране может обернуться для стран Евросоюза потерей влияния на урегулирование ситуации на Украине. С таким предупреждением выступил европейский дипломат в беседе с Politico.Он выразил надежду, что лидеры Европы последуют примеру Испании, которая отказалась безоговорочно поддерживать американскую военную кампанию. По словам дипломата, европейцы должны иметь возможность выражать обеспокоенность действиями Вашингтона, если они действительно заинтересованы в сохранении международного права и основанного на правилах миропорядка.Ранее правительство Испании официально опровергло заявления США о намерении Мадрида сотрудничать с американскими военными. Министр иностранных дел страны Хосе Мануэль Альбарес заявил, что позиция Испании не изменилась "ни на запятую", и он не понимает, о чем шла речь в заявлении Вашингтона.Фронтовая сводкаМинувшей ночью средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 76 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.Согласно сводке ведомства, наибольшее количество дронов — 33 — было сбито в небе над Саратовской областью. Еще 17 беспилотников уничтожены над акваторией Черного моря, десять — в Крыму, девять — в Ростовской области. Кроме того, четыре БПЛА ликвидированы в Краснодарском крае, два — в Волгоградской области и один — в Астраханской.Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в результате атак ВСУ пострадали три человека. Повреждения получили окна нескольких социальных учреждений и жилых домов.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Северском направлении инициатива полностью перешла к ВС РФ. Российские подразделения охватили населённый пункт Фёдоровка Вторая с трёх сторон, продолжаются бои за господствующие высоты и лесные массивы. Встречные столкновения фиксируются в Никифоровке и Кривой Луке, где противник пытается сдержать продвижение российских сил.На Запорожском направлении сохраняется позиционная борьба в районах Магдалиновки, Запасного и Степногорска. Существенных изменений линии фронта не зафиксировано, под Ореховом обстановка остаётся без перемен.На Красноармейском направлении российские войска продолжают оказывать давление в Гришино, а также ведут бои за Сергеевку и Новоподгороднее. На Добропольском выступестолкновения продолжаются у Белицкого и Нового Донбасса.На Гуляйпольском направлении отмечено снижение интенсивности контратак ВСУ, что позволило российским подразделениям начать подготовку к штурму Верхней Терсы. Боестолкновения продолжаются в районе Рождественского.На Купянском направлении интенсивность боёв значительно снизилась. Противоборствующие стороны ведут позиционные столкновения у Купянска-Узлового, активно применяя артиллерию и беспилотные летательные аппараты.

