Полковник Геннадий Алехин: Пока ВСУ пускают слухи о наступлении на Белгород, ВС РФ выносят их логистику

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру

Несмотря на тактические успехи подразделений ВС РФ, обстановка в Харьковской области остается напряжённой.Наши войска круглосуточно наносят артиллерийские и авиационные удары по укреплениям противника, одновременно отражая попытки украинских подразделений усилить давление на отдельных участках фронта. Киевский режим перебрасывает сюда дополнительные силы и средства, используя американские РСЗО HIMARS для нанесения ударов по линии боевого соприкосновения и приграничным регионам России.Разгоняется информация из неофициальных источников о том, что противник ведет подготовку к очередному контрнаступлению и стягивает резервы из состава армейского корпуса "Хартия". Основной костяк резерва составляют две полнокровные бригады общей численностью до 8 тысяч личного состава с приданным артиллерийским вооружением. Подобные вбросы случались не раз, особенно в ходе активных наступательных действий российской армии. Тем не менее, к подобным способам психологической войны надо относиться серьезно.В штабах группировок войск "Север" и "Запад" оперативно отслеживают и тщательно проверяют данные нашей разведки, в том числе агентурной. В приоритете у них логистические маршруты (автомобильные и железнодорожные) и пункты временной дислокации подразделений ВСУ. После доразведки наносится огневое поражение по выявленным объектам, замаскированным огневым позициям, пунктам управления беспилотников и точкам пуска РСЗО.Наиболее активная работа наших подразделений фиксируется на линии соприкосновения в районе Купянска и на южном участке левого берега Оскола в сторону Купянска-Узлового. Здесь расчёты РСЗО БМ-21 "Град" и "Ураган" регулярно наносят удары по выявленным позициям противника. Артиллеристы действуют в тесной связке с операторами беспилотников. Дроны ведут круглосуточную разведку и передают координаты целей, что позволяет наносить точные удары по укреплениям, скоплениям живой силы и технике противника.При этом расчёты научились действовать быстро и скрытно, поскольку украинская группировка активно применяет FPV-дроны для поиска и уничтожения артиллерийских установок. Для защиты от атак беспилотников на боевых машинах установлены средства радиоэлектронной борьбы и детекторы дронов. Однако главной защитой, как считают военные, остаются скорость работы, опыт и грамотная маскировка.Также, по словам пленных украинских военнослужащих, растет число уничтоженной и поврежденной боевой техники, и автомобилей. Часто приходится использовать гражданские автомобили, приобретённые через волонтёров, поскольку штатных машин недостаточно. Подобная ситуация свидетельствует о серьёзных проблемах с логистикой и снабжением на отдельных участках фронта.Изменения отмечены южнее Старицы и Графского (Волчанский участок фронта). В районе Волчанских Хуторов противник активно применяет дроны, российская армия отвечает ударами тяжёлых огнемётных систем и артиллерии. Также вновь усилились бои на Липцовском направлении.Минувшей ночью нанесен ракетный удар Искандером с кассетной боевой частью по лесному палаточному лагерю ВСУ в районе населенного пункта Малиновка под Чугуевом. Тяжелые ударные беспилотники группировки "Север" поразили тяговую подстанцию в районе железнодорожного узла в Люботине, ангары локомотивного депо в Мерефе, где складировались боеприпасы и комплектующие для беспилотников самолетного типа.Иран продолжают бомбить, иранцы отвечают. Недавний "миротворец" Трамп заявил, что у США достаточно боеприпасов для того, чтобы вести войны вечно. подробнее — в материале Теперь США и Россия могут делать с Украиной всё, что захотят. Эксперты о последствиях иранского конфликта

