Полковник Геннадий Алехин: Пока ВСУ пускают слухи о наступлении на Белгород, ВС РФ выносят их логистику - 05.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260305/1076411847.html
Полковник Геннадий Алехин: Пока ВСУ пускают слухи о наступлении на Белгород, ВС РФ выносят их логистику
Полковник Геннадий Алехин: Пока ВСУ пускают слухи о наступлении на Белгород, ВС РФ выносят их логистику - 05.03.2026 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: Пока ВСУ пускают слухи о наступлении на Белгород, ВС РФ выносят их логистику
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
2026-03-05T11:29
2026-03-05T12:25
эксклюзив
спецоперация
россия
белгород
геннадий алехин
харьковская область
вооруженные силы украины
купянск
рсзо
дроны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/11/1073255751_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_65eb63c0be1981bf4ae3f0553b5cee7b.png
Несмотря на тактические успехи подразделений ВС РФ, обстановка в Харьковской области остается напряжённой.Наши войска круглосуточно наносят артиллерийские и авиационные удары по укреплениям противника, одновременно отражая попытки украинских подразделений усилить давление на отдельных участках фронта. Киевский режим перебрасывает сюда дополнительные силы и средства, используя американские РСЗО HIMARS для нанесения ударов по линии боевого соприкосновения и приграничным регионам России.Разгоняется информация из неофициальных источников о том, что противник ведет подготовку к очередному контрнаступлению и стягивает резервы из состава армейского корпуса "Хартия". Основной костяк резерва составляют две полнокровные бригады общей численностью до 8 тысяч личного состава с приданным артиллерийским вооружением. Подобные вбросы случались не раз, особенно в ходе активных наступательных действий российской армии. Тем не менее, к подобным способам психологической войны надо относиться серьезно.В штабах группировок войск "Север" и "Запад" оперативно отслеживают и тщательно проверяют данные нашей разведки, в том числе агентурной. В приоритете у них логистические маршруты (автомобильные и железнодорожные) и пункты временной дислокации подразделений ВСУ. После доразведки наносится огневое поражение по выявленным объектам, замаскированным огневым позициям, пунктам управления беспилотников и точкам пуска РСЗО.Наиболее активная работа наших подразделений фиксируется на линии соприкосновения в районе Купянска и на южном участке левого берега Оскола в сторону Купянска-Узлового. Здесь расчёты РСЗО БМ-21 "Град" и "Ураган" регулярно наносят удары по выявленным позициям противника. Артиллеристы действуют в тесной связке с операторами беспилотников. Дроны ведут круглосуточную разведку и передают координаты целей, что позволяет наносить точные удары по укреплениям, скоплениям живой силы и технике противника.При этом расчёты научились действовать быстро и скрытно, поскольку украинская группировка активно применяет FPV-дроны для поиска и уничтожения артиллерийских установок. Для защиты от атак беспилотников на боевых машинах установлены средства радиоэлектронной борьбы и детекторы дронов. Однако главной защитой, как считают военные, остаются скорость работы, опыт и грамотная маскировка.Также, по словам пленных украинских военнослужащих, растет число уничтоженной и поврежденной боевой техники, и автомобилей. Часто приходится использовать гражданские автомобили, приобретённые через волонтёров, поскольку штатных машин недостаточно. Подобная ситуация свидетельствует о серьёзных проблемах с логистикой и снабжением на отдельных участках фронта.Изменения отмечены южнее Старицы и Графского (Волчанский участок фронта). В районе Волчанских Хуторов противник активно применяет дроны, российская армия отвечает ударами тяжёлых огнемётных систем и артиллерии. Также вновь усилились бои на Липцовском направлении.Минувшей ночью нанесен ракетный удар Искандером с кассетной боевой частью по лесному палаточному лагерю ВСУ в районе населенного пункта Малиновка под Чугуевом. Тяжелые ударные беспилотники группировки "Север" поразили тяговую подстанцию в районе железнодорожного узла в Люботине, ангары локомотивного депо в Мерефе, где складировались боеприпасы и комплектующие для беспилотников самолетного типа.Иран продолжают бомбить, иранцы отвечают. Недавний "миротворец" Трамп заявил, что у США достаточно боеприпасов для того, чтобы вести войны вечно. подробнее — в материале Теперь США и Россия могут делать с Украиной всё, что захотят. Эксперты о последствиях иранского конфликта
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
https://ukraina.ru/20260304/1076376757.html
россия
белгород
харьковская область
купянск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Геннадий Алёхин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg
Геннадий Алёхин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/11/1073255751_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b137af21bc7a1b563a5636d07a811bdf.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, спецоперация, россия, белгород, геннадий алехин, харьковская область, вооруженные силы украины, купянск, рсзо, дроны, украина.ру, украина.ру, рсзо 9к51 "град", рзсо "ураган", сво, вс рф, всу, артиллерия
Эксклюзив, Спецоперация, Россия, Белгород, Геннадий Алехин, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Купянск, РСЗО, дроны, Украина.ру, Украина.ру, РСЗО 9К51 "Град", РЗСО "Ураган", СВО, ВС РФ, ВСУ, артиллерия

Полковник Геннадий Алехин: Пока ВСУ пускают слухи о наступлении на Белгород, ВС РФ выносят их логистику

11:29 05.03.2026 (обновлено: 12:25 05.03.2026)
 
© Украина.руАлехин. Карта СВО.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Геннадий Алёхин авторы
Геннадий
Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
Все материалы
Кирилл
Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
Несмотря на тактические успехи подразделений ВС РФ, обстановка в Харьковской области остается напряжённой.
Геннадий Алехин
13 мая 2022, 15:32
Геннадий Алехин: Кто онБывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
Наши войска круглосуточно наносят артиллерийские и авиационные удары по укреплениям противника, одновременно отражая попытки украинских подразделений усилить давление на отдельных участках фронта. Киевский режим перебрасывает сюда дополнительные силы и средства, используя американские РСЗО HIMARS для нанесения ударов по линии боевого соприкосновения и приграничным регионам России.
Разгоняется информация из неофициальных источников о том, что противник ведет подготовку к очередному контрнаступлению и стягивает резервы из состава армейского корпуса "Хартия". Основной костяк резерва составляют две полнокровные бригады общей численностью до 8 тысяч личного состава с приданным артиллерийским вооружением. Подобные вбросы случались не раз, особенно в ходе активных наступательных действий российской армии. Тем не менее, к подобным способам психологической войны надо относиться серьезно.
В штабах группировок войск "Север" и "Запад" оперативно отслеживают и тщательно проверяют данные нашей разведки, в том числе агентурной. В приоритете у них логистические маршруты (автомобильные и железнодорожные) и пункты временной дислокации подразделений ВСУ. После доразведки наносится огневое поражение по выявленным объектам, замаскированным огневым позициям, пунктам управления беспилотников и точкам пуска РСЗО.
Наиболее активная работа наших подразделений фиксируется на линии соприкосновения в районе Купянска и на южном участке левого берега Оскола в сторону Купянска-Узлового. Здесь расчёты РСЗО БМ-21 "Град" и "Ураган" регулярно наносят удары по выявленным позициям противника. Артиллеристы действуют в тесной связке с операторами беспилотников. Дроны ведут круглосуточную разведку и передают координаты целей, что позволяет наносить точные удары по укреплениям, скоплениям живой силы и технике противника.
При этом расчёты научились действовать быстро и скрытно, поскольку украинская группировка активно применяет FPV-дроны для поиска и уничтожения артиллерийских установок. Для защиты от атак беспилотников на боевых машинах установлены средства радиоэлектронной борьбы и детекторы дронов. Однако главной защитой, как считают военные, остаются скорость работы, опыт и грамотная маскировка.
Также, по словам пленных украинских военнослужащих, растет число уничтоженной и поврежденной боевой техники, и автомобилей. Часто приходится использовать гражданские автомобили, приобретённые через волонтёров, поскольку штатных машин недостаточно. Подобная ситуация свидетельствует о серьёзных проблемах с логистикой и снабжением на отдельных участках фронта.
Изменения отмечены южнее Старицы и Графского (Волчанский участок фронта). В районе Волчанских Хуторов противник активно применяет дроны, российская армия отвечает ударами тяжёлых огнемётных систем и артиллерии. Также вновь усилились бои на Липцовском направлении.
Минувшей ночью нанесен ракетный удар Искандером с кассетной боевой частью по лесному палаточному лагерю ВСУ в районе населенного пункта Малиновка под Чугуевом. Тяжелые ударные беспилотники группировки "Север" поразили тяговую подстанцию в районе железнодорожного узла в Люботине, ангары локомотивного депо в Мерефе, где складировались боеприпасы и комплектующие для беспилотников самолетного типа.
Николай Сорокин (СВО) - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Вчера, 16:42
Военный эксперт Николай Сорокин: Весной Россия будет наступать на четырех участках и освободит три городаЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Иран продолжают бомбить, иранцы отвечают. Недавний "миротворец" Трамп заявил, что у США достаточно боеприпасов для того, чтобы вести войны вечно. подробнее — в материале Теперь США и Россия могут делать с Украиной всё, что захотят. Эксперты о последствиях иранского конфликта
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивСпецоперацияРоссияБелгородГеннадий АлехинХарьковская областьВооруженные силы УкраиныКупянскРСЗОдроныУкраина.руУкраина.руРСЗО 9К51 "Град"РЗСО "Ураган"СВОВС РФВСУартиллерия
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
13:13Россия не видела гарантий безопасности, о которых говорит Зеленский - Лавров
13:025 марта 2026 года, утренний эфир
12:42Украина может столкнуться с критической нехваткой американских ракет ПВО. Главные новости к этому часу
12:39На Украине обеспокоены усилением давления ВС РФ на Покровском направлении
12:264 марта 2026 года, вечерний эфир
12:23В Кировской области пресечена деятельность ОПГ, похитившей более 44 млн рублей у участников СВО
12:14Азербайджанский МИД заявляет, что беспилотников было два и грозит "ответными мерами" Ирану
12:00Исламская революция: как возник современный Иран
11:59Запад хочет развалить Россию — Лавров
11:29Полковник Геннадий Алехин: Пока ВСУ пускают слухи о наступлении на Белгород, ВС РФ выносят их логистику
11:17Путин распространил кредитные каникулы на отражавших вторжение в РФ. Главные новости к этому часу
10:57Казаков: Какая война будет следующей и чего ещё нам ждать от Трампа
10:36Иранский аятолла призвал пролить кровь Трампа. Что происходит на Ближнем Востоке
10:06Конец "европейской сказки": Польша начала массовую депортацию украинцев
10:02Российские дроны ударили по важному транспортному и логистическому узлу противника
09:35Беглая белорусская оппозиция пытается выяснить расположение "Орешника"
09:00Европа перед выбором: иранская авантюра Трампа или украинский кризис. Хроника событий на утро 5 марта
08:58Операция против Ирана может продлиться до осени - Politico
08:30Генсек НАТО заявил о готовности применить статью о коллективной обороне из-за Ирана
08:00Руслан Гереев: Иран ответит точечными ударами, если США и Израиль начнут наземную операцию
Лента новостейМолния