НКВД против Брестской унии, или 70 лет с получения греко-католиками "томоса от Лаврентия"

При СССР Брестская уния 1596 года и создание УГКЦ трактовалась как инструмент религиозного угнетения и окатоличивания населения Западной Украины. Украинская историография с этим полностью соглашается, но добавляет, что к XX веку униатская церковь стала для галичан подлинно народной и даже противостоящей католицизму

история

Самое же главное: по мнению защитников УГКЦ, она не вписывалась в представление коммунистической власти о церкви, поскольку была украинской. О знатном представителе "коммунистической власти", который ещё в самом начале нашей эры возгласил, что нет "ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всём Христос" (Кол. 3:11) они даже не слышали…Впрочем, Советскую власть вообще и НКВД в частности в 1946 году волновало не то, что церковь украинская (в то время как раз возобновлялась политика "коренизации" руководящих кадров), и уж тем более не обиды православных трёхсотлетней давности, а вполне реальные связи епископата с Ватиканом.8 марта 1946 года в митрополичьем кафедральном соборе святого Юра во Львове начался собор греко-католиков, на котором было принято решение ликвидировать Брестскую унию, вернуться в православие и воссоединиться с Русской православной церковью.Львовский собор Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) в марте 1946 года в нынешней Украине принято называть исключительно "псевдособором" и акцентировать, что его подготовку и проведение обеспечивали органы советской власти и госбезопасности. Не умаляя роли последних, стоит всё же отметить, что инициаторами собора были греко-католические священники, опиравшиеся на стремление своих прихожан к возвращению в православие.Массовое движение за возвращение униатов в лоно Православной церкви существовало еще в межвоенной Польше. Десятки греко-католических приходов (около 60 тысяч верующих) в Галичине перешли в православие в период между мировыми войнами — об этом сегодня во Львове очень не любят вспоминать.В греко-католической церкви огромным авторитетом пользовался отец Гавриил Костельник — видный богослов и философ, который еще с 1920-х годов выступал за возврат униатов в православие, постоянно писал на эту тему, приводил аргументы в защиту своего мнения. Именно он и его соратники в дальнейшем образовали инициативную группу, которая и подготовила Львовский Собор.В начале 1939 года во Львовской епархии УГКЦ группа священников во главе с архимандритом Климентием Шептицким обсуждала вопрос об отходе от унии и создании "Украинской народной церкви". Членами группы были священники Костельник, Ковальский, Притмаи другие. Согласно замыслу, главой церкви должен был стать предстоятель УГКЦ, митрополит Андрей Шептицкий, который знал о работе группы.Однако после присоединения Западной Украины к СССР события пошли по другому руслу.В 1941 году нарком внутренних дел СССР Берия утвердил план оперативной разработки и ликвидации Украинской греко-католической церкви.Первичной задачей был отрыв УГКЦ от Ватикана путём создания автономной или автокефальной украинской церкви с последующим её присоединением к РПЦ, то есть "томос об автокефалии" новая "независимая украинская церковь" могла получить не от Варфоломея, а от Лаврентия.Однако после войны от промежуточной фазы создания украинской церкви НКВД отказался и приступил к непосредственной ликвидации УГКЦ через её объединение с РПЦ.В целом план был частью общей деятельности, направленной на борьбу с УПА и ОУН и любыми проявлениями украинского сепаратизма. Припомнили УГКЦ и коллаборационистскую политику в период немецкой оккупации, а также вовлечённость части её духовенства в украинские националистические движения.Если митрополит Шептицкий хотя бы формально осуждал зверства УПА, а в 1944 году направил Сталину восторженное письмо, приветствуя вступление Красной армии на Западную Украину, то его преемник, митрополит Иосиф Слипый, был неприкрытым противником Советской власти.Ситуацию усугубляло то, что в начале 1945 года в выступлениях Папы Римского Пия XII зазвучали мотивы враждебности к коммунистам и СССР. В католической церкви возникли идеи создания конфедерации придунайских стран, организации комитета "Католического действия" для развертывания борьбы против леворадикальных элементов и т.п.В этих условиях советское руководство отказалось от компромиссов со Святым Престолом, который отныне характеризовался как "защитник фашизма", стремящийся к усилению своего влияния в послевоенном мире. Наличие в СССР более 4 миллионов верующих, объединённых в особую церковь, контролируемую римским понтификом ("сколько дивизий у Папы римского?" – примерно 300-400), показалось Иосифу Сталину крайне нежелательным.В 1945 году все епископы УГКЦ были арестованы (никто из них не согласился перейти в православие), и церковь фактически возглавил престарелый архимандрит Климентий Шептицкий (кстати, с октября 1939-го — греко-католический экзарх Апостольского экзархата России), который также призывал священников не соглашаться на переход в юрисдикцию Русской православной церкви.Однако 28 мая 1945 года официально оформилась инициативная группа униатских священников во главе с Гавриилом Костельником, обнародовавшая два письма: просьбу к Совету народных комиссаров УССР о её утверждении и обращение к "всечесному греко-католическому духовенству в западных областях Украины". СНК УССР через своего уполномоченного по делам РПЦ утвердил инициативную группу как "единый временный церковно-административный орган Греко-католической церкви" с целью объединить её с Русской православной церковью.Венцом работы инициативной группы стал Собор УКГЦ, который открылся во Львове 8 марта 1946 года. В работе Собора приняли участие 216 делегатов-священников и 19 мирян из Львовской, Тернопольской, Станиславской и Дрогобычской областей, председательствовал на нём протоиерей Гавриил Костельник.Два члена инициативной группы ко времени Собора успели не только принять православие, но и стать епископами РПЦ: Антоний (Пельвецкий) — Станиславским и Коломыйским, а Михаил (Мельник) — Дрогобычским и Самборским. Участниками собора были также те священнослужители УГКЦ, которые воссоединились с Православной церковью в Киеве ещё в феврале. На собор прибыли почётные гости: митрополит Киевский Иоанн, епископ Львовский и Тернопольский Макарий, епископ Мукачевский и Ужгородский Нестор, управляющий делами Киевского экзархата протоиерей Константин Ружицкий.На открытии Собора Гавриил Костельник выступил с главным докладом — "О мотивах воссоединения УГКЦ с РПЦ", в котором с исторической и богословской точек зрения обосновал необходимость ликвидации унии.Говорил он взволнованно и патетически, и уже в первый день Собор принял принципиальные положения, которые легли в основание его постановлений: ликвидировать унию 1596 года, оторваться от Рима, вернуться к прадедовской православной вере, воссоединиться с Русской православной церковью.На следующий день в соборе святого Юра 12 священников Георгиевской православной церкви Львова, ранее воссоединившиеся с православной церковью, приняли исповедь у участников собора — униатов. Потом епископы Львовский Макарий, Мукачевский Нестор, Станиславский Антоний и Дрогобычский Михаил приняли отречение от католицизма у 204 священников греко-католиков, участвовавших в Соборе, и по чтении разрешительной молитвы уже воссоединённые с Православной церковью священники участвовали в совместной литургии.Решения Собора поддержали 997 из 1270 греко-католических священников Западной Украины, остальные были осуждены или ушли в подполье, а их приходы — закрыты.Что примечательно, советская власть стимулировала переход греко-католических приходов в православие не только прямыми репрессиями, но и экономическими методами: с 1945 года православные приходы облагались не выше 25%, объединившиеся вокруг инициативной группы греко-католической церкви по воссоединению её с православием — 40%, а греко-католические приходы и монастыри — 100% максимальной налоговой ставки.Украинская греко-католическая церковь не признала Собор законным, обосновывая это тем, что на нём не было ни одного её епископа, три члена инициативной группы незадолго до Собора перешли в Русскую православную церковь (то есть на тот момент уже не были католиками), а Собор был подготовлен и управлялся директивами органов светской власти.Несмотря на это, каноничность собора была позже признана всеми Поместными православными церквями мира.Стоит напомнить, что при заключении в 1646 году, спустя полвека после Брестской, еще одной унии — Ужгородской, в этой акции приняли участие 63 православных священника, но не было ни одного епископа. Однако применительно к этому случаю греко-католики почему-то не говорят о неканоничности. Кстати, именно в духе постановлений Львовского Собора произошла ликвидация греко-католической церкви в Закарпатской области Украины (1946-1949).Согласно донесениям УНКГБ, население Галичины восприняло воссоединение с Православной церковью в целом нейтрально или положительно.Негативно к решению Львовского Собора УГКЦ отнеслась часть западно-украинской интеллигенции, которая считала, что ликвидация УГКЦ является способом приблизить Западную Украину к тому положению, в котором уже многие годы находилась остальная часть СССР, и усилить связи с Москвой. Некоторые представители украинской интеллигенции видели в этом попытку русификации украинской церкви и наступление на украинскую культуру.Отношение ОУН* к ликвидации УГКЦ было резко негативным, при оценке Собора организация подчёркивала политические мотивы этого мероприятия, проведённого под патронатом НКГБ.После Собора Гавриил Костельник затягивал передачу полномочий по руководству церковью православному епископу Макарию и всячески пытался укрепить своё влияние среди бывших греко-католиков, принимая в канцелярии униатских священников Львовской, Тернопольской, Станиславской и Дрогобычской епархий, заявляя: "без нас православия в Галиции не будет".В связи с этим НКГБ намеревалось перевести его на новое место службы в Киев, при экзархе Украины, парализовав попытки к дальнейшему управлению бывшими униатами.Однако перевод Костельника, по неизвестным причинам, так и не состоялся, при этом в 1946-1947 годах в связи с угрозой акций со стороны ОУН*-УПА* НКГБ принимал негласные меры по охране Гавриила Костельника.Во время пребывания в Москве в апреле 1946 года он был возведён в сан протопресвитера — высшее отличие для белого (женатого) православного духовенства, а в июле 1948 года Костельник принял участие в торжествах в связи с 500-летием автокефалии Русской православной церкви, проходивших в Москве.20 сентября 1948 года после богослужения в Спасо-Преображенском соборе Львова по пути домой протопресвитер Гавриил Костельник был убит двумя выстрелами из пистолета. Убийца был окружён толпой верующих и застрелился, позже его опознали — это был Василий Панькив, член группы, руководимой Романом Шухевичем, хотя представители ОУН*-УПА* отрицали свою причастность к убийству.В официальном извещении в органе Московского патриархата, подписанном митрополитом Николаем (Ярушевичем), говорилось, что Костельник был "убит агентом Ватикана". В 1998 году официальный орган Московского патриархата назвал его смерть "мученической кончиной".К тому времени УГКЦ уже почти десять лет как вышла из подполья, вернула себе большинство храмов, утерянных после 1946-го, и вела активную экспансию на Восток. Однако полностью уничтожить плоды деятельности Гавриила Костельника и Львовского Собора так и не удалось: до сих пор около трети жителей Западной Украины считают себя православными. И хотя многие из них принадлежат к неканоническим сообществам — "Украинской православной церкви Киевского патриархата" и "Украинской автокефальной православной церкви", ныне объединившихся в так называемую ПЦУ, — но и к униатской традиции эти люди возвращаться не захотели.* Террористическая организация, запрещённая в РФ.

